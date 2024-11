Fritz: ‘Sinner il migliore al mondo, ma ora mi sento di appartenere all’elite’

D: Taylor, non è il risultato che volevi, ma comunque un ottimo percorso. Puoi riassumerci questa settimana?

FRITZ: Sì, è stata una settimana davvero positiva per me. Ovviamente, è un buon modo di chiudere l’anno. Mi dà molta fiducia per finire la stagione. Ho ancora la Coppa Davis la prossima settimana. Andando verso la pre-stagione e iniziando il prossimo anno, sento di avere una buona idea di cosa devo migliorare, ma sento anche di star giocando un ottimo tennis.

Sento di essere salito di livello e sono molto più sicuro del mio gioco.

D: Puoi dirci qualcosa in più su cosa vuoi cambiare o migliorare?

FRITZ: Sì, ci sono aspetti sul lato fisico. Ho decisamente bisogno di diventare più esplosivo, più veloce nel primo passo. Se riesco a essere un po’ più rapido nello split step, aiuterà molto la mia risposta al servizio. Se riesco a mettermi in posizione leggermente migliore per fare break, penso che sarà un grande miglioramento. È qualcosa che ho già fatto, ma penso ci sia ancora molto margine di miglioramento.

Qualcosa che è emerso oggi è che quando le palle erano molto usate, facevo fatica a generare potenza con il rovescio. Questo gli ha permesso di prendere il controllo di molti punti. Quando le palle erano nuove, non era un problema. Riuscivo a restare negli scambi.

Una volta che diventavano grandi e il gioco rallentava, non generavo abbastanza potenza col rovescio per mantenere i punti neutri. Perdevo il controllo degli scambi. Penso sia qualcosa su cui posso sicuramente lavorare. Ci sono tante cose.

Queste sono le prime che mi vengono in mente.

D: Quali erano i tuoi obiettivi all’inizio della stagione? Spero tu li abbia raggiunti. Domani sarai numero 4. Sono curioso, anche se è ancora presto, hai riflettuto su dove ti ha portato questo percorso?

FRITZ: Sì, ho pensato molto ultimamente alla posizione in cui mi trovo. Direi che soprattutto questa settimana, con il tennis che ho giocato, ho pensato alla fiducia che avevo.

Una cosa che ho detto al mio team è stata, quando nel 2023 ho vinto Delray prima di difendere il titolo di Indian Wells, quando sono stato numero 5 al mondo per tipo una settimana, pensavo “È pazzesco, sono numero 5, guarda tutti questi giocatori dietro di me che probabilmente sono più forti di me” (sorridendo).

Allora ero 5, ma non mi sentivo un numero 5. Ora con la mia classifica attuale, sento di meritarmela. È una sensazione diversa. È stato un grande anno. Questo mi dà molta fiducia. È una parte fondamentale per ottenere grandi risultati.

Gli obiettivi che mi ero posto erano di finire tra i primi 5. Il mio precedente best ranking era 5, quindi volevo davvero – ho raggiunto il 5 per una settimana – e volevo finire 5.

D: Puoi descrivere a parole il livello di gioco di Jannik in questo momento, la sua costanza e precisione?

FRITZ: Sta giocando alla grande. Ho sentito che da fondo campo era abbastanza simile al match precedente.

Quello che mi ha davvero impressionato oggi è come ha servito. Ha servito in modo assolutamente eccezionale. Tante, tante righe. Ha piazzato il servizio alla perfezione. Ha rischiato molto anche sulla seconda. Penso che fosse una delle sue strategie principali, non permettermi di attaccare la sua seconda.

Ha fatto un ottimo lavoro non solo nel variare la seconda ma nell’essere molto aggressivo, senza fare doppi falli pur servendo più forte e rischiando di più. Davvero impressionato da come ha servito.

D: Era molto rumoroso stasera, principalmente pubblico italiano. Com’è stato giocare in quell’atmosfera? Cerchi di isolarti?

FRITZ: Non so se conosci la mia storia di partite giocate con il pubblico contro. Ho affrontato situazioni molto peggiori. Questa non è niente (sorridendo).

D: Non ho capito se hai intenzione di andare in Coppa Davis. E cosa si prova a giocare contro il miglior giocatore al mondo due volte in una settimana?

FRITZ: Sì, andrò in Coppa Davis. Penso vogliano che mi alleni domani. Ho detto che probabilmente non succederà (sorridendo). Penso di aver bisogno di un giorno di riposo.

Mi piacerebbe tornare a casa. Ma tutti i giocatori, ci siamo riuniti e abbiamo detto: abbiamo una squadra molto forte, diamo il massimo, proviamo a vincere questa cosa.

Non posso fare questo ai ragazzi. Devo andare e dare il massimo con loro. Sarò lì domani.

È interessante dover affrontare Jannik due volte. Come ho detto dopo il primo match: sento di poter trarre molti aspetti positivi dalla partita.

Non solo è il miglior giocatore al mondo, ma sta giocando a un livello estremamente alto in questo momento.

D: Guardando al ritiro di Rafa, che impatto ha avuto sul vostro stile di gioco e sulla vostra generazione in particolare?

FRITZ: Vedo molti mancini che cercano di giocare esattamente come Rafa. Voglio dire, se fossi mancino, cercherei anch’io di giocare esattamente come Rafa. Probabilmente è un bene che non lo sia perché non sarebbe molto bello provare a farlo (sorridendo).

Per quanto riguarda le persone che cercano di emulare il suo gioco, sento che ci sono così tanti mancini che guardano a Rafa come lo standard d’oro di ciò che vuoi fare.

Anche io da bambino, ero in campo fingendo di giocare il Roland Garros, facendo così e cosà. Ha avuto un impatto enorme sulla mia generazione perché siamo tutti cresciuti guardando lui e Roger.