Le pagelle dell’Australian Open 2025

Ormai non si sogna, si vola, ed è bellissimo guardare tutti dall’alto. Un campione così grande come Jannik Sinner non lo potevamo nemmeno immaginare nelle iperboli più ardite… Invece eccolo qua, di nuovo campione agli Australian Open per il secondo anno consecutivo al termine di un torneo fantastico nel quale ha mostrato tutto il suo talento e uno strapotere tecnico-tattico che l’ha reso imbattibile. Non solo Jannik: pure Lorenzo Sonego a sorpresa ha esaltato con la sua grinta e voglia di rivalsa, strappando i primi quarti di finale in carriera. Ha deluso invece Jasmine Paolini, uscita al terzo turno contro Svitolina, ma più della sconfitta ha fatto male come ha terminato l’incontro, svuotata. Concludiamo l’Australian Open 2025 con le pagelle, i promossi e i bocciati del primo Slam dell’anno.

Jannik Sinner – Che dire… È riuscito a difendere il successo a Melbourne dell’anno scorso, e non era affatto scontato. Era situazione nuova anche per un tipo di granito come lui, quindi qualche incognita c’era eccome. Jannik è stato bravissimo a isolarsi dal maldestro tentativo di creare intorno a lui un contesto spigoloso e pensare solo al suo tennis, sbarcando “down under” ancor più rapido e offensivo. Ha affrontato un primo turno non banale e soprattutto è venuto a capo di una giornata difficilissima contro Rune per colpa di un rivale tosto e di un malessere accusato fin dal risveglio. La sua nuova capacità di reggere alle difficoltà fisiche è un altro fondamentale tassello alla sua grandezza. La forza di Sinner sta diventando sempre più la gestione del momento e la flessibilità del proprio tennis in rapporto all’avversario. Se prendiamo ogni suo incontro, l’ha affrontato in modo diverso cercando di massimizzare le sue forze e cambiando colpi e strategia per pungere i punti deboli dell’avversario. Fino poco più di due anni fa eravamo qua a lagnarci sulla mancanza di un piano B nel suo gioco… oggi governa in sicurezza il piano C, D, E…. E quanto è migliorato il servizio, presente quando il punto scotta. Non aver concesso una palla break in finale Slam è roba da Federer, Nadal e… Sinner.

Voto: 10, 110 e lode con menzione speciale e bacio accademico… fate voi.

Alexander Zverev – La sua lucida disperazione sul podio della premiazione, quando lo sconforto l’ha fatto crollare venendo risollevato da un meraviglioso Jannik, è forse l’immagine più potente della finale maschile degli Australian Open. Ha fatto tutto il possibile Zverev, ha lavorato come mai e mai era arrivato così bene ad una finale Slam, ma non è bastato. “Ha fatto tutto meglio di me”, parole secche che condivido al 100% e che sono drammaticamente sportive per il tedesco. Manca ancora qualcosa, e soprattutto c’è in giro qualcuno che è decisamente più forte. Sta migliorando Sasha, questo torneo l’ha confermato in pieno. Ok, fortuna nel trovare in semifinale Djokovic k.o., ma il suo tennis è più solido e meno attendista. È probabile che senza un avversario come Sinner questo Slam l’avrebbe vinto (e ha avuto anche un ottimo tabellone…), ma Sinner c’è e ci sarà. Un finale amaro per Zverev, ma l’unico modo per arrivare al successo in un Major è insistere e provare a migliorare la risposta e l’aggressività nei momenti chiave. Di sicuro tutti ci aspettavamo una finale più combattuta, un po’ di demerito di Zverev, ma contro questo Sinner…

Voto: 7

Novak Djokovic – Tra quattro mesi saranno 38 candeline. Ormai si possono contare tutte, una per una… Djokovic ha costruito una carriera ineguagliabile su di un carattere d’acciaio e un fisico mostruoso, elastico e resistente come nessun altro, che gli ha permesso di lavorare e creare un gioco pazzesco, forte a tutto campo. Il carattere sta diventando ancor più spigoloso (invecchiando, è così che va…); il fisico inizia a presentare il conto di milioni di chilometri e sprint in campo. Il nostro amato tennis è diventato così duro da richiedere tutto al corpo degli atleti. Il tennis di Novak non può prescindere dalla massima efficienza e resistenza, ma è sempre più difficile per lui resistere. Se fosse rimasto sano, forse avrebbe battuto Zverev e magari avrebbe posto qualche grattacapo in più a Sinner in finale, ma con le ipotesi non fa la storia. Spiace per la uscita di scena del serbo, un’ondata di fischi per il ritiro dopo un set in semifinale. Immeritati e ingenerosi, ma cosa poteva aspettarsi dopo le continue scenate e l’intervista pre torneo nella quale ha ricordato l’anno terribile della deportazione, insinuando pure di esser stato avvelenato. Un vecchio adagio dice “chi semina vento raccoglie tempesta”. È comunque arrivato in semifinale, del suo torneo resterà la splendida vittoria contro Alcaraz nei quarti, letteralmente portato a scuola. Quello sì è stato un capolavoro da Maestro. Purtroppo per lui, in uno Slam un solo grande match non basta.

Voto: 7

Carlos Alcaraz – Bocciato su tutta la linea. Carlito si è presentato in Australia mai così baldanzoso, forte di una gran condizione fisica e un servizio rinnovato, proprio quel che tanti gli rimproveravano come lacuna principale nel suo tennis. Molti lo consideravano favorito e con un tabellone a dir poco comodo, pronto a far di un sol boccone Djokovic nei quarti nel match più atteso del torneo. Lo spagnolo ha subito una delle sconfitte più pesanti in carriera, forse la peggiore in assoluto. Djokovic è stato Monumentale nel reggere il dolore di un problema muscolare, ma Alcaraz non c’ha capito letteralmente niente. Nulla. Novak è stato straordinario a prendere la partita di petto, visto che negli spostamenti era un po’ penalizzato; Alcaraz non è riuscito a trovare una contro mossa al tennis verticale e in grande anticipo dell’avversario. Eppure proprio la velocità, l’anticipo e la gestione degli angoli dovrebbe essere il punto forte del suo repertorio… Niente. Carlos è stato messo sotto mentalmente ed è come andato in tilt. Obnubilato. Dal secondo set Alcaraz si aggirava per il campo smarrito, per niente lucido, incapace di reagire. È una notizia pessima per lui, perché non è la prima volta che un match si mette male, lui avverte la tensione e non riesce a ritrovarsi, crollando in se stesso e scomparendo agonisticamente dal campo. Enorme Djokovic, ma Alcaraz dovrà riflettere a lungo. Da sempre penso che resterà un giocatore da fiammate incredibili e cadute fragorose, ma questa sconfitta può lasciare ferite profonde nell’autostima.

Voto 4

Ben Shelton – Seconda semifinale Slam in carriera per Ben, quindi eccellente risultato. Perdere con questo Sinner sta diventando la normalità; il modo in cui Shelton ha perso è l’aspetto più confortante e segna un nuovo passo in avanti. Di fronte ad un rivale così forte come Jannik, si poteva pensare ad un Ben che tira tutto a tutta sperando che vada bene… invece l’americano ha affrontato la partita non solo col suo piglio ma anche una buona lucidità. Più paziente che mai, ha atteso per tirare forte, ha lavorato lo scambio, è rimasto focalizzato in difesa pronto a passare all’attacco. È quel che mancava nella gestione della sua partita. Non importata la sconfitta vs. Jannik, giocando così di partite Ben ne perderà poche. C’è ancora tanto da fare sul piano tecnico e continuare a lavorare sulla gestione, ma lo Shelton d’Australia è sulla strada giusta. E poi il sorriso e positività di papà Brian in panchina vale mezzo voto in più!

Voto: 7,5

Lorenzo Sonego – Un torneo fantastico di “Sonny”, meritatissimo primo quarto di finale Slam in carriera. Non è un caso che sia arrivato. Ho studiato bene le clip video dei suoi allenamenti invernali, anche presso la Rafa Academy. Mi arrivavano notizie di un Lorenzo preparato fisicamente come mai, e mai così motivato. Ha scelto di cambiare Sonego, di spingere sull’offensività, sul rafforzare i punti di forza per coprire quelli di debolezza. Mai scelta è stata più azzeccata. Alla sua età è più efficiente cercare di sfruttare al massimo quel che lo distingue che cercare difficili migliorie in aspetti tecnici sui quali ha sempre fatto fatica. Quindi piedi come razzi, servizio ancor più continuo, diritto super aggressivo e la scelta coraggiosa di affidarsi sempre di meno alla versione “polpo” in difesa ma correre avanti, a testa bassa, super aggressivo a sfidare il passante del rivale. Non sempre la mano sul net è perfetta, ma percentualmente questo funziona di più che restare lì dietro a soffrire e magari sbagliare il solito rovescio in scambio. Ha attaccato come un matto Lorenzo è stato bellissimo vederlo superare la potenza di Wawrinka, poi il capolavoro contro il talento epocale di Fonseca, domare un giocatore scomodo come Marozsan e quindi agli ottavi il talento di Tien. Nei quarti contro Shelton una bella partita, e se quei 3-4 punti fossero girati meglio, chissà… Sonego bravissimo, è un piacere ritrovarlo tra i nostri protagonisti.

Voto: 9

Altri Italiani in breve: Cobolli non stava bene, quindi non è giudicabile, peccato. Berrettini ha vinto una bella partita contro Norrie, poi non fortunato a trovare Rune, tennista contro il quale soffre sempre. Ha sofferto anche stavolta, ennesima battaglia e purtroppo sconfitta. La fisicità del danese è superiore, ma a livello di tennis puro Matteo non ha deluso, resta un torneo sufficiente (6). Nardi invece si è fatto rimontare da Diallo, e continua a restare lì nel limbo, una situazione che deve affrontare per decidere che cosa vuol diventare da grande (5). Arnaldi ha perso all’esordio un derby fratricida contro Musetti, partita brutta e tesa, e Matteo continua gestire con difficoltà i momenti difficili facendosi prendere dalla fretta, aspetto questo che deve imparare a gestire altrimenti la sua carriera rischia di restare bloccata, sarebbe un peccato mortale (5). Musetti invece è arrivato al terzo turno, miglior piazzamento per lui in Australia. Contro Shelton discreta prestazione, ma serve di più per aspirare alla top10 (6). Darderi non è giudicabile, mentre Passaro doppiamente fortunato si porta a casa una grande esperienza e i punti per l’ingresso in top 100. Bravo! (7).

Daniil Medvedev – È la grande delusione del torneo. Cinque set per battere uno sconosciuto all’esordio e poi esce di scena al super-tiebreak contro il talento e geometrie del bravissimo Tien, ma Daniil… che disastro. La situazione del russo è sportivamente drammatica: il suo tennis non fa più male, serve in modo scadente e soprattutto sembra non divertirsi più. Non crederci più. Lui era quello che nella lotta sguazzava via veloce come una serpe d’acqua, adesso è costretto a lottare ogni singolo match per portarlo a casa. Spuntato, depotenziato, crollato su se stesso. È una situazione difficilissima, ha appena avuto la gioia del secondo figlio, per lui intravedo scenari imprevedibili. Qualcosa dentro non funziona più, lo scacchista ha staccato la spina e sembra altrove. A breve uscirà dai primi 10 se continua così, ma addirittura mi spingo ad ipotizzare un clamoroso ritiro a breve se le cose non cambiano, o almeno un periodo di sosta bello lungo. Conoscendolo, non si sta divertendo per niente e non lo vedo trascinarsi nei primi turni sconfitto da mr. nessuno. Un peccato, perché il suo modo unico di interpretare il tennis creava grandi partite.

Voto: 2

Il nuovo che avanza. L’Australian Open 2025 sarà ricordato per il bis di Jannik Sinner e la bocciatura di Alcaraz, ma anche per i giovani che hanno ben figurato e che sembrano già ben attrezzati per farsi valere nei grandi tornei. Fonseca ha impressionato contro Rublev, primo match in uno Slam affrontato con potenza, colpi e piglio da futuro campione. Tien ha confermato quel che di buono avevamo visto alle NextGen, con quegli angoli mancini e anticipo può essere una sorta di nuovo Nishikori. Anche il ceco Mensik ha confermato di aver ottime qualità, come ha sbattuto fuori di potenza un tipo tosto come Ruud è un bel certificato di qualità.

Marco Mazzoni