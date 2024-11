Anche i numeri lo confermano: il Sinner della semifinale di Torino uno dei migliori di sempre

Rating altissimo per la prestazione di Jannik vs Ruud

Un dolce sonno ieri notte per gli appassionati italiani, con ancora in testa i colpi fenomenali giocati da Jannik Sinner nella seconda semifinale delle Nitto ATP Finals. Il nostro campione ha distrutto la resistenza del “povero” Ruud, soverchiato da una qualità e quantità di gioco irreale. Sinner ha colpito con potenza e precisione ogni colpo: diritti fulminanti, rovesci da cross a lungo linea con geometria perfetta, risposte aggressive e difese trasformate in attacchi, anche discese a rete chiuse con tagli decisi. Una macchina da tennis quasi perfetta, tutto fatto talmente veloce e potente da diventare impossibile da contenere per il norvegese.

“Non ha mai giocato così bene!” affermavano molti spettatori ieri sera uscendo dall’Inalpi Arena. Non sono andati poi così lontani dal vero: secondo le rilevazioni di Tennis Insight, che misura ogni aspetto di gioco in profondità, Sinner ha vinto la semifinale a Torino con un rating complessivo di 9.60, la sua migliore performance nell’anno e seconda migliore in stagione in assoluto sull’ATP Tour, di un filo dietro a quella di Zverev a Vienna (9,61). Impressionante la valutazione del diritto, 9.6, un dato enorme, come la conversione del 76% (i punti vinti in attacco) e lo “steal score” di 40% (ossia i punti vinti dalla difesa). Tennis Insight misura la qualità dei colpi analizzando la combinazione di velocità, effetto, profondità, angolazione, con l’impatto che ha sul gioco del tennis e contro quello dell’avversario.

His best of the season 🔥 An unbelievable night for @janniksin as he puts in a near flawless peformance 👏#TennisInsights | @atptour | #NittoATPFinals pic.twitter.com/qpTLyw3wCT — Tennis Insights (@tennis_insights) November 16, 2024

“Non è normale arrivare a vincere così” ha affermato Sinner ieri notte dopo la vittoria, confermando di essere a volte sorpreso da se stesso, per la qualità di gioco e forza messa in campo, con punteggi davvero severi per gli avversari. Jannik è arrivato a Torino ben preparato e deciso a migliorare il risultato dello scorso anno. Oggi alle 18 c’è la finale, di fronte ancora Taylor Fritz, già battuto nel girone. Sinner sarà il naturale favorito.

Da Torino, Marco Mazzoni