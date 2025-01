Challenger Cleveland: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Cleveland – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Federico Agustin Gomez vs Murphy Cassone

Qualifier vs Juan Carlos Aguilar

Aidan Mayo vs Tyler Zink

(PR) Kalin Ivanovski vs (5) Brandon Holt

(4) James Trotter vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Michael Mmoh vs Qualifier

Ernesto Escobedo vs (6) Eliot Spizzirri

(7) Karue Sell vs Alafia Ayeni

Jack Pinnington Jones vs Cannon Kingsley

Ryan Seggerman vs Stefan Dostanic

Colton Smith vs (3) Ethan Quinn

(8) J.J. Wolf vs (WC) Jenson Brooksby

(WC) Antoine Ghibaudo vs Qualifier

Micah Braswell vs Stefan Kozlov

(WC) Kaylan Bigun vs (2) Radu Albot

Challenger Cleveland – Tabellone Qualificazione – indoor hard

🇺🇸 Felix Corwin [1] vs. Filip Pieczonka 🇨🇦

Benjamin Pomeranets [WC] 🇺🇸 vs. Taha Baadi [11] 🇨🇦

🇺🇸 Strong Kirchheimer [2] vs. Santiago Salazar Garza [WC] 🇲🇽

Casey Hishinuma [WC] 🇺🇸 vs. Nathan Ponwith [12] 🇺🇸

🇺🇸 Alex Rybakov [3] vs. George Goldhoff [ALT] 🇺🇸

George Kosseifi [WC] 🇺🇸 vs. Noah Schachter [8] 🇺🇸

🇺🇸 Tristan McCormick [4] vs. Jaden Weekes 🇨🇦

Pranav Kumar [ALT] 🇺🇸 vs. Maxwell Mckennon [7] 🇺🇸

🇺🇸 Quinn Vandecasteele [5] vs. JJ Tracy 🇺🇸

Matt Kuhar 🇺🇸 vs. Trey Hilderbrand [9] 🇺🇸

🇺🇸 Evan Zhu [6] vs. Ioannis Xilas [ALT] 🇬🇷

Jackson Ross 🇺🇸 vs. William Grant [10] 🇺🇸

Stadium – ore 16:00

Alex Rybakov vs George Goldhoff

Strong Kirchheimer vs Santiago Salazar Garza

Benjamin Pomeranets vs Taha Baadi

Tristan McCormick vs Jaden Weekes

Jackson Ross vs William Grant

Quinn Vandecasteele vs JJ Tracy (Non prima 01:00)

Court 4 – ore 16:00

George Kosseifi vs Noah Schachter

Casey Hishinuma vs Nathan Ponwith

Felix Corwin vs Filip Pieczonka

Pranav Kumar vs Maxwell Mckennon

Matt Kuhar vs Trey Hilderbrand

Evan Zhu vs Ioannis Xilas