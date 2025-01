Challenger Koblenz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 5 azzurri nel md con derby Zeppieri vs Arnaboldi. Nardi richiede ed ottiene wild card per le quali

Challenger Koblenz – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Henri Squire vs Gauthier Onclin

Qualifier vs Abdullah Shelbayh

Qualifier vs Mathys Erhard

Giulio Zeppieri vs (7) Federico Arnaboldi

(3) Antoine Escoffier vs Geoffrey Blancaneaux

Jelle Sels vs Qualifier

(WC) Justin Engel vs Qualifier

Qualifier vs (8) Francesco Maestrelli

(5) Ugo Blanchet vs Michael Geerts

Max Hans Rehberg vs (Alt) Oleg Prihodko

(WC) Diego Dedura-Palomero vs Qualifier

Bernabe Zapata Miralles vs (4) Matteo Martineau

(6) Gianluca Mager vs (Alt) Alexey Vatutin

(Alt) Ivan Gakhov vs (WC) Max Schoenhaus

Samuel Vincent Ruggeri vs Daniel Masur

Rudolf Molleker vs (2) Gijs Brouwer

(2) Alexey Zakharov vs Vadym Ursu

Marko Topo vs (10) Mats Rosenkranz

(3) Dimitar Kuzmanov vs Evgeny Karlovskiy

(WC) Max Wiskandt vs (11) Michael Vrbensky

(4) Sandro Kopp vs (Alt) Patrick Zahraj

(WC) Florian Broska vs (8) Kimmer Coppejans

(5) Jakub Nicod vs (WC) Mariano Dedura-Palomero

(Alt) Tristan Lamasine vs (7) Mika Brunold

(6) Christoph Negritu vs (Alt) Stijn Slump

David Jorda Sanchis vs (12) Jakub Paul

LOTTO RLP Court – ore 10:00

Tristan Lamasine vs Mika Brunold

Alexey Zakharov vs Vadym Ursu

Ryan Nijboer vs Kaichi Uchida

Sandro Kopp vs Patrick Zahraj (Non prima 14:00)

David Jorda Sanchis vs Jakub Paul

Dimitar Kuzmanov vs Evgeny Karlovskiy