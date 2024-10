Fritz qualificato per le ATP Finals

Taylor Fritz si è qualificato per le Nitto ATP Finals per la seconda volta negli ultimi tre anni. Sarà dunque uno degli otto protagonisti alla Inalpi Arena di Torino, nella kermesse ATP di fine anno, in calendario dal 10 al 17 novembre.

Fritz è il quinto giocatore ad assicurarsi un posto per il torneo che chiuderà la stagione ATP dopo Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Si è fatto un bel regalo di compleanno leggermente in ritardo: ieri infatti il californiano ha spento 27 candeline.

Il 2024 è stata la miglior annata della sua carriera, culminata con la finale a US Open, la sua prima finale Slam, battuto da Jannik Sinner. Quel risultato è stato significativo per il tennis USA: è diventato il primo statunitense in finale in un Major dai tempi di Andy Roddick a Wimbledon nel 2009. Questa è anche la terza stagione di fila in cui Fritz vince almeno due titoli ATP: quest’anno si è imposto a Delray Beach e Eastbourne. L’annata dello statunitense vede inoltre altri ottimi risultati: finale anche a Monaco di Baviera, semifinale a Madrid e Shanghai, e due quarti Slam all’Australian Open e a Wimbledon.

Due anni fa ha debuttato Fritz aveva debuttato alle ATP Finals a Torino. Chiuse il girone con due vittorie in tre partite, ottenute su Rafael Nadal e Felix Auger-Aliassime. In semifinale fu Novak Djokovic a batterlo e interrompere la sua corsa.

Mancano ancora tre posti da assegnare per completare il lotto degli otto partecipanti. Nella Race to Turin, al sesto posto figura Novak Djokovic, seguito da Casper Ruud e Andrey Rublev. Nono Alex De Minaur, decimo Grigor Dimitrov.

Mario Cecchi