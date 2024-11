Alexander Zverev primo Semifinalista al Rolex Paris Masters: Vittoria su Tsitsipas in due set

E’ Alexander Zverev (3) il primo semifinalista del Rolex ParisMasters 2024.** Il tedesco supera in due set 7-5 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas (11) che conduceva 10-5 nei confronti e lo aveva battuto lo scorso anno qui a Parigi in tre set.

Tennis di alto livello in un incontro dominato dal servizio. Nonostante il vantaggio negli scontri diretti Tsitsipas non è riuscito ad imporre il suo gioco sul numero tre del mondo che quest’anno è secondo solo a Sinner per numero di vittorie. Zverev è stato impeccabile al servizio con 9 ace a fronte di solo due doppi falli, ma soprattutto con una percentuale di prime al 70%. Il tedesco ha concesso solo una palla break, che poi sarebbe stata un palla di debreak sul 6-5, dominando gli scambi da fondo specialmente sulla diagonale del dritto. Tsitsipas ha cercato di variare scendendo anche a rete, ma il passante di Zverev oggi è stato puntuale e pesante costringendo il greco a volè complicate e non conclusive.

Dopo aver lasciato il padre ed essersi affidato alla guida di Dimitris Chatzinikolaou capitano della nazionale greca di Davis, Tsitsipas ha cambiato atteggiamento. Più tranquillo e propositivo, ma ha ancora un gioco troppo liere per mettere in difficoltà un tennista come Zverev che a tratti giocava come a specchio del greco. Zverev continua così la sua serie positiva che lo vede lanciato, in caso di qualifica per la finale, verso la seconda posizione del ranking. Pur senza titoli Slam e con il solo Masters 1000 di Roma vinto il tedesco sta riavvicinandosi passo a passo alla sua forma migliore, quella del giorno dell’infortunio alla caviglia al Roland Garros nel 2022. Ora tra lui e la finale di Bercy, già raggiunta nel 2020, il vincitore del match tra Holger Rune e Alex De Minaur. Il favorito è lui e la seconda posizione del ranking non è che a un passo.

La partita

Primo set. Si va avanti con la regola dei servizi. Le condizioni indoor, il campo veloce favoriscono entrambi i giocatori. Nessuna palla break per ora, ed ultimi due giochi chiusi a zero. Tsitsipas avanti 4-3. Zverev cede un quindici sul servizio, per le statistiche con un doppio fallo 4-4. Tsitsipas delizia con un attacco in back ed una volè bassa possibile solo grazie alla presa ad una mano del suo rovescio. Gioco a zero per il greco : 5-4. Serve Zverev che esita a rete. Si va in parità, ma il tedesco indovina due prime vincenti : 5-5. Money time.

Il livello del gioco si alza. Servizio e volè di Stefanos sulla seconda e boato del pubblico. Zverev domina sulla diagonale del dritto. Palla break per il n.3 del mondo. Rovescio in rete di Zverev. Parità. Ancora un dritto fuori per Tsitsipas. Palla break n.2. Doppio fallo, 5-6 Zverev serve per il set. Prima a 217km/h. Servizio e dritto. Ancora un servizio vincente. Due set point per Zverev. Tsitsipas reagisce. Passing e risposta vincente. Parità. Risponde ancora profondo Stefanos. Palla break. Braccio di ferro da fondo con Zverev che costringe il greco all’errore. Scende a rete Zverev che chiude alla seconda volè. Terzo set point. Prima sul rovescio di Tsitsipas e set in cascina : 7-5 in 57 minuti.

Secondo set. Inizia Tsitsipas che scende a rete e Zverev lo fulmina con un passante di rovescio. Dritto vincente per il nativo di Atene che però mette subito dopo una volè in rete. Ancora avanti Stefanos che fa suo il primo gioco : 1-0. Ace di Zverev, servizio vincente e volè lungolinea. Il tedesco cerca con successo le variazioni. Gioco a zero. 1-1. Servizio vincente, ma poi è il n.3 del mondo che chiude lo scambio da fondo. Il dritto oggi stenta a trovare precisione. Tsitsipas mette in rete uno schiaffo al volo. Palla break che Zverev spreca con un dritto fuori. Seconda palla break. Ancora risposta fuori su una seconda lenta. Dritto vincente di Zverev. Palla break numero 3. Ace. Scende a rete Zverev che piazza una bella stop volley. Break point n.4. Rovescio fuori si riparte dalla parità. Splendido passante del tedesco. Palla break n.5. Tsitsipas non controlla il dritto. Break Zverev. 1-2.

A rete Zverev che domina gli scambi da fondo. Servizio vincente. Cerca di scendere a rete Tsitsipas che strappa gli applausi del pubblico. Doppio fallo Zverev, che però riesce ad imporsi da fondo. Ace e break confermato : 1-3. Partita già decisa? Serve bene Tsitsipas gioco a zero per restare attaccato : 2-3. Inizia con un ace il tedesco il sesto della partita. Niente scambi e vantaggio immutato : 4-2. Serve bene anche Tsitsipas che lascia un solo 15 e rimane vicino : 3-4. Anche con la seconda lo schema servizio dritto è vincente per Zverev. Prova a scendere a rete Stefanos, ma il passante di Zverev è troppo potente. Volè fuori e di nuovo gioco a zero : 5-3. Il tedesco sempre più vicino alle semifinali.

Tsitsipas tiene il servizio, ma ora Zverev serve per il match. Ace numero 7. Il greco stecca ancora una volta sul rovescio. La fine si avvicina. Ace numero 8 e tre match point Zverev. Ancor un ace. Zverev vince 6-4 ed è in semifinale.

ATP Paris Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 7 6 Stefanos Tsitsipas [10] Stefanos Tsitsipas [10] 5 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1





Da Parigi Enrico Milani