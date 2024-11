GVH Cup 2024: Pedone sfida Garland nella finale del singolare femminile

Domenica 17 novembre 2024, il campo 3 dello Zaiera Resort, sarà teatro della finale del singolare femminile della GVH Cup, ultimissima tappa dell’ITF World Tennis Tour con montepremi di 25.000 dollari organizzata in provincia di Siracusa.

La finalissima, con inizio fissato alle ore 9:00, vedrà sfidarsi la testa di serie numero 1 del torneo, la siciliana Giorgia Pedone, e Joanna Garland, tennista arrivata da Taiwan.

Pedone, favorita per la vittoria, scenderà in campo per conquistare il quinto titolo ITF in carriera e il primo a Solarino. Garland, che come Pedone ha giocato entrambi i tornei, proverà a vincere in Sicilia il secondo titolo W35 consecutivo, dopo aver conquistato la finale della TopSpin Energy Cup appena sette giorni fa.

A premiare le finaliste sarà la consigliere FITP Vincenza Ceraolo, insieme al sindaco di Solarino Giuseppe Germano e la vice sindaco Francesca Oliva.