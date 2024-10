Sinner verso la storia: 71 partite e sempre almeno un set vinto

Jannik Sinner non ha perso nemmeno una partita in questa stagione senza vincere almeno un set. Questo è un fatto molto insolito che, dal 1990 ad oggi, è stato raggiunto solo da Roger Federer, quando vinse almeno un set in tutti gli 85 incontri che disputò.

Finora, l’italiano ha giocato 71 partite e ha ancora davanti a sé alcuni eventi per continuare a dimostrare la sua grandezza. Chiuderà l’anno senza subire una sconfitta in set consecutivi? Riuscirà ad aggiungere altri 14 o più incontri vincendo, come minimo, un parziale?





Marco Rossi