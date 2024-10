Serie A1 Tennis: Santa Margherita Ligure domina nel maschile, CT Palermo verso le semifinali nel femminile

Si è giocata nel week-end la quarta giornata della fase a gironi della Serie A1 maschile e femminile a squadre. Nel campionato maschile il TC Santa Margherita Ligure è l’unica squadra a punteggio pieno. Nel campionato femminile, invece, il CT Palermo si avvicina alle semifinali.

Serie A1 maschile di tennis, vola il TC Santa Margherita Ligure che conquista la quarta vittoria consecutiva e resta saldamente al comando del girone dopo la vittoria casalinga contro il CT Massa Lombarda. Partenza sprint per i liguri che si prendono i primi due punti della giornata con Luca Castagnola e Filippo Romano che battono rispettivamente Teodor Stirbu (7-5/6-4) e Pietro Ricci (4-6/6-3/6-1). Un vantaggio rassicurante consolidato da Andrea Pellegrino (nella foto di Gian Cavassa), uno dei leader della squadra, che ha portato il TC Santa Margherita Ligure sul 3-0 grazie al successo contro Lorenzo Rottoli: 6-3/7-5. E chiude in bellezza Matwe Middelkoop che ha vinto nettamente con un doppio 6-3 contro Filippo Giovannini chiudendo i conti su 4-0 regalando altri punti importanti in classifica., “Siamo davvero soddisfatti – spiega il presidente del TC San Margherita Ligure Mauro Iguera – perché i ragazzi sono scesi in campo concentrati e non hanno sottovalutato l’avversario. Bravissimi Castagnola e Romano, si conferma una certezza Pellegrino che è uno dei leader di questa squadra e ci sta dando una grandissimo mano. Cosi come Middelkoop determinante anche in singolare. Ma dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla prossima partita. Andiamo avanti un passo per volta con umiltà ma anche la certezza che possiamo fare bene.

Di seguito risultati e classifiche:

## SERIE A1 MASCHILE

### GIRONE 1

– Eur Sporting Club Roma c. Sporting Club Selva Alta Vigevano 3-3

– ST Bassano del Grappa c. Park Tennis Club Genova 3-3

**Classifica**

– 10 (4) Park Tennis Club Genova

– 5 (4) Sporting Club Selva Alta Vigevano

– 3 (4) Eur Sporting Club Roma

– 2 (4) ST Bassano del Grappa

### GIRONE 2

– TC Sinalunga Siena c. TC Crema 4-2

– ATA Battisti Trentino c. CT Vela Messina 1-5

**Classifica**

– 7 (4) TC Crema

– 7 (4) TC Sinalunga Siena

– 6 (4) CT Vela Messina

– 3 (4) ATA Battisti Trentino

### GIRONE 3

– TC Parioli c. Sporting Club Sassuolo 3-3

– TC Pistoia-Vannucci Piante c. TC Rungg Sudtirol/Yogurteria 3-3

**Classifica**

– 7 (4) TC Rungg Sudtirol/Yogurteria

– 7 (4) TC Parioli

– 5 (4) Sporting Club Sassuolo

– 2 (4) TC Pistoia-Vannucci Piante

### GIRONE 4

– CT Palermo c. TC Italia Forte dei Marmi 4-2

– Santa Margherita Ligure c. CTD Massa Lombarda 5-1

**Classifica**

– 12 (4) Santa Margherita Ligure

– 7 (4) CT Palermo

– 4 (4) TC Italia Forte dei Marmi

– 0 (4) CTD Massa Lombarda

## SERIE A1 FEMMINILE

### GIRONE 1

– Park Tennis Club Genova c. TC Padova Argos 0-4

– Società Canottieri Casale ASD c. CT Palermo 1-3

**Classifica**

– 10 (4) CT Palermo

– 6 (4) TC Padova Argos

– 4 (4) Società Canottieri Casale ASD

– 2 (4) Park Tennis Club Genova

### GIRONE 2

– TC Rungg-Sudtirol/Kiko c. Tennis Beinasco 2-2

– AT Verona Falconeri c. TC Cagliari 3-1

**Classifica**

– 8 (4) TC Rungg-Sudtirol/Kiko

– 6 (4) TC Cagliari

– 6 (4) AT Verona Falconeri

– 2 (4) Tennis Beinasco