La legge del più forte: Sinner batte De Minaur nell’esordio alle Nitto ATP Finals

Buona la prima, con Forma e Sostanza. Non la mitica canzone dei C.S.I., indie d’autore dei ’90s, ma l’esordio di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals 2024 nel prime time serale della domenica inaugurale del torneo dei “maestri”. Maestro è Jannik nel sentire il momento e reagire di conseguenza, nell’affidarsi alle certezze per risolvere senza troppi patemi una giornata buona ma assai meno precisa rispetto al suo top nelle accelerazioni vincenti, tanto che il successo su Alex De Minaur (6-3 6-4 lo score conclusivo) è arrivato con una prestazione di livello al servizio e con una spinta controllata, con qualche errore di troppo. Pochi fuochi d’artificio, quelli che magari gli spettatori si aspettavano dal nostro nel primo match ufficiale in Italia quest’anno, e da n.1 ATP, e tanta sostanza, con la forma dei suoi colpi, puliti, controllati. Calibrati. Jannik ha “badato al sodo” come si dice nella terra di Dante, forzando gli errori del rivale grazie a un ritmo asfissiante, meno con quelle bordate spaziali che flirtano con le righe e lo hanno reso iconico e spesso imprendibile.

“È un grandissimo onore essere qua, non ho giocato a Roma e mi ha fatto male. L’anno scorso ci sono arrivato molto vicino, vediamo come andrà quest’anno” le prime parole a caldo di Sinner nella flash in campo. “Fritz? Sarà una partita difficile. Era un po’ che non facevo un match ufficiale, ci siamo preparati bene arrivando una settimana prima. Taylor serve molto bene, meglio di Alex, sono riuscito a rispondere bene. Sarà un problema di dopo domani”.

Non ha commentato ulteriormente il match a caldo Sinner, lo farà sicuramente nella press conference successiva, che seguiremo. Un match d’ingresso in un torneo così importante, con gli occhi di un paese intero addosso, dopo settimane “off” e dopo il tourbillon colorito e un po’ folle di questi giorni intasato da tante comparsate ed impegni, poteva presentare insidie nuove e diverse, come meno concentrazione e qualche distrazione. In realtà Jannik in campo è perso come sempre lucidissimo e presente, e proprio grazie alla sua estrema connessione con il reale del gioco e del contesto ha recuperato immediatamente un break subito in avvio. Del tutto inatteso visto che nel primissimo turno di battuta ha spaccato la palla in quattro, quasi senza “farla vedere” all’australiano. Poi qualche errore, una stecca… è bastato a mandarlo sotto nel punteggio. Poco male: break recuperato immediatamente con un parziale di 8-1 e via, altro break nel turno successivo di De Minaur. Situazione sotto controllo e ansia o potenziali problemi azzerati. Da lì in avanti ha servito troppo bene per rischiare qualcosa.

De Minaur merita assolutamente la presenza alle Finals, ha disputato la miglior annata in carriera con buoni risultati, che avrebbero potuto essere anche migliori senza i problemi fisici sofferti sull’erba che hanno gustato i mesi successivi, ma… resta un avversario tecnicamente “comodo”, quasi ideale, per Jannik, ancor più per entrare in un torneo. La velocità del “Demon” è sempre impressionante, come il suo coraggio e l’abnegazione con la quale continua a spingere e provarci nonostante limiti di sensibilità evidenti e un diritto che proprio non ne vuol sapere di diventare stabile… ma Jannik ha altra consistenza, altra qualità. Altra cilindrata. Proprio alla forza, alla pressione, al ritmo dal centro del campo e soprattutto alla diagonale di diritto si è affidato l’azzurro per sopperire a qualche difetto di sensibilità palesato stasera. Contro De Minaur è particolare che Sinner abbia terminato la partita con più errori (24) che vincenti (18), ma del resto non si può sempre essere a tutta e giocare la partita perfetta. Anzi, spesso trovarla nella primissima partita di un torneo può essere paradossalmente un “problema”; come sempre ripetono i grandi della disciplina, i grandi tornei si vincono crescendo cammin facendo. Meglio esplorare le proprie sensazioni, le condizioni, il contesto, il campo e se stesso per tarare le giocate e sentire quando spingere al massimo. Questo ha fatto oggi Sinner: ha gestito, ha controllato da campione. E ricordiamo che non giocava da qualche settimana, quindi un filo di ruggine la si accumula sempre, per quanto bene ci si possa allenare.

E da campione ha servito: 8 ace, due prime su tre in campo, vincendo 81% con la prima e un clamoroso 76% con la seconda. Nonostante qualche errore in spinta, cercando la massima velocità o angolo, servendo così bene Sinner non perderà mai contro De Minaur. Bene col diritto in spinta dal centro Jannik, con la sua solita imponente progressione, e poi “benino” nell’aggredire la palla con uno stretto o facendo spazio e tirando l’inside out; molto bene la diagonale di rovescio in controllo, meno bene quando ha cercato il cambio vincente in lungo linea. Oggi poche variazioni e palle corte, non era il caso vista la velocità di ADM. Forma e sostanza appunto: stile negli impatti puliti; sostanza nel generare velocità con margine quando ha cambiato passo. In tante vittorie di questo benedetto 2024 Jannik ha lasciato di stucco per la prepotenza dei suoi affondi, pallate così rapide e precise da diventare imprendibili. In altre vittorie Sinner ha spaccato la partita imponendo ritmo, pressione e forzando gli errori dell’avversario, e quando servi così bene è più che sufficiente. Una vittoria non così straordinaria, ma è straordinario avere un n.1 italiano alle ATP Finals in casa. Non dimentichiamo mai cosa stiamo vivendo. Buona la prima, next Fritz martedì.

Da Torino, Marco Mazzoni

La cronaca

Si alza un coro “Sinner Sinner”, quindi silenzio e Jannik alza la sua prima palla del match. ACE, not bad. Segue un diritto profondo nell’angolo, un altro Ace e un attacco perentorio sul net. Quattro punti e via, De Minaur quasi non la vede… 1-0 Sinner. Alex muove lo score nel suo primo turno di battuta, cerca la massima profondità per tenere fermo Jannik, e ovviamente si prende bei rischi. 1 pari. Il primo “big-point” del match è dell’australiano, risposta d’incontro di rovescio micidiale, grande impatto. Sinner risponde col “bazooka”, servizio al corpo del rivale ingestibile. È nettissima la differenza di peso di palla tra i due, lo si vede dal campo, lo sente dal suono all’impatto. Sul 30 pari è Jannik a steccare un diritto, improvvisa arriva una palla break per l’australiano. Su di un taglio corto e “storto” di De Minaur, Sinner attacca col rovescio ma sbaglia la misura. BREAK De Minaur, avanti 2-1. Un po’ imballato il n.1 nel game, meno deciso in spinta e senza punti gratis col servizio. Immediata la reazione di Jannik: cerca il diritto di De Minaur, spinge in modo chirurgico già dalla risposta (splendida una vincente sul 15 pari) e strappa due chance del contro break sul 15-40. Eccolo il punto esclamativo di Jan-The-Fox! Gran passante di rovescio cross, Alex può solo veder sfilare la palla. Contro BREAK, 2 pari. Si è liberato il braccio del n.1, diritto rovescio e servizio, tutto rapido, tutto preciso. Parziale di 8 punti a 1 e sorpasso, 3-2. Poderosa la progressione col diritto dal centro di Jannik sul 30 pari, De Minaur ci mette tutte le gambe che ha, ma non basta. Chance per l’allungo per l’azzurro. Attacca Sinner, ma un diritto in spinta muore sul nastro. Poco male: il BREAK arriva alla seconda opportunità, con Jannik che gioca potente, al centro, un ritmo insostenibile per l’australiano. Sorpasso, terzo game di fila e 4-2. Serve bene Jannik, una prima palla non a tutta (sui 200 km/h) ma assai precisa, alternando angoli per non dare punti di riferimenti ad Alex. 5-2 Sinner. Gioca cauto Jan, non apre molto l’angolo a caccia di sostanza e pressione, vuol evidentemente portare fuori giri De Minaur e la missione pare compiuta. Diritto vs diritto a tutto braccio non c’è gara, il controllo dell’aussie è deficitario alle velocità imposte dal nostro. Nonostante un doppio fallo, Sinner chiude il set per 6-3 al primo set point, 37 minuti non scintillanti. “Badare al sodo”. 63% di prime in campo per Jannik, vincendo il 73% dei punti, ma anche +4 errori rispetto ai vincenti.

De Minaur inizia il secondo set con un buon turno di servizio. Ottimo anche Jannik, game a zero con cambi di velocità col diritto impressionanti e un tocco fatato che flirta con un millimetro di riga, quanto basta.Il terzo game ADM lo inizia col doppio fallo, è costretto a risalire da 0-30, ma ci riesce con coraggio, accettando lo scambio rapido senza indietreggiare o perdere il controllo (nel terzo punto Jannik non concretizza il vantaggio nello scambio, sarebbe stato 0-40…). Segue un altro game a zero per Sinner, troppo consistente col primo colpo dopo il servizio e Ace per il 2 pari. Musica differenza per l’aussie, di nuovo sotto 0-30 per le risposte pressanti del nostro n.1. Con un passante di rovescio consistente e ben indirizzato in lungo linea, Jannik ottiene tre palle break (0-40). Il gioco si interrompe, uno spettatore si sente male. Sinner si avvicina sotto alla tribuna e porge anche una bottiglietta d’acqua. I paramedici assistono una ragazza, che esce dal campo camminando. Si riprende dopo un paio di minuti. De Minaur cancella le prime due chance tenendo un buon ritmo, e pure la terza con un Ace esterno. Jannik non molla la presa, ne ottiene una quarta ed è quella buona, Alex non regge col rovescio sull’accelerazione profonda del n.1. BREAK Sinner, 3-2 e servizio. Stavolta Jannik non vola via verso il sereno, stecca un diritto e poi viene a rete con un approccio non così profondo, e il passante di De Minaur è ottimo. 0-30. Sotto pressione, l’azzurro si affida alle certezze: spinta con potenza e margine dal centro, allontana il rivale e lo punisce stringendo l’angolo. Enciclopedico. Fallisce la chiusura spettacolare del game con lo schiaffo al volo, appena largo. Poco male, aziona il martello e si prende di prepotenza altri due punti, Ace sul vantaggio, 4-2. Il set scorre sui turni di battuta, senza altri scossoni, con Alex bravo a restare in scia provandoci sino alla fine, ma senza il guizzo in risposta necessario a riaprire l’inconro. Sinner serve per il match sul 5-4 e regala al pubblico anche un serve and volley d’autore, rara escursione sul net nel match. Quel bel tocco gli vale il match point sul 40-0. ACE! Game Set Match Sinner. Vittoria n,8 su De Minaur in altrettante sfide. La legge del più forte ed esordio positivo. Martedì Jannik affronta Fritz, l’altro vincitore di giornata. Le Finals del n.1 sono partite. Sono gli altri a doverlo fermare…

[1] Jannik Sinner vs [7] Alex de Minaur



ATP Nitto ATP Finals Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Alex de Minaur [7] Alex de Minaur [7] 3 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0