Ruud in semifinale: ‘Sinner è il migliore al mondo, sarò sfavorito ma ho battuto un numero 1 quest’anno'”. Rublev dopo il ko con Ruud: ‘Due settimane fa essere qui era già un sogno, ora penso al 2025′”

D: Congratulazioni, Casper. Sei in semifinale. Puoi raccontarci il match di oggi?

RUUD: Grazie. È stata una partita dura. È sempre una partita difficile contro Andrey. Sapevo che vincere un set era sufficiente. Quando ho vinto il primo set, è stata una sensazione di sollievo. Ho potuto rilassarmi in un certo senso e giocare calmo e libero.

Sono contento di come ho chiuso la partita. Il terzo set è stato di buona qualità da parte mia. Ho fatto alcuni bei vincenti, ho giocato aggressivo, ho chiuso la partita ad un buon livello. Ho servito bene oggi, questo ovviamente ha aiutato. Dovrò farlo anche domani se voglio avere qualche possibilità.

D: Il tuo successo di questa settimana ti fa vedere diversamente quello che puoi ottenere sulle superfici veloci o magari anche sull’erba?

RUUD: In realtà non penso molto all’erba in questo momento (sorridendo). Vedremo per il prossimo anno. Ho parlato apertamente del fatto che non gioco molto sull’erba tipicamente. Non gioco molti tornei preparatori prima di Wimbledon. La decisione è puramente basata sul fatto che gioco molti tornei durante la terra battuta. Tipicamente se faccio bene, gioco molti match.

Questo sicuramente darà fiducia per domani ma anche per il prossimo anno. Ho battuto due ottimi giocatori qui questa settimana. Vediamo cosa posso fare domani. Ma non dirò di essere uno specialista dei campi veloci o altro. Se guardi le ultime settimane, non sono state davvero buone. Questa settimana, le cose hanno funzionato. Ho avuto alcuni margini dalla mia parte. Questo è il tennis.

D: Considerando quello che hai appena detto, farai qualcosa di diverso contro il tuo prossimo avversario, che è Jannik? Ti preparerai facendo qualcosa di diverso o è sempre la stessa procedura prima di affrontare un giocatore forte?

RUUD: In realtà è più o meno lo stesso. Ogni partita ha una sua vita. Sai che dovrai essere al top del tuo gioco, specialmente contro questi grandi giocatori.

Jannik quest’anno è stato il miglior giocatore al mondo durante tutto l’anno. Meritatamente numero 1 di fine anno. Anche questa settimana ha giocato un tennis impeccabile. Non ha perso un set.

Se voglio avere qualche possibilità contro di lui domani, so che devo giocare il mio miglior tennis, probabilmente uno dei miei migliori tennis delle ultime settimane, mesi, anche dell’anno. Sarà probabilmente la partita più dura che giocherò quest’anno.

Ma è una bella sfida. Non capita tutti i giorni di giocare contro il numero 1 del mondo. L’ultima finale che ho giocato contro un numero 1 del mondo è stata contro Novak a Monte-Carlo e sono riuscito a vincerla. Almeno ho un po’ di esperienza e alcune buone sensazioni da inizio anno. So che può succedere di tutto. Ma sarò lo sfavorito e darò semplicemente il mio meglio.

D: Andrey, è stata una settimana difficile, ma come ti sei sentito a tornare alle ATP Finals per il quinto anno consecutivo?

RUBLEV: È fantastico. Voglio dire, due settimane fa avrei detto che solo essere qui era più che sufficiente. Credo di tenere questo in mente ed essere grato di essere qui (sorridendo).

Ho giocato tre buone partite con la mentalità giusta. Vedremo. La lezione più importante per me è mantenere questo atteggiamento per il prossimo anno, essere così per la maggior parte del tempo.

D: Sei entrato in campo sapendo che dovevi vincere in due set, concedendo al massimo sei game. Hai studiato qualcosa di diverso tatticamente per provare a farlo? Come spieghi il fatto che sei 5-2 nei precedenti con Casper, ma le uniche due sconfitte sono arrivate qui a Torino?

RUBLEV: 5-3 ora.

D: Non ti piace la superficie? Come lo spieghi?

RUBLEV: Ad essere onesto, non lo so perché la sua superficie preferita è la terra battuta, ma tre volte l’ho perso solo a Torino. Se il resto, se fosse stata terra battuta o altro…

Non lo so. Mi faccio la stessa domanda. Sarebbe più logico perdere sulla terra battuta, ma… Non ho una risposta per questa domanda, ad essere onesto.

D: Per la prima parte?

RUBLEV: Voglio dire, sapevo cosa dovevo fare. Su questa superficie, con la velocità del campo, è impossibile vincere così contro un top player. Lo sapevo dall’inizio.

Stavo più che altro cercando di giocare al massimo, di finire l’anno in modo positivo, con una buona partita. Cercando di vincere comunque, che significa ancora 200 punti, che è buono per il prossimo anno.

Per me, quando sono entrato in campo, si trattava più di questo.