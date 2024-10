Challenger Valencia: Il Tabellone Principale. Due azzurri al via

Challenger Valencia – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Pedro Martinez vs Emilio Nava

Arthur Gea vs (WC) Bernabe Zapata Miralles

(Alt) Rudolf Molleker vs Qualifier

Ignacio Buse vs (8) Henrique Rocha

(4) Daniel Elahi Galan vs Vilius Gaubas

Andrea Pellegrino vs Qualifier

Federico Arnaboldi vs Jan Choinski

Qualifier vs (6) Vit Kopriva

(7) Nicolas Moreno De Alboran vs Adrian Andreev

Javier Barranco Cosano vs Oriol Roca Batalla

Carlos Taberner vs (Alt) Filip Cristian Jianu

Qualifier vs (3) Thiago Agustin Tirante

(5) Albert Ramos-Vinolas vs (SE) Elmer Moller

Qualifier vs Jaime Faria

Qualifier vs Matej Dodig

(WC) Benoit Paire vs (2) Cristian Garin