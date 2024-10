ATP 250 Stoccolma: Berrettini troppo solido per Darderi

Un solido e concreto Matteo Berrettini vince il derby azzurro contro Luciano Darderi al primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma, una partita condotta dal romano grazie alla potenza e continuità dei suoi due punti di forza, servizio e diritto, che il nativo di Villa Gesell ha arginato con difficoltà. Il 6-4 6-3 conclusivo a favore di Berrettini poteva esser anche più netto se Matteo non fosse incappato in un brutto game di servizio, che gli è costato il break nel quinto game del primo set. Si è ripreso immediatamente l’ex top 10, con risposte aggressive e prendendo campo col diritto, lì Darderi ha mostrato la sua fragilità sui campi rapidi, incapace di difendersi con più velocità in campo e colpi di sbarramento più incisivi. Non è un buon momento per Darderi, alla settima sconfitta consecutiva, dopo una prima parte di 2024 eccellente. L’evidente il calo nella seconda parte dell’anno, quella a lui meno favorevole su campi veloci, probabilmente è figlia anche di una condizione fisica meno brillante, che non gli permette di giocare con quell’intensità che l’ha contraddistinto nei primi mesi dell’anno, dove ha ottenuto grandi risultati e staccato il proprio best ranking. Buona invece la condizione fisica di Berrettini, piuttosto sicuro e più rapido nella copertura del campo.

Berrettini ha servito piuttosto bene, come dimostrano gli 11 ace e l’89% di punti vinti con la prima di servizio in gioco (il 69%). Buoni anche i numeri sulla seconda di servizio, mentre Darderi ha commesso 17 errori (a fronte di soli 3 vincenti) e ha vinto solo 4 punti sulla prima di servizio del rivale, davvero troppo poco per arginare un Berrettini in buona condizione e favorito dal campo rapido indoor. Al secondo turno Matteo trova lo svizzero Stricker.

Il match inizia con il dominio dei turni di servizio. A zero il primo di Berrettini (con una splendida smorzata), bene anche Darderi, potente con il suo diritto in spinta. Matteo non perde un punto nemmeno nel secondo turno di servizio, ma sul 2 pari inizia male col doppio fallo, poi regala col diritto in spinta e subisce una pallata profonda di Luciano, che strappa la prima palla break e la trasforma grazie ad un approccio in rete di Berrettini. Avanti 3-2, Darderi subisce l’immediato contro break del romano, molto deciso nella spinta col diritto e bravo a reggere in difesa sul 30-40. Dal 3 pari si torna a scorrere sui game di battuta, fino al 5-4 Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021 in risposta punisce un attacco di Darderi un po’ corto, poi lavora molto bene la palla col back di rovescio, portandosi 0-30. Con una risposta ottima Berrettini vola 0-40 a tre set point, e chiude per 6-4 alla seconda chance, vincendo un braccio di ferro col diritto.

Il set vinto è un grande slancio per Berrettini: chiude il suo primo turno di battuta con un ace e poi spinge con tanta potenza il diritto dalla risposta e portando Darderi a rincorrere, una pressione che lo porta a prendersi un break che lo manda avanti 2-0 (e secondo break consecutivo). Luciano si disunisce, getta la racchetta a terra e non trova la chiava per rispondere alle bordate di servizio del romano e alla combinazione di potenza e profondità del diritto. Altro game a zero per Berrettini, avanti 3-0 (quinto game di fila). Darderi interrompe la striscia negativa tornando a vincere un game (3-1) ma è inefficace in risposta, anche quando può giocare su di una seconda di servizio di Berrettini, che senza problemi si porta 4-1. Nel sesto game un servizio in rete di Darderi rompe il gancio che attacca il tirante centrale della rete, il gioco si interrompe e riprende dopo una decina di minuti. Lo stop non raffredda il braccio di Berrettini, che vince con agio il settimo game, imprendibile con la prima in campo, per il 5-2, e poi serve per il match sul 5-3. Darderi cerca di arretrare in risposta per provare ad iniziare lo scambio, ma Berrettini serve troppo bene ed è bravo a chiudere lo scambio col diritto e chiude l’incontro per 6-3 al primo match point, con l’ennesima bordata al servizio.

Mario Cecchi

Luciano Darderi vs Matteo Berrettini



ATP Stockholm Luciano Darderi [8] Luciano Darderi [8] 4 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1