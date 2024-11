WTA Finals: Krejcikova supera Gauff ed elimina Swiatek, semifinali definite (Video)

Barbora Krejcikova ha mostrato la sua migliore versione alle WTA Finals 2024, qualificandosi come prima del girone dopo una convincente vittoria contro Coco Gauff per 7-5 6-4.

La ceca, qualificatasi al torneo delle maestre dopo il trionfo a Wimbledon, ha confermato di essere una giocatrice da grandi occasioni: dopo aver dato battaglia a Iga Swiatek nel primo match strappandole un set, ha dominato Jessica Pegula nel secondo incontro, per poi coronare il girone con la vittoria su Gauff.

Il successo in due set le garantisce il primo posto nel gruppo e due importanti vantaggi:

– Eviterà Aryna Sabalenka in semifinale

– Elimina definitivamente Iga Swiatek dal torneo

Una prestazione maiuscola quella di Krejcikova che la proietta tra le favorite per il titolo finale di Riyadh.

Le semifinali

Il quadro delle semifinali è ora definito:

– Aryna Sabalenka (1) vs Coco Gauff (2)

– Qinwen Zheng (2) vs Barbora Krejcikova (1)





Francesco Paolo Villarico