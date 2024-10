WTA 250 Merida: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra

WTA 250 Merida – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Maja Chwalinska vs Maria Kononova

(WC) Anna Frey vs (8) Sophie Chang

(2) Elizabeth Mandlik vs Victoria Rodriguez

Eva Vedder vs (7) Anastasiia Sobolieva

(3) Astra Sharma vs Jessie Aney

Maria Kozyreva vs (5) Anastasia Tikhonova

(4) Miriam Bulgaru vs (WC) Ana Karen Guadiana Campos

Victoria Hu vs (6) Tamara Zidansek

Estadio Akron – ore 18:00

Cancha 1 – ore 18:00

