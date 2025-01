Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Keys torna in semifinale a Melbourne: ora la sfida con una Swiatek inarrestabile

Madison Keys continua il suo sogno australiano conquistando la terza semifinale della sua carriera a Melbourne. La 29enne americana ha superato una battaglia di quasi due ore contro l’ucraina Elina Svitolina, imponendosi per 3-6, 6-3, 6-4 in un match deciso dai dettagli, con un break decisivo in ciascun set.

Per Keys si tratta della settima semifinale Slam in carriera, un traguardo che conferma il suo ritorno ai vertici del tennis mondiale. La sua unica finale in un Major risale allo US Open 2017, persa contro la connazionale Sloane Stephens. A Melbourne, i suoi precedenti tentativi di raggiungere la finale si sono fermati contro due future campionesse: Serena Williams nel 2015 e Ash Barty nel 2022.

Il risultato garantisce a Keys il ritorno nella top 10 WTA, portando a quattro il numero delle tenniste americane nell’elite del tennis mondiale insieme a Coco Gauff, Jessica Pegula ed Emma Navarro. Ma il cammino verso la finale si fa ora più ripido che mai.

Ad attenderla in semifinale c’è infatti una Iga Swiatek in forma straordinaria. La polacca, numero 2 del mondo e già vincitrice di cinque Slam, ha letteralmente dominato il suo quarto di finale contro Emma Navarro, imponendosi con un netto 6-1, 6-2. Il suo percorso nel torneo è stato finora impressionante: in cinque match ha concesso alle avversarie appena 14 game, numeri che testimoniano un dominio raramente visto in uno Slam.

Per Swiatek è la seconda semifinale in carriera agli Australian Open, dopo quella persa nel 2022 contro l’americana Danielle Collins. La 23enne di Varsavia ha una motivazione extra: una vittoria nel torneo potrebbe riportarla in vetta al ranking mondiale, superando l’attuale numero uno Aryna Sabalenka.

Il confronto diretto tra le due semifinaliste sorride nettamente alla polacca, avanti 4-1. Tuttavia, Keys si presenta all’appuntamento forte di una striscia di 10 vittorie consecutive, iniziata con il trionfo nel WTA 500 di Adelaide. La semifinale si preannuncia come un affascinante contrasto di stili tra la potenza dell’americana e il tennis totale della polacca.

La vincente di questo match avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina di storia agli Australian Open: Keys cerca la sua seconda finale Slam, Swiatek insegue il suo sesto Major e la leadership del ranking mondiale. Le premesse per un match memorabile ci sono tutte.

🇦🇺 Australian Open – (Australia), cemento – Quarti di Finale ☁️ Nuvoloso, 21°C / 14°C

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(19) M. Keys vs (28) E. Svitolina



GS Australian Open M. Keys [19] M. Keys [19] 3 6 6 E. Svitolina [28] E. Svitolina [28] 6 3 4 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Svitolina 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 df 40-30 4-3 → 5-3 E. Svitolina 15-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Keys 15-0 15-15 3-2 → 4-2 E. Svitolina 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Keys 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Svitolina 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Keys 30-15 40-30 5-3 → 6-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Keys 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Keys 15-0 15-15 30-15 ace 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 M. Keys 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 1-1 → 2-1 E. Svitolina 30-0 40-30 A-40 1-0 → 1-1 M. Keys 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Svitolina 15-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Keys 15-40 15-0 3-4 → 3-5 E. Svitolina 15-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Keys 15-0 15-15 15-30 40-30 A-40 2-3 → 3-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 ace 1-2 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(8) E. Navarro vs (2) I. Swiatek



GS Australian Open E. Navarro [8] E. Navarro [8] 1 2 I. Swiatek [2] I. Swiatek [2] 6 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Navarro 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 E. Navarro 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Navarro 15-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Swiatek 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Navarro 30-0 30-15 40-30 0-1 → 1-1 I. Swiatek 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Navarro 30-40 40-0 30-0 40-40 df 40-A 1-5 → 1-6 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 I. Swiatek 15-15 30-15 30-30 A-40 1-2 → 1-3 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 I. Swiatek 30-0 15-0 30-15 0-1 → 0-2 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(21) B. Shelton vs L. Sonego



GS Australian Open B. Shelton [21] B. Shelton [21] 6 7 4 7 L. Sonego L. Sonego 4 5 6 6 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5*-4 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-15 ace ace 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-15 15-30 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 df ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Shelton 0-15 0-30 df 40-30 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 40-30 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 0-30 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Shelton 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-40 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) J. Sinner vs (8) A. de Minaur



GS Australian Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 6 A. de Minaur [8] A. de Minaur [8] 3 2 1 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. de Minaur 0-30 15-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 30-0 5-2 → 6-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. de Minaur 15-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Hewitt / M. Philippoussis vs M. Baghdatis / J. Blake



GS Australian Open L. Hewitt / M. Philippoussis L. Hewitt / M. Philippoussis 6 7 M. Baghdatis / J. Blake M. Baghdatis / J. Blake 3 5 Vincitore: L. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 6-5 → 7-5 M. Baghdatis / J. Blake 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Baghdatis / J. Blake 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Baghdatis / J. Blake 0-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 M. Baghdatis / J. Blake 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 M. Baghdatis / J. Blake 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Baghdatis / J. Blake 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Baghdatis / J. Blake 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Baghdatis / J. Blake 30-0 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 L. Hewitt / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Baghdatis / J. Blake 15-0 30-15 30-40 2-1 → 3-1 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / J. Blake 15-15 df 30-15 30-30 1-0 → 1-1 L. Hewitt / M. Philippoussis 15-0 0-0 → 1-0

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Andreeva / D. Shnaider vs K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo



GS Australian Open M. Andreeva / D. Shnaider M. Andreeva / D. Shnaider 6 6 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 3 0 Vincitore: M. Andreeva / D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 5-0 → 6-0 M. Andreeva / D. Shnaider 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 2-0 → 3-0 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Andreeva / D. Shnaider 0-15 15-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-40 15-15 df 5-3 → 6-3 M. Andreeva / D. Shnaider 40-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-40 15-40 3-3 → 4-3 M. Andreeva / D. Shnaider 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Andreeva / D. Shnaider 15-0 30-15 0-1 → 1-1 K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(6) H. Heliovaara / (6) H. Patten vs (15) H. Nys / (15) E. Roger-Vasselin



GS Australian Open H. Heliovaara / H. Patten H. Heliovaara / H. Patten 6 7 H. Nys / E. Roger-Vasselin [4] H. Nys / E. Roger-Vasselin [4] 3 5 Vincitore: H. Heliovaara / H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 30-30 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-40 15-40 4-3 → 4-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-30 15-40 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 30-40 0-15 15-15 30-30 0-1 → 1-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 5-3 → 6-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 40-0 5-2 → 5-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 ace ace 4-2 → 5-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / H. Patten 40-15 2-2 → 3-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-15 30-15 40-30 40-A 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

GS Australian Open J. Cash / L. Glasspool [11] J. Cash / L. Glasspool [11] 6 6 K. Krawietz / T. Puetz [3] K. Krawietz / T. Puetz [3] 7 7 Vincitore: K. Krawietz / T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 1*-1 2-2* 3*-3 3-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 K. Krawietz / T. Puetz 40-0 5-5 → 5-6 J. Cash / L. Glasspool 40-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 40-15 40-0 4-4 → 4-5 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 15-15 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Cash / L. Glasspool 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-30 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 2*-1 3*-1 3-3* 3*-4 5-4* 5*-6 6*-6 7*-8 8*-8 9-9* 6-6 → 6-7 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Cash / L. Glasspool 15-15 df 30-30 4-4 → 5-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 4-3 → 4-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-30 3-2 → 3-3 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Cash / L. Glasspool 15-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open O. Gadecki / J. Peers O. Gadecki / J. Peers 6 6 E. Routliffe / M. Venus [2] E. Routliffe / M. Venus [2] 4 4 Vincitore: O. Gadecki / J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Gadecki / J. Peers 0-15 15-15 30-15 ace 5-4 → 6-4 E. Routliffe / M. Venus 15-0 ace 5-3 → 5-4 O. Gadecki / J. Peers 0-15 15-15 15-30 40-40 4-3 → 5-3 E. Routliffe / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 O. Gadecki / J. Peers 40-0 3-2 → 4-2 E. Routliffe / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 O. Gadecki / J. Peers 15-0 2-1 → 3-1 E. Routliffe / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Routliffe / M. Venus 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Gadecki / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 E. Routliffe / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 O. Gadecki / J. Peers 15-15 ace 15-30 ace 3-4 → 4-4 E. Routliffe / M. Venus 40-0 40-15 3-3 → 3-4 O. Gadecki / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 2-3 → 3-3 E. Routliffe / M. Venus 30-0 2-2 → 2-3 O. Gadecki / J. Peers 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 E. Routliffe / M. Venus 15-30 15-40 1-1 → 2-1 O. Gadecki / J. Peers 30-15 0-1 → 1-1 E. Routliffe / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

O. Nicholls / H. Patten vs (WC) K. Birrell / (WC) J. Smith



GS Australian Open O. Nicholls / H. Patten O. Nicholls / H. Patten 6 2 K. Birrell / J. Smith K. Birrell / J. Smith 7 6 Vincitore: K. Birrell / J. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Nicholls / H. Patten 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 K. Birrell / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 K. Birrell / J. Smith 15-0 30-0 30-15 1-3 O. Nicholls / H. Patten 15-0 15-15 15-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Birrell / J. Smith 0-15 0-30 0-40 30-40 1-1 → 1-2 O. Nicholls / H. Patten 30-30 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Birrell / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-40* 0-1* 0*-0 1-1* 1*-2 2-4* 2*-5 df 6-6 → 6-7 K. Birrell / J. Smith 30-0 df 6-5 → 6-6 O. Nicholls / H. Patten 15-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 K. Birrell / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-30 df 4-5 → 5-5 O. Nicholls / H. Patten 15-0 15-15 3-5 → 4-5 K. Birrell / J. Smith 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 O. Nicholls / H. Patten 0-15 15-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 K. Birrell / J. Smith 15-15 3-2 → 3-3 O. Nicholls / H. Patten 15-0 30-0 40-0 ace ace 40-30 2-2 → 3-2 K. Birrell / J. Smith 30-0 40-15 2-1 → 2-2 O. Nicholls / H. Patten 15-0 30-0 1-1 → 2-1 K. Birrell / J. Smith 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Nicholls / H. Patten 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 0-0 → 1-0

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) A. Kaplan vs (WC) J. Woodman



GS Australian Open A. Kaplan [4] A. Kaplan [4] 6 6 J. Woodman J. Woodman 2 4 Vincitore: A. Kaplan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Woodman 0-15 15-15 15-30 30-40 df 5-4 → 6-4 A. Kaplan 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-3 → 5-4 J. Woodman 30-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A df 4-3 → 5-3 A. Kaplan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 J. Woodman 15-0 30-0 30-40 3-2 → 4-2 A. Kaplan 0-15 0-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Woodman 0-15 1-2 → 2-2 A. Kaplan 15-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Woodman 15-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Kaplan 0-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Woodman 30-0 30-30 df 5-2 → 6-2 A. Kaplan 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Woodman 15-0 30-15 3-2 → 4-2 A. Kaplan 0-40 3-1 → 3-2 J. Woodman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Kaplan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Woodman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kaplan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (9) K. Mladenovic / (9) S. Zhang



GS Australian Open K. Siniakova / T. Townsend K. Siniakova / T. Townsend 6 7 K. Mladenovic / S. Zhang [9] K. Mladenovic / S. Zhang [9] 1 5 Vincitore: K. Siniakova / T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Mladenovic / S. Zhang 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 5-5 → 6-5 K. Mladenovic / S. Zhang 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 5-3 → 5-4 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 4-1 → 4-2 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Mladenovic / S. Zhang 0-30 0-40 2-1 → 3-1 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-15 1-1 → 2-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-40 15-0 1-0 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 df 5-1 → 6-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 ace 4-1 → 5-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Siniakova / T. Townsend 40-0 15-0 40-15 df 2-1 → 3-1 K. Mladenovic / S. Zhang 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Siniakova / T. Townsend 30-0 30-15 30-40 1-0 → 1-1 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open D. Perez / D. Wagner D. Perez / D. Wagner 0 2 H. Davidson / R. Shaw H. Davidson / R. Shaw 6 6 Vincitore: D. Wagner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Perez / D. Wagner 0-15 0-40 2-5 → 2-6 H. Davidson / R. Shaw 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 D. Perez / D. Wagner 0-40 15-40 1-4 → 1-5 H. Davidson / R. Shaw 15-15 30-30 df 30-40 40-40 1-3 → 1-4 D. Perez / D. Wagner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 0-3 → 1-3 H. Davidson / R. Shaw 15-0 15-15 30-15 30-30 0-2 → 0-3 D. Perez / D. Wagner 30-0 30-40 df 40-40 0-1 → 0-2 H. Davidson / R. Shaw 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Perez / D. Wagner 0-15 0-30 15-40 0-5 → 0-6 H. Davidson / R. Shaw 15-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Perez / D. Wagner 0-30 15-40 40-40 0-3 → 0-4 H. Davidson / R. Shaw 15-0 15-15 15-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Perez / D. Wagner 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Davidson / R. Shaw 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

G. Fernandez / J. Gerard vs D. Caverzaschi / S. Houdet



GS Australian Open G. Fernandez / J. Gerard G. Fernandez / J. Gerard 4 5 D. Caverzaschi / S. Houdet D. Caverzaschi / S. Houdet 6 7 Vincitore: J. Gerard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Fernandez / J. Gerard 15-15 15-30 df 30-30 40-40 5-6 → 5-7 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Fernandez / J. Gerard 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 D. Caverzaschi / S. Houdet 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Fernandez / J. Gerard 0-15 0-30 4-3 → 4-4 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 15-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 30-0 3-1 → 3-2 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 15-15 30-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 30-0 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 15-15 15-30 df 4-5 → 4-6 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 4-4 → 4-5 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Caverzaschi / S. Houdet 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 G. Fernandez / J. Gerard 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 30-15 2-2 → 2-3 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Fernandez / J. Gerard 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 G. Fernandez / J. Gerard 15-15 df 30-30 40-40 0-1 → 0-2 D. Caverzaschi / S. Houdet 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Cabrillana / S. Takamuro vs (2) Y. Kamiji / (2) L. Shuker



GS Australian Open M. Cabrillana / S. Takamuro M. Cabrillana / S. Takamuro 1 0 Y. Kamiji / L. Shuker [1] Y. Kamiji / L. Shuker [1] 6 6 Vincitore: S. Takamuro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-5 → 0-6 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cabrillana / S. Takamuro 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Kamiji / L. Shuker 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-30 df 0-40 1-4 → 1-5 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cabrillana / S. Takamuro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Y. Kamiji / L. Shuker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) M. Xu vs L. Tagger



GS Australian Open M. Xu M. Xu 3 4 L. Tagger L. Tagger 6 6 Vincitore: L. Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Xu 0-40 4-4 → 4-5 L. Tagger 0-15 0-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Xu 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 L. Tagger 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Xu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 L. Tagger 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A ace 2-1 → 3-1 M. Xu 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Xu 15-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Tagger 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Xu 15-0 30-0 30-30 3-4 → 3-5 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 3-3 → 3-4 M. Xu 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Xu 30-15 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Xu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(14) W. Rejchtman Vinciguerra vs (2) A. Omarkhanov



GS Australian Open W. Rejchtman Vinciguerra [7] W. Rejchtman Vinciguerra [7] 4 6 7 A. Omarkhanov [3] A. Omarkhanov [3] 6 4 6 Vincitore: W. Rejchtman Vinciguerra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 2*-2 4-2* 5*-2 6-3* 6*-5 7*-5 8-5* 9*-6 6-6 → 7-6 A. Omarkhanov 15-0 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 W. Rejchtman Vinciguerra 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Omarkhanov 15-15 15-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Omarkhanov 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Omarkhanov 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 3-2 → 3-3 W. Rejchtman Vinciguerra 0-40 0-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Omarkhanov 30-0 40-0 3-0 → 3-1 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Omarkhanov 15-0 30-15 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 1-0 → 2-0 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Omarkhanov 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 A. Omarkhanov 30-0 40-0 4-3 → 4-4 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Omarkhanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 W. Rejchtman Vinciguerra 30-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Omarkhanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Omarkhanov 30-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 W. Rejchtman Vinciguerra 15-15 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Omarkhanov 15-0 4-5 → 4-6 W. Rejchtman Vinciguerra 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Omarkhanov 40-0 4-3 → 4-4 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 30-15 30-30 3-3 → 4-3 A. Omarkhanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 W. Rejchtman Vinciguerra 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Omarkhanov 0-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Omarkhanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open H. Klugman [2] H. Klugman [2] 6 3 2 J. Vandromme [3] J. Vandromme [3] 4 6 6 Vincitore: J. Vandromme Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Vandromme 15-0 15-15 30-30 2-5 → 2-6 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 J. Vandromme 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 H. Klugman 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 1-2 → 1-3 H. Klugman 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 H. Klugman 0-15 15-15 ace 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Vandromme 15-0 30-15 40-30 3-5 → 3-6 H. Klugman 0-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-30 2-4 → 2-5 H. Klugman 0-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Vandromme 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Klugman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Klugman 0-30 df 15-40 df 1-0 → 1-1 J. Vandromme 0-15 0-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Klugman 15-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Vandromme 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 H. Klugman 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 3-3 J. Vandromme 0-15 15-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Klugman 0-15 0-30 15-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 ace df 40-A df 1-0 → 1-1 J. Vandromme 15-0 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

O. Milic / E. Pleshivtsev vs L. Miguel / T. Sickenberger



GS Australian Open O. Milic / E. Pleshivtsev O. Milic / E. Pleshivtsev 2 6 1 L. Miguel / T. Sickenberger • L. Miguel / T. Sickenberger 6 7 0 Vincitore: O. Milic / E. Pleshivtsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Miguel / T. Sickenberger 1-0 L. Miguel / T. Sickenberger 1-4 2-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 4-2* 5*-2 6-6 → 7-6 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 0-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 ace 40-40 ace 5-3 → 5-4 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 15-15 15-30 40-40 3-0 → 3-1 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 O. Milic / E. Pleshivtsev 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Miguel / T. Sickenberger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 O. Milic / E. Pleshivtsev 0-15 15-15 df 15-30 ace 40-40 ace 2-2 → 2-3 L. Miguel / T. Sickenberger 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Miguel / T. Sickenberger 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 O. Milic / E. Pleshivtsev 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

(1) O. Bonding / (1) J. Leach vs J. Mackenzie / N. McDonald



GS Australian Open O. Bonding / J. Leach [1] • O. Bonding / J. Leach [1] 6 7 1 J. Mackenzie / N. McDonald J. Mackenzie / N. McDonald 0 6 0 Vincitore: O. Bonding / J. Leach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Bonding / J. Leach 1-0 O. Bonding / J. Leach 2-4 6-3 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 2*-0 4-0* 4*-2 4-3* 5*-4 6-6 → 6-7 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 O. Bonding / J. Leach 40-0 4-5 → 5-5 J. Mackenzie / N. McDonald 40-0 4-4 → 4-5 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 O. Bonding / J. Leach 15-0 30-30 40-30 40-40 ace 1-2 → 2-2 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Bonding / J. Leach 15-15 30-30 ace 0-1 → 1-1 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 O. Bonding / J. Leach 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 40-30 40-40 4-0 → 5-0 O. Bonding / J. Leach 40-0 3-0 → 4-0 J. Mackenzie / N. McDonald 15-0 15-15 30-40 2-0 → 3-0 O. Bonding / J. Leach 0-15 15-15 30-30 1-0 → 2-0 J. Mackenzie / N. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Kokkinis vs (Q) B. Black



GS Australian Open T. Kokkinis T. Kokkinis 5 6 6 B. Black B. Black 7 1 3 Vincitore: T. Kokkinis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Kokkinis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 df ace 5-3 → 6-3 B. Black 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Kokkinis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 B. Black 15-30 4-1 → 4-2 T. Kokkinis 0-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Black 30-30 df 2-1 → 3-1 T. Kokkinis 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Black 0-15 5-1 → 6-1 T. Kokkinis 30-0 4-1 → 5-1 B. Black 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 T. Kokkinis 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Black 0-15 30-30 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 T. Kokkinis 40-0 15-0 1-0 → 2-0 B. Black 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Kokkinis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Black 15-0 30-0 30-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Kokkinis 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 B. Black 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Kokkinis 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Black 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Kokkinis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Black 0-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Kokkinis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Black 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Kokkinis 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Black 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Willwerth vs (Q) P. Basile



GS Australian Open B. Willwerth B. Willwerth 7 7 P. Basile P. Basile 6 5 Vincitore: B. Willwerth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Willwerth 30-0 6-5 → 7-5 P. Basile 0-15 0-40 5-5 → 6-5 B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Basile 0-40 3-5 → 4-5 B. Willwerth 15-15 30-30 30-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Basile 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 P. Basile 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 B. Willwerth 15-0 30-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Basile 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Willwerth 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Basile 0-15 15-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-2 3-2* 3-3* 5*-3 6-6 → 7-6 P. Basile 0-15 15-15 ace 6-5 → 6-6 B. Willwerth 0-15 15-15 15-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Basile 40-A 15-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Willwerth 0-15 15-15 15-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Basile 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Willwerth 30-0 40-15 3-3 → 4-3 P. Basile 0-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Willwerth 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Basile 15-0 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 B. Willwerth 0-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 P. Basile 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

(1) E. Jones vs (Q) Y. Perapekhina



GS Australian Open E. Jones E. Jones 6 6 Y. Perapekhina Y. Perapekhina 3 2 Vincitore: E. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Jones 40-0 5-2 → 6-2 Y. Perapekhina 0-15 0-30 df 4-2 → 5-2 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Y. Perapekhina 15-0 15-15 30-15 3-1 → 3-2 E. Jones 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Y. Perapekhina 0-15 30-30 A-40 2-0 → 2-1 E. Jones 40-0 1-0 → 2-0 Y. Perapekhina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Jones 30-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Y. Perapekhina 15-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 E. Jones 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Y. Perapekhina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Jones 15-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Perapekhina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Y. Perapekhina 15-30 30-40 1-0 E. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Molik / S. Stosur vs I. Majoli / A. Petkovic



GS Australian Open A. Molik / S. Stosur A. Molik / S. Stosur 4 I. Majoli / A. Petkovic I. Majoli / A. Petkovic 6 Vincitore: I. Majoli / A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Molik / S. Stosur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 I. Majoli / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Molik / S. Stosur 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Majoli / A. Petkovic 30-30 4-2 → 4-3 A. Molik / S. Stosur 0-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 I. Majoli / A. Petkovic 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Molik / S. Stosur 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 I. Majoli / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 1-1 → 2-1 A. Molik / S. Stosur 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Majoli / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open Y. Wang / K. Yodpetch Y. Wang / K. Yodpetch 2 2 0 E. Jones / H. Klugman • E. Jones / H. Klugman 6 6 1 Vincitore: E. Jones / H. Klugman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Jones / H. Klugman 0-1 E. Jones / H. Klugman 3-2 3-3 4-3 8-4 8-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Risultato 6-2 Y. Wang / K. Yodpetch 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Jones / H. Klugman 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Y. Wang / K. Yodpetch 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-1 → 4-2 E. Jones / H. Klugman 0-15 3-1 → 4-1 Y. Wang / K. Yodpetch 0-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Wang / K. Yodpetch 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Wang / K. Yodpetch 0-15 15-15 df 40-40 df 0-1 → 1-1 E. Jones / H. Klugman 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Wang / K. Yodpetch 0-15 0-30 df 15-40 df 2-5 → 2-6 E. Jones / H. Klugman 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 2-5 Y. Wang / K. Yodpetch 15-0 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Jones / H. Klugman 15-0 1-3 → 1-4 Y. Wang / K. Yodpetch 15-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Jones / H. Klugman 15-0 0-2 → 0-3 Y. Wang / K. Yodpetch 0-15 df 15-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Jones / H. Klugman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Reid vs (4) G. Fernandez



GS Australian Open G. Reid [1] G. Reid [1] 3 7 1 G. Fernandez G. Fernandez 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 G. Fernandez 15-0 1-5 → 1-6 G. Reid 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 G. Fernandez 0-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 G. Reid 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Fernandez 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Reid 15-0 15-30 0-1 → 0-2 G. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-1* 2*-2 3-3* 4*-3 5*-3 6-4* 6*-6 df 7-6* 6-6 → 7-6 G. Fernandez 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 G. Reid 0-30 15-40 5-5 → 5-6 G. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 G. Reid 15-0 ace 30-15 40-15 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Fernandez 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Reid 0-15 df 15-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 G. Fernandez 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 1-4 → 2-4 G. Reid 0-15 30-30 1-3 → 1-4 G. Fernandez 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Reid 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 G. Reid 0-15 0-30 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Reid 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Fernandez 30-15 3-3 → 3-4 G. Reid 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Fernandez 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 G. Reid 0-15 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 G. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Reid 30-30 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 G. Fernandez 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

A. Bernal vs (3) Z. Wang



GS Australian Open A. Bernal A. Bernal 1 6 1 Z. Wang Z. Wang 6 2 6 Vincitore: Z. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Z. Wang 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Z. Wang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Bernal 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 df df 40-A 1-3 → 1-4 Z. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Bernal 15-0 30-0 30-15 30-30 df df 30-40 df 0-2 → 0-3 Z. Wang 30-15 0-1 → 0-2 A. Bernal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Wang 30-30 40-30 40-40 A-40 df 5-2 → 6-2 A. Bernal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 Z. Wang 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Bernal 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Z. Wang 0-15 15-15 30-15 30-40 1-2 → 2-2 A. Bernal 0-15 15-30 df 1-1 → 1-2 Z. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 A. Bernal 15-15 15-30 df df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Wang 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Bernal 15-0 15-15 df 15-30 1-4 → 1-5 Z. Wang 15-0 15-15 df 1-3 → 1-4 A. Bernal 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 1-3 Z. Wang 15-0 15-15 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Bernal 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 Z. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) Y. Kamiji vs L. De Greef



GS Australian Open Y. Kamiji [1] Y. Kamiji [1] 6 6 L. De Greef L. De Greef 1 2 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. De Greef 0-15 df 5-2 → 6-2 L. De Greef 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 L. De Greef 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Y. Kamiji 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. De Greef 15-0 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Y. Kamiji 30-15 40-30 1-1 → 2-1 L. De Greef 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 Y. Kamiji 0-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. De Greef 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Y. Kamiji 15-0 30-0 30-15 df 4-1 → 5-1 L. De Greef 15-0 15-15 df 15-40 df 3-1 → 4-1 Y. Kamiji 0-15 0-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. De Greef 0-15 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 Y. Kamiji 30-15 40-15 40-30 40-A 1-0 → 1-1 L. De Greef 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

F. Cayulef / G. Lazarte vs (2) A. Lapthorne / (2) S. Schroder



GS Australian Open F. Cayulef / G. Lazarte F. Cayulef / G. Lazarte 7 7 0 A. Lapthorne / S. Schroder [2] • A. Lapthorne / S. Schroder [2] 5 5 1 Vincitore: G. Lazarte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Lapthorne / S. Schroder 0-1 A. Lapthorne / S. Schroder 2-0 3-3 3-5 5-5 7-8 9-8 9-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Risultato 5-7 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Lapthorne / S. Schroder 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cayulef / G. Lazarte 15-15 30-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Lapthorne / S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 15-40 3-4 → 3-5 A. Lapthorne / S. Schroder 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cayulef / G. Lazarte 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Lapthorne / S. Schroder 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 15-15 30-15 2-1 → 3-1 A. Lapthorne / S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Lapthorne / S. Schroder 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cayulef / G. Lazarte 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 7-5 A. Lapthorne / S. Schroder 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Cayulef / G. Lazarte 15-15 15-40 30-40 ace 40-40 5-4 → 5-5 A. Lapthorne / S. Schroder 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cayulef / G. Lazarte 30-0 30-15 df 4-3 → 5-3 A. Lapthorne / S. Schroder 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Lapthorne / S. Schroder 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Cayulef / G. Lazarte 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Lapthorne / S. Schroder 0-15 0-30 15-30 30-40 0-2 → 1-2 F. Cayulef / G. Lazarte 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Lapthorne / S. Schroder 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1

X. Li / Z. Wang vs C. Fairbank / M. Venter



GS Australian Open X. Li / Z. Wang X. Li / Z. Wang 6 6 C. Fairbank / M. Venter C. Fairbank / M. Venter 1 0 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Fairbank / M. Venter 0-15 0-40 5-0 → 6-0 X. Li / Z. Wang 15-0 40-0 ace ace 4-0 → 5-0 C. Fairbank / M. Venter 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 4-0 X. Li / Z. Wang 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Fairbank / M. Venter 0-15 0-40 1-0 → 2-0 X. Li / Z. Wang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Fairbank / M. Venter 0-15 15-0 30-30 30-40 5-1 → 6-1 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace df 4-1 → 5-1 C. Fairbank / M. Venter 15-0 40-15 4-0 → 4-1 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 C. Fairbank / M. Venter 15-30 15-40 2-0 → 3-0 X. Li / Z. Wang 15-15 1-0 → 2-0 C. Fairbank / M. Venter 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0





Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) S. Schroder vs F. Cayulef



GS Australian Open S. Schroder [2] S. Schroder [2] 6 6 F. Cayulef F. Cayulef 1 1 Vincitore: S. Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Cayulef 15-15 5-1 → 6-1 S. Schroder 15-0 15-15 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Cayulef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Schroder 0-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 S. Schroder 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Schroder 0-15 15-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Schroder 0-15 df 15-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 F. Cayulef 0-15 15-40 4-1 → 5-1 S. Schroder 15-0 15-15 15-30 df 3-1 → 4-1 F. Cayulef 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 3-0 → 3-1 S. Schroder 15-15 40-30 df 2-0 → 3-0 F. Cayulef 0-15 0-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Schroder 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) T. Oda vs T. Sanada



GS Australian Open T. Oda [2] T. Oda [2] 6 6 T. Sanada T. Sanada 1 0 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Sanada 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 T. Oda 15-15 40-30 4-0 → 5-0 T. Sanada 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 T. Oda 15-0 40-15 2-0 → 3-0 T. Sanada 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Oda 15-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Sanada 15-30 30-40 5-1 → 6-1 T. Oda 15-0 30-0 4-1 → 5-1 T. Sanada 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Oda 15-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Sanada 0-30 1-1 → 2-1 T. Oda 15-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Sanada 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

K. Montjane vs (2) A. Van Koot



GS Australian Open K. Montjane • K. Montjane 0 0 A. Van Koot [2] A. Van Koot [2] 0 3 Vincitore: A. Van Koot per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Montjane 0-3 A. Van Koot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Montjane 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Van Koot 15-0 40-15 0-0 → 0-1

L. Pena / Y. Silva vs F. Broadbent / J. Woodman



GS Australian Open L. Pena / Y. Silva L. Pena / Y. Silva 3 6 F. Broadbent / J. Woodman F. Broadbent / J. Woodman 6 7 Vincitore: Y. Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 2-0* 3*-0 3-2* 3-3* 4*-4 df 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7*-8 8-9* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 F. Broadbent / J. Woodman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 L. Pena / Y. Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 F. Broadbent / J. Woodman 15-0 15-15 30-30 15-30 5-4 → 5-5 L. Pena / Y. Silva 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Broadbent / J. Woodman 15-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 L. Pena / Y. Silva 15-0 30-0 30-15 40-40 40-30 3-3 → 3-4 F. Broadbent / J. Woodman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Pena / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Broadbent / J. Woodman 15-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Pena / Y. Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Broadbent / J. Woodman 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 L. Pena / Y. Silva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Broadbent / J. Woodman 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Pena / Y. Silva 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 F. Broadbent / J. Woodman 15-0 30-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Pena / Y. Silva 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 F. Broadbent / J. Woodman 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Pena / Y. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Broadbent / J. Woodman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Pena / Y. Silva 15-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Broadbent / J. Woodman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Z. Ji / A. Parker vs (2) T. Egberink / (2) T. Oda



GS Australian Open Z. Ji / A. Parker Z. Ji / A. Parker 1 3 T. Egberink / T. Oda [2] T. Egberink / T. Oda [2] 6 6 Vincitore: A. Parker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Z. Ji / A. Parker 30-15 30-30 3-5 → 3-6 T. Egberink / T. Oda 0-15 15-15 30-30 df 40-40 2-5 → 3-5 Z. Ji / A. Parker 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Egberink / T. Oda 15-0 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Z. Ji / A. Parker 0-15 15-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Egberink / T. Oda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Ji / A. Parker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Egberink / T. Oda 15-0 15-15 df 30-15 ace 1-0 → 1-1 Z. Ji / A. Parker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Egberink / T. Oda 30-15 1-5 → 1-6 Z. Ji / A. Parker 15-0 15-15 30-15 30-40 df 1-4 → 1-5 T. Egberink / T. Oda 15-0 15-15 1-3 → 1-4 Z. Ji / A. Parker 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 0-3 → 1-3 T. Egberink / T. Oda 0-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Ji / A. Parker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 T. Egberink / T. Oda 0-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1





Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Ramphadi vs (3) G. Sasson



GS Australian Open D. Ramphadi D. Ramphadi 0 0 G. Sasson [3] G. Sasson [3] 6 6 Vincitore: G. Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Ramphadi 15-0 30-0 30-40 40-A 40-40 0-5 → 0-6 G. Sasson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 0-4 → 0-5 D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 G. Sasson 15-0 15-15 30-15 30-30 0-2 → 0-3 D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 G. Sasson 15-0 15-15 30-30 df 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 D. Ramphadi 0-30 30-30 40-40 0-5 → 0-6 G. Sasson 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 D. Ramphadi 0-15 15-15 30-40 df 0-3 → 0-4 G. Sasson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Sasson 15-0 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Sasson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(4) J. Kennedy vs (16) A. Vasilev



GS Australian Open J. Kennedy [4] J. Kennedy [4] 3 6 6 A. Vasilev [16] A. Vasilev [16] 6 2 3 Vincitore: J. Kennedy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Vasilev 15-0 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Kennedy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 A. Vasilev 15-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Kennedy 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Vasilev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. Kennedy 30-15 2-0 → 3-0 A. Vasilev 0-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vasilev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 J. Kennedy 40-15 0-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Vasilev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Kennedy 0-15 15-15 15-30 df 30-40 3-1 → 3-2 A. Vasilev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-0 → 3-1 J. Kennedy 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Vasilev 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 J. Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vasilev 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Kennedy 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Vasilev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Kennedy 15-0 30-0 1-4 → 2-4 A. Vasilev 15-0 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 J. Kennedy 0-15 15-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Vasilev 30-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Kennedy 30-0 30-40 0-1 → 0-2 A. Vasilev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(5) J. Leach vs (11) F. Thomas



GS Australian Open J. Leach [1] J. Leach [1] 6 5 7 F. Thomas [5] F. Thomas [5] 3 7 6 Vincitore: J. Leach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-2* 2-3* 3-3* 4*-3 5-4* 5-5* 6*-5 7*-5 9*-6 6-6 → 7-6 F. Thomas 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Leach 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Thomas 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 J. Leach 0-15 15-15 ace 4-4 → 5-4 F. Thomas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Leach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 30-30 3-2 → 3-3 J. Leach 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Leach 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Thomas 15-0 30-0 30-30 1-0 → 1-1 J. Leach 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Thomas 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Leach 0-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Thomas 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Leach 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Leach 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 4-2 → 5-2 F. Thomas 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Leach 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Thomas 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 F. Thomas 30-15 40-40 40-A 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Leach 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 df 5-3 → 6-3 J. Leach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Thomas 0-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Leach 15-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Thomas 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Leach 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Thomas 15-0 40-15 0-0 → 0-1

C. Ratzlaff / T. Sanada vs M. De la Puente / R. Spaargaren



GS Australian Open C. Ratzlaff / T. Sanada C. Ratzlaff / T. Sanada 4 4 M. De la Puente / R. Spaargaren M. De la Puente / R. Spaargaren 6 6 Vincitore: T. Sanada Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. De la Puente / R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 4-5 → 4-6 C. Ratzlaff / T. Sanada 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. De la Puente / R. Spaargaren 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Ratzlaff / T. Sanada 15-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 C. Ratzlaff / T. Sanada 15-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Ratzlaff / T. Sanada 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 M. De la Puente / R. Spaargaren 40-40 40-0 40-30 0-1 → 0-2 C. Ratzlaff / T. Sanada 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. De la Puente / R. Spaargaren 30-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Ratzlaff / T. Sanada 0-15 15-15 15-40 4-4 → 4-5 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-30 15-40 3-4 → 4-4 C. Ratzlaff / T. Sanada 0-15 15-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. De la Puente / R. Spaargaren 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 C. Ratzlaff / T. Sanada 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 2-3 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Ratzlaff / T. Sanada 30-15 40-30 0-2 → 1-2 M. De la Puente / R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 C. Ratzlaff / T. Sanada 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(1) J. Griffioen / (1) A. Van Koot vs S. Funamizu / K. Montjane



GS Australian Open J. Griffioen / A. Van Koot [1] J. Griffioen / A. Van Koot [1] S. Funamizu / K. Montjane S. Funamizu / K. Montjane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Lapthorne vs (2) N. Vink



GS Australian Open A. Lapthorne [2] A. Lapthorne [2] 2 0 N. Vink [2] N. Vink [2] 6 6 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 N. Vink 15-0 30-0 40-15 0-5 → 0-6 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 N. Vink 15-0 30-15 40-40 A-40 0-3 → 0-4 A. Lapthorne 0-40 0-2 → 0-3 N. Vink 15-0 40-15 0-1 → 0-2 A. Lapthorne 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Lapthorne 0-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 N. Vink 30-0 30-30 30-40 df 0-5 → 1-5 A. Lapthorne 0-15 15-15 30-15 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 N. Vink 15-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 A. Lapthorne 0-15 df 15-40 0-30 0-2 → 0-3 N. Vink 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 A. Lapthorne 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

R. Spaargaren vs (2) A. Hewett



GS Australian Open R. Spaargaren R. Spaargaren 0 0 A. Hewett [1] A. Hewett [1] 6 6 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Spaargaren 0-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 A. Hewett 30-0 30-30 df 0-4 → 0-5 R. Spaargaren 15-0 30-30 40-40 df 0-3 → 0-4 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 40-30 0-2 → 0-3 R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 A. Hewett 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-5 → 0-6 A. Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Hewett 0-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Spaargaren 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Hewett 15-0 30-0 0-0 → 0-1

(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs A. Kaplan / D. Ramphadi



GS Australian Open G. Sasson / N. Vink [3] G. Sasson / N. Vink [3] 6 6 A. Kaplan / D. Ramphadi [4] A. Kaplan / D. Ramphadi [4] 0 3 Vincitore: G. Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. Kaplan / D. Ramphadi 0-15 15-15 30-15 40-40 4-3 → 5-3 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Kaplan / D. Ramphadi 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Kaplan / D. Ramphadi 0-15 15-15 15-30 40-40 2-1 → 2-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Kaplan / D. Ramphadi 0-15 15-15 30-40 ace 1-0 → 1-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Kaplan / D. Ramphadi 0-15 15-15 30-15 30-30 5-0 → 6-0 G. Sasson / N. Vink 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 5-0 A. Kaplan / D. Ramphadi 15-15 15-40 3-0 → 4-0 G. Sasson / N. Vink 0-15 df 15-15 30-15 2-0 → 3-0 A. Kaplan / D. Ramphadi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 0-0 → 1-0

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs D. Arai / T. Miki



GS Australian Open A. Hewett / G. Reid [1] A. Hewett / G. Reid [1] 6 6 D. Arai / T. Miki D. Arai / T. Miki 2 0 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 D. Arai / T. Miki 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 5-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 30-30 df 3-0 → 4-0 D. Arai / T. Miki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Arai / T. Miki 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Hewett / G. Reid 30-0 ace 30-15 5-2 → 6-2 D. Arai / T. Miki 15-0 15-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 A. Hewett / G. Reid 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Arai / T. Miki 15-15 30-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 ace 30-0 40-15 ace 3-0 → 4-0 D. Arai / T. Miki 0-30 0-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Hewett / G. Reid 30-0 1-0 → 2-0 D. Arai / T. Miki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

A. Bernal / L. De Greef vs M. Tanaka / Z. Zhu



GS Australian Open A. Bernal / L. De Greef A. Bernal / L. De Greef 1 5 M. Tanaka / Z. Zhu M. Tanaka / Z. Zhu 6 7 Vincitore: L. De Greef Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Tanaka / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 5-6 → 5-7 A. Bernal / L. De Greef 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Tanaka / Z. Zhu 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Bernal / L. De Greef 15-0 15-15 df 30-15 4-4 → 5-4 M. Tanaka / Z. Zhu 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Bernal / L. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. Tanaka / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Bernal / L. De Greef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 M. Tanaka / Z. Zhu 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 A. Bernal / L. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Tanaka / Z. Zhu 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Bernal / L. De Greef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Tanaka / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Bernal / L. De Greef 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 M. Tanaka / Z. Zhu 0-15 0-30 30-30 1-3 → 1-4 A. Bernal / L. De Greef 0-15 0-30 df 0-40 df 1-2 → 1-3 M. Tanaka / Z. Zhu 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bernal / L. De Greef 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Tanaka / Z. Zhu 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) C. Cooper vs (2) A. Lantermann



GS Australian Open C. Cooper [1] C. Cooper [1] 6 6 A. Lantermann [2] A. Lantermann [2] 1 1 Vincitore: C. Cooper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Cooper 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df df 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Lantermann 0-15 15-15 30-15 5-0 → 5-1 C. Cooper 15-0 40-15 4-0 → 5-0 A. Lantermann 0-15 15-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 C. Cooper 15-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Lantermann 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Cooper 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Lantermann 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-1 → 6-1 C. Cooper 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Lantermann 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 C. Cooper 0-15 15-15 df ace 30-15 2-1 → 3-1 A. Lantermann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Cooper 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Lantermann 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

S. Czauz vs (2) L. Gryp



GS Australian Open S. Czauz S. Czauz 7 2 6 L. Gryp [2] L. Gryp [2] 5 6 3 Vincitore: S. Czauz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Czauz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A df 5-2 → 5-3 L. Gryp 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 S. Czauz 15-0 ace 15-15 15-30 3-2 → 4-2 L. Gryp 0-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Czauz 15-0 15-15 30-40 2-1 → 2-2 L. Gryp 0-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 S. Czauz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Gryp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Czauz 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Gryp 0-15 0-40 15-40 df 1-5 → 2-5 S. Czauz 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 L. Gryp 0-15 15-30 40-40 40-A 40-40 df 1-3 → 1-4 S. Czauz 0-15 df 0-30 15-30 1-2 → 1-3 L. Gryp 15-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Czauz 15-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Czauz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Gryp 30-15 40-30 40-40 df 40-15 40-A 5-5 → 6-5 S. Czauz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 L. Gryp 0-15 4-4 → 5-4 S. Czauz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 ace df 4-3 → 4-4 L. Gryp 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 4-2 → 4-3 S. Czauz 15-0 15-15 30-15 3-2 → 4-2 L. Gryp 15-0 15-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Czauz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 L. Gryp 15-0 15-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Czauz 15-0 30-30 1-0 → 1-1 S. Czauz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Mosejczuk vs (9) T. Derepasko



GS Australian Open D. Mosejczuk D. Mosejczuk 6 3 T. Derepasko [9] T. Derepasko [9] 7 6 Vincitore: T. Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Mosejczuk 0-15 15-30 3-5 → 3-6 T. Derepasko 15-0 15-30 15-40 2-5 → 3-5 D. Mosejczuk 0-15 15-30 30-30 2-4 → 2-5 T. Derepasko 15-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Mosejczuk 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Derepasko 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-15 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace 0-2 → 1-2 T. Derepasko 0-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Mosejczuk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 2-1* 3*-2 3*-3 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Mosejczuk 0-15 15-15 15-30 ace 30-30 ace 40-40 A-40 40-40 5-6 → 6-6 T. Derepasko 15-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 5-5 T. Derepasko 15-0 15-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Mosejczuk 15-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Derepasko 15-0 15-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Mosejczuk 15-0 ace 30-0 40-15 2-3 → 3-3 T. Derepasko 15-0 2-2 → 2-3 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Derepasko 15-0 30-0 1-1 → 1-2 D. Mosejczuk 15-0 ace 0-1 → 1-1 T. Derepasko 30-0 0-0 → 0-1

(4) W. Sonobe vs (16) J. Stusek



GS Australian Open W. Sonobe [4] W. Sonobe [4] 6 6 J. Stusek [16] J. Stusek [16] 4 3 Vincitore: W. Sonobe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 W. Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Stusek 0-15 15-30 df 4-3 → 5-3 W. Sonobe 15-0 15-15 df 30-15 3-3 → 4-3 J. Stusek 0-15 15-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-30 40-A 3-2 → 3-3 W. Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Stusek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 W. Sonobe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 W. Sonobe 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Stusek 15-0 5-4 → 6-4 W. Sonobe 15-0 ace 15-15 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 5-4 J. Stusek 0-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 4-2 → 5-2 J. Stusek 30-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 W. Sonobe 0-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 J. Stusek 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 W. Sonobe 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Stusek 0-15 30-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 W. Sonobe 15-0 15-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open M. Pohankova M. Pohankova 5 6 6 J. Kovackova [11] J. Kovackova [11] 7 3 1 Vincitore: M. Pohankova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Pohankova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Kovackova 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 df A-40 df 3-0 → 3-1 M. Pohankova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Kovackova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Pohankova 30-0 15-0 15-15 15-30 df df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Kovackova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Pohankova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 J. Kovackova 0-15 0-40 4-2 → 5-2 M. Pohankova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Kovackova 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Pohankova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Kovackova 15-40 0-2 → 1-2 M. Pohankova 15-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Pohankova 0-30 0-15 5-6 → 5-7 J. Kovackova 15-0 30-0 5-5 → 5-6 M. Pohankova 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 J. Kovackova 15-0 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Pohankova 40-30 0-15 15-40 5-2 → 5-3 J. Kovackova 0-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Pohankova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Kovackova 30-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Pohankova 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Kovackova 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-A ace 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 M. Pohankova 15-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Kovackova 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

(7) A. De Marchi / (7) W. Rejchtman Vinciguerra vs (4) M. Kouame / (4) A. Santamarta Roig



GS Australian Open A. De Marchi / W. Rejchtman Vinciguerra [7] A. De Marchi / W. Rejchtman Vinciguerra [7] M. Kouame / A. Santamarta Roig [4] M. Kouame / A. Santamarta Roig [4] Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

(1) W. Sonobe / (1) M. Stojsavljevic vs (5) A. Kovackova / (5) J. Kovackova



GS Australian Open W. Sonobe / M. Stojsavljevic [4] W. Sonobe / M. Stojsavljevic [4] 6 0 0 A. Kovackova / J. Kovackova [12] • A. Kovackova / J. Kovackova [12] 1 6 1 Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kovackova / J. Kovackova 0-1 A. Kovackova / J. Kovackova 1-5 2-5 3-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Risultato 6-0 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 6-0 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 0-15 df 0-40 df 0-3 → 0-4 A. Kovackova / J. Kovackova 30-15 0-2 → 0-3 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 0-15 0-30 15-30 0-1 → 0-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-40 4-1 → 5-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Kovackova / J. Kovackova 30-30 40-40 2-1 → 3-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 40-0 1-1 → 2-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 0-1 → 1-1 W. Sonobe / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-40 df 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Calixto vs B. Wenzel



GS Australian Open L. Calixto L. Calixto 0 1 B. Wenzel B. Wenzel 6 6 Vincitore: B. Wenzel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Wenzel 15-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Wenzel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Calixto 15-0 ace 30-0 30-40 df 1-3 → 1-4 L. Calixto 0-15 0-30 0-40 15-40 A-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Calixto 15-15 40-40 1-1 → 1-2 B. Wenzel 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 L. Calixto 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Wenzel 30-0 40-15 0-5 → 0-6 L. Calixto 15-15 df 0-4 → 0-5 B. Wenzel 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Calixto 0-15 15-15 30-30 40-A df 0-2 → 0-3 B. Wenzel 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Calixto 0-15 15-15 15-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1

(1) V. Miranda vs A. Mosko



GS Australian Open V. Miranda [1] V. Miranda [1] 6 6 A. Mosko A. Mosko 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 V. Miranda 40-0 40-15 5-0 → 6-0 A. Mosko 0-15 0-30 15-30 30-40 df 4-0 → 5-0 V. Miranda 0-15 df 3-0 → 4-0 A. Mosko 15-0 30-30 2-0 → 3-0 V. Miranda 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Mosko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 V. Miranda 0-15 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-0 → 6-0 A. Mosko 0-15 0-30 df 4-0 → 5-0 V. Miranda 15-0 ace 30-30 df A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 A. Mosko 0-15 0-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 V. Miranda 15-0 15-15 30-15 ace df 30-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Mosko 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Barros vs (Q) S. Tsujioka



GS Australian Open V. Barros V. Barros 6 0 S. Tsujioka S. Tsujioka 7 6 Vincitore: S. Tsujioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Tsujioka 15-0 30-0 40-15 0-5 → 0-6 V. Barros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 S. Tsujioka 0-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 V. Barros 15-15 15-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Tsujioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Barros 15-0 30-30 40-30 40-40 15-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-2 0-4* 1*-5 3*-6 5-6* 6-6* 7*-6 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 V. Barros 15-0 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Tsujioka 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Barros 40-15 4-5 → 5-5 S. Tsujioka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Barros 0-15 15-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsujioka 0-15 15-40 30-40 2-4 → 3-4 V. Barros 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Tsujioka 0-15 15-15 30-15 30-30 1-3 → 1-4 V. Barros 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Tsujioka 30-0 40-0 0-2 → 0-3 V. Barros 15-0 15-15 15-40 0-1 → 0-2 S. Tsujioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

O. Milic vs (8) H. Bernet



GS Australian Open O. Milic O. Milic 6 6 6 H. Bernet [5] H. Bernet [5] 4 7 7 Vincitore: H. Bernet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-2* 1*-3 1-5* 2*-6 2-8* df 6-6 → 6-7 H. Bernet 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 O. Milic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 40-30 5-5 → 6-5 H. Bernet 15-0 40-15 5-4 → 5-5 O. Milic 0-15 15-15 15-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Milic 15-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Milic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 df ace 2-2 → 3-2 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Milic 15-15 1-1 → 2-1 H. Bernet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Bernet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-2* ace 3*-3 3*-6 5-6* 6-6* 6-6 → 6-7 O. Milic 30-15 ace 30-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 H. Bernet 15-40 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 O. Milic 15-0 40-15 4-5 → 5-5 H. Bernet 0-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 O. Milic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Bernet 15-0 30-0 30-15 3-3 → 3-4 O. Milic 0-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Bernet 30-0 2-2 → 2-3 O. Milic 0-30 df 40-30 A-40 1-2 → 2-2 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Milic 15-0 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Bernet 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Milic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 O. Milic 0-15 15-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 O. Milic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Bernet 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 O. Milic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 H. Bernet 0-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 O. Milic 30-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open K. Penickova [6] K. Penickova [6] 2 6 6 A. Kovackova [12] A. Kovackova [12] 6 1 1 Vincitore: K. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 K. Penickova 15-0 15-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Kovackova 15-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 K. Penickova 40-0 0-1 → 1-1 A. Kovackova 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Penickova 15-0 15-15 5-1 → 6-1 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 5-0 → 5-1 K. Penickova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Kovackova 15-15 15-40 30-40 3-0 → 4-0 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Kovackova 0-15 0-40 1-0 → 2-0 K. Penickova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 K. Penickova 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Kovackova 15-0 30-15 30-30 1-4 → 2-4 A. Kovackova 0-15 0-40 15-40 0-4 → 1-4 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 K. Penickova 0-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Penickova 15-0 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(8) N. Johnston / (8) B. Willwerth vs (2) M. Exsted / (2) J. Kumstat



GS Australian Open N. Johnston / B. Willwerth [8] • N. Johnston / B. Willwerth [8] 7 6 0 M. Exsted / J. Kumstat [2] M. Exsted / J. Kumstat [2] 6 2 1 Vincitore: M. Exsted / J. Kumstat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Johnston / B. Willwerth 0-1 N. Johnston / B. Willwerth 1-1 ace 1-3 5-2 4-5 5-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Risultato 2-6 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 15-15 40-15 40-40 2-4 → 2-5 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 N. Johnston / B. Willwerth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Exsted / J. Kumstat 30-0 2-1 → 2-2 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 N. Johnston / B. Willwerth 0-15 0-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 2*-0 3*-2 4*-2 4-4* 4*-6 5-6* 7*-6 6-6 → 7-6 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 30-15 40-30 5-5 → 5-6 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 40-30 df 4-5 → 5-5 M. Exsted / J. Kumstat 40-15 4-4 → 4-5 N. Johnston / B. Willwerth 15-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Exsted / J. Kumstat 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Johnston / B. Willwerth 0-15 df 2-3 → 3-3 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 15-15 2-2 → 2-3 N. Johnston / B. Willwerth 0-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 N. Johnston / B. Willwerth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Exsted / J. Kumstat 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(8) J. Stusek / (8) L. Vujovic vs (4) T. Krejcova / (4) V. Valdmannova



GS Australian Open J. Stusek / L. Vujovic [16] J. Stusek / L. Vujovic [16] 0 7 T. Krejcova / V. Valdmannova [7] T. Krejcova / V. Valdmannova [7] 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Stusek / L. Vujovic 15-0 15-15 15-30 30-30 6-5 → 7-5 T. Krejcova / V. Valdmannova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 J. Stusek / L. Vujovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Krejcova / V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Stusek / L. Vujovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 T. Krejcova / V. Valdmannova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Stusek / L. Vujovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 T. Krejcova / V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Stusek / L. Vujovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Krejcova / V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Stusek / L. Vujovic 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Krejcova / V. Valdmannova 40-30 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Stusek / L. Vujovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-5 → 0-6 T. Krejcova / V. Valdmannova 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 J. Stusek / L. Vujovic 40-40 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 T. Krejcova / V. Valdmannova 15-0 40-30 40-40 ace 0-2 → 0-3 J. Stusek / L. Vujovic 40-15 40-30 40-40 df df 0-1 → 0-2 T. Krejcova / V. Valdmannova 15-0 15-15 40-30 0-0 → 0-1





Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) M. De la Puente vs (Q) D. Arai



GS Australian Open M. De la Puente M. De la Puente 6 6 D. Arai D. Arai 3 2 Vincitore: M. De la Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Arai 15-15 30-30 5-1 → 5-2 M. De la Puente 15-0 30-0 4-1 → 5-1 D. Arai 15-0 0-15 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 df 2-1 → 3-1 D. Arai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 df 40-40 df 1-1 → 2-1 M. De la Puente 0-15 15-15 df 15-30 1-0 → 1-1 D. Arai 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 ace 5-3 → 6-3 D. Arai 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. De la Puente 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Arai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Arai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. De la Puente 15-0 15-15 30-15 1-1 → 2-1 D. Arai 30-0 1-0 → 1-1 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 40-40 A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

(4) J. Griffioen vs X. Li



GS Australian Open J. Griffioen [1] J. Griffioen [1] 4 1 X. Li X. Li 6 6 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Griffioen 0-15 df 0-30 1-5 → 1-6 X. Li 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Griffioen 0-15 15-15 30-15 30-30 ace df 1-3 → 1-4 X. Li 30-15 1-2 → 1-3 J. Griffioen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 X. Li 15-15 30-30 40-40 ace 0-1 → 0-2 J. Griffioen 15-0 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 X. Li 30-30 4-5 → 4-6 J. Griffioen 15-0 15-30 df 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 X. Li 0-15 0-30 15-40 40-40 4-3 → 4-4 J. Griffioen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 X. Li 0-40 15-40 3-2 → 4-2 J. Griffioen 0-15 0-30 15-30 df 3-1 → 3-2 X. Li 15-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Griffioen 0-15 15-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 J. Griffioen 0-15 15-15 30-15 1-0 → 2-0 J. Griffioen 0-15 15-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(3) R. Dencheva / (3) E. Yaneva vs (6) A. Penickova / (6) K. Penickova



GS Australian Open R. Dencheva / E. Yaneva [10] R. Dencheva / E. Yaneva [10] 3 6 A. Penickova / K. Penickova A. Penickova / K. Penickova 6 7 Vincitore: A. Penickova / K. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0-2* 1*-3 2-4* 2*-5 6-6 → 6-7 A. Penickova / K. Penickova 15-0 6-5 → 6-6 R. Dencheva / E. Yaneva 0-15 5-5 → 6-5 A. Penickova / K. Penickova 15-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Dencheva / E. Yaneva 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 A. Penickova / K. Penickova 0-15 0-30 4-3 → 5-3 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 30-0 3-3 → 4-3 A. Penickova / K. Penickova 0-15 0-30 15-30 2-3 → 3-3 R. Dencheva / E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 A. Penickova / K. Penickova 15-0 30-0 30-15 1-2 → 1-3 R. Dencheva / E. Yaneva 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Penickova / K. Penickova 40-0 0-1 → 0-2 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Penickova / K. Penickova 0-15 0-30 30-30 3-5 → 3-6 R. Dencheva / E. Yaneva 15-15 3-4 → 3-5 A. Penickova / K. Penickova 40-15 3-3 → 3-4 R. Dencheva / E. Yaneva 15-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Penickova / K. Penickova 15-0 15-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Dencheva / E. Yaneva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Penickova / K. Penickova 0-15 0-30 15-30 40-40 df 1-1 → 2-1 R. Dencheva / E. Yaneva 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Penickova / K. Penickova 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) J. Kumstat vs (13) M. Kouame



GS Australian Open J. Kumstat [2] J. Kumstat [2] 6 3 6 M. Kouame [4] M. Kouame [4] 3 6 3 Vincitore: J. Kumstat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Kumstat 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Kouame 0-15 0-30 4-3 → 5-3 J. Kumstat 0-15 30-40 4-2 → 4-3 M. Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Kumstat 15-0 ace 15-15 30-15 3-1 → 4-1 M. Kouame 0-30 30-30 df 2-1 → 3-1 J. Kumstat 40-0 1-1 → 2-1 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Kumstat 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kouame 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 J. Kumstat 15-15 15-40 3-4 → 3-5 M. Kouame 30-0 3-3 → 3-4 J. Kumstat 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 M. Kouame 15-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Kumstat 0-15 15-15 30-40 15-30 df A-40 2-1 → 3-1 M. Kouame 30-0 30-30 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Kumstat 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Kouame 40-A 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Kumstat 15-15 30-30 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 M. Kouame 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Kumstat 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 3-3 → 4-3 M. Kouame 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 J. Kumstat 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Kouame 15-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Kumstat 0-15 df 15-15 15-30 30-30 1-1 → 1-2 M. Kouame 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Kumstat 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

E. Pleshivtsev vs (7) O. Paldanius



GS Australian Open E. Pleshivtsev E. Pleshivtsev 3 2 O. Paldanius [6] O. Paldanius [6] 6 6 Vincitore: O. Paldanius Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Paldanius 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Pleshivtsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 O. Paldanius 0-15 30-30 40-40 2-3 → 2-4 E. Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 ace 1-3 → 2-3 O. Paldanius 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Paldanius 15-0 30-0 30-15 40-15 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Pleshivtsev 15-0 30-30 40-30 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Paldanius 15-0 40-15 3-5 → 3-6 E. Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 O. Paldanius 30-0 3-3 → 3-4 E. Pleshivtsev 15-40 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 A-40 40-A 3-2 → 3-3 O. Paldanius 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Pleshivtsev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 O. Paldanius 40-0 2-0 → 2-1 E. Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 O. Paldanius 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))