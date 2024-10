Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Berrettini fuori di un posto dal Md

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 non potrà contare quest’anno sulla presenza di Novak Djokovic. Certamente figurava nella Entry List, ma questo non è mai una garanzia di effettiva partecipazione. Secondo quanto riportato dal portale Sportklub, il serbo ha definitivamente deciso di non partecipare al torneo francese.

La sua qualificazione alle ATP Finals dipenderà ora dai risultati dei suoi inseguitori, considerando che attualmente occupa la sesta posizione nella classifica stagionale, quindi ha buone probabilità di qualificarsi anche senza disputare altri tornei. Ruud, Rublev o De Minaur dovranno fare molto bene per poter superare il campione balcanico, ma bisognerà attendere per vedere come si evolverà la situazione.

