WTA 250 Osaka: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Osaka – Tabellone Principale – hard

(1) Magdalena Frech vs Camila Osorio

McCartney Kessler vs Qualifier

(WC) Sofia Kenin vs Qualifier

Qualifier vs (8) Elisabetta Cocciaretto

(3) Elise Mertens vs (WC) Mai Hontama

Qualifier vs Saisai Zheng

Jessica Bouzas Maneiro vs (WC) Sara Saito

Ashlyn Krueger vs (5) Elina Avanesyan

(6) Viktoriya Tomova vs Qualifier

Lucia Bronzetti vs Cristina Bucsa

Katie Volynets vs Veronika Kudermetova

Moyuka Uchijima vs (4) Marie Bouzkova

(7) Diane Parry vs Erika Andreeva

(WC) Bianca Andreescu vs Greet Minnen

Qualifier vs Harriet Dart

Clara Tauson vs (2) Leylah Fernandez