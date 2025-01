Coppa Davis 2025: al via le qualificazioni con 26 nazioni in campo

La Coppa Davis 2025 si appresta a vivere un’intensa fase di qualificazione che vedrà 26 nazioni sfidarsi per raggiungere l’Olanda nella fase successiva del torneo, in programma a settembre, prima delle Finals di novembre. Le sfide, che si disputeranno questo fine settimana, seguiranno il formato tradizionale con cinque incontri distribuiti in due giorni: due singolari nella prima giornata, seguiti da un doppio e altri due singolari il giorno successivo.

Tra gli incontri più attesi spicca la sfida tra Norvegia e Argentina a Oslo, dove Casper Ruud e il giovane talento Budkov Kjaer sfideranno Etcheverry e Navone sul veloce indoor. L’Australia, guidata da Alex de Minaur, parte favorita nella trasferta in Svezia, mentre il Canada di Shapovalov e Pospisil dovrà vedersela con una temibile Ungheria di Fucsovics e Marozsan.

Particolare attenzione merita il ritorno di Kei Nishikori con il Giappone, che ospiterà la Gran Bretagna priva di Draper. Gli Stati Uniti, con Michelsen e Giron, sembrano avere un compito agevole contro Taipei, mentre la Repubblica Ceca schiera il suo trio di punta Lehecka-Machac-Mensik contro la Corea del Sud.

La Serbia, orfana di Djokovic per infortunio, affronterà una difficile trasferta in Danimarca contro il padrone di casa Holger Rune. La Spagna, nonostante le assenze di peso, resta favorita nella trasferta in Svizzera, dove David Ferrer guiderà un gruppo giovane composto da Pedro Martínez, Carballés, Munar e Landaluce.

Interessante anche la sfida tra Francia e Brasile a Orleans, dove i padroni di casa schierano una formazione di alto livello con Humbert, Fils e Mpetshi-Perricard, mentre i sudamericani puntano sul giovane talento Joao Fonseca e sulla solida coppia di doppio Melo-Matos.

Davis Cup – Qualificazioni Gruppi Finals 2025

– 18:00 Norvegia 🇳🇴 – Argentina 🇦🇷 Oggi

————-Domani——————–

– 04:00 Cina Taipei 🇹🇼 – USA 🇺🇸

– 05:00 Giappone 🇯🇵 – Gran Bretagna 🇬🇧

– 15:00 Austria 🇦🇹 – Finlandia 🇫🇮

– 15:00 Croazia 🇭🇷 – Slovacchia 🇸🇰

– 15:00 Repubblica Ceca 🇨🇿 – Corea del Sud 🇰🇷

– 16:00 Danimarca 🇩🇰 – Serbia 🇷🇸

– 16:30 Israele 🇮🇱 – Germania 🇩🇪

– 17:00 Svezia 🇸🇪 – Australia 🇦🇺

————-Sabato———————-

– 13:00 Svizzera 🇨🇭 – Spagna 🇪🇸

– 14:00 Belgio 🇧🇪 – Cile 🇨🇱

– 14:30 Francia 🇫🇷 – Brasile 🇧🇷

– 19:00 Canada 🇨🇦 – Ungheria 🇭🇺





Francesco Paolo Villarico