Ottimo esordio di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai

Ottimo esordio di Jannik Sinner che supera al primo turno del Masters 1000 di Shangai il giapponese Taro Daniel con un punteggio che non ammette repliche 6-1 6-4 in un ora e diciassette minuti. Partita senza storia con Sinner che praticamente si è allenato dominando tutte le situazioni di gioco. Non è che ci fossero dubbi, ma le polemiche seguite all’appello della WADA avrebbero potuto lasciare scorie. Nessun problema.

L’avversario: Taro Daniel

L’avversario ovviamente non era dei più ostici. Taro Daniel classe 1993 è attualmente 93 del mondo con un best alla posizione n.58 nel gennaio di questo anno. Nato a New York da padre statunitense e madre giapponese inizia a tennis all’età di 7 anni sui campi in terra battuta della periferia di Tokyo spinto dal padre ex giocatore di college. Taro vive poi in Italia ed Argentina dove la famiglia si trasferisce per il lavoro del padre ed approda infine all'Accademia TenisVal di Valencia, sui campi in terra battuta in cui si allenano anche David Ferrer e Sara Errani. Rimarrà ad allenarsi a Valencia per i successivi 10 anni e fa il suo debutto in Coppa Davis, per il Giappone, nel 2014 Giocatore di medio livello, come già detto best al n.58, ha vinto in carriera un solo torneo l’Open di Instanbul nel 2018, mentre negli Slam il suo miglior risultato è il terzo turno agli Open di Australia del 2022.

Il match

Poco da dire sul match se non parlare delle giocate incantevoli dell’azzurro. Un lob millimetrico che ha lasciato di marmo il giapponese a rete ed uno splendido rovescio in back che passa Daniel a rete. Un delizioso colpo vintage che nessuno usa più. Delizia degli occhi. Jannik ha anche cercato la rete più volte. Attitudine d’attaccante che per lui non è naturale e a circoletto rosso un paio di volè in avanzamento. Nota positiva il servizio che oggi ha funzionato alla perfezione. Al di là dei 12 aces (2 per game) e delle percentuali, da notare il fatto, che Jannik lancia sempre la palla allo stesso modo per cambiare direzione con il polso all’ultimo momento. Servizio difficile da leggere che ha messo in difficoltà il giapponese.

“Mi sono sentito molto bene oggi. ” dice Sinner ancora sul terreno di gioco “Il passaggio da Pechino a Shangai non mi ha dato problemi. Oggi ho giocato benissimo specialmente nei momenti importanti. Ho un tema quasi nuovo e ci vorrà un po' di tempo , ma mi trovo bene con i nuovi componenti. Sono felice che abbiamo potuto iniziare subito. C’è molto da fare fuori dal campo e cambieremo qualcosa. Ho avuto solo ieri come allenamento, ma sono molto contento di questa prestazione. Domani avversario diverso, speriamo di fare una buona partita.”

Jannik festeggia oggi la vittoria n.250 sul circuito ATP. Serie iniziata nel 2019 in Ungheria e primo giocatore nato dopo il 2000 ad arrivare a questo risultato. Ora terzo turno contro l’argentino Tomas Etcheverry attuale 37 del ranking già affrontato e battuto nel gennaio di quest’anno a Melbourne.

La partita

Primo set

Inizia a servire Jannik. Game tranquillo : 1-0. Anche Daniel tiene il servizio : 1-1. Un altro game senza problemi per Sinner : 2-1. Daniel cerca di togliere il tempo al numero uno del mondo. Per ora sis cambia poco. Seconda di servizio per il giapponese. Jannik attacca la risposta ed arriva la prima palla break. Ancora una seconda arriva il break per l’azzurro : 3-1. Jannik inizia con un ace. Fino adesso una sola seconda. Oggi il servizio è hot. Ancora un ace. Inizio perfetto : 4-1 dopo solo un quarto d’ora. Serve Daniel, e Sinner chiude il primo punto scendendo a rete con un tempo perfetto. Ancora a rete il n.1 del mondo, tre break point consecutivi. Tracciante di dritto : 5-1. Sinner serve per il set. Daniel conquista un quindici sul servizio di Jannik, ma non serve. Troppa la differenza in campo. Attacco in back del vincitore degli US Open e due set-point che Jannik chiude con un’altra vol2. Ventuno minuti e primo set chiuso : 6-1.

Secondo set

Serve Daniel, ma Sinner non gli lascia il tempo di organizzare il gioco. Daniel salva una palla break e poi con tanta fatica conquista il game : 0-1. Serve Sinner. Due ace consecutivi per l’allievo di Vagnozzi, che lancia la palla allo stesso modo per cambiare direzione con il polso all’ultimo momento. Servizio difficile da leggere. Il figlio del sol levante fa quello che può : 1-1. Serve Daniel ed arriva puntuale la palla break. Troppa la pressione di Sinner in risposta. Taro mette fuori un rovescio e si avvia verso la panchina a testa bassa : 2-1. Il servizio di Sinner viaggia come un treno. Altri due aces a riprova della giornata on del servizio. Daniel prova ad essere aggressivo, ma il nono aces chiude il gioco : 3-1. Daniel cerca di stare attaccato. Due ace per il giapponese, ma dall’altre parte Sinner pennella un lob incantevole. Rovescio in back che passa Daniel a rete. Colpo vintage che nessuno usa più e boato di applausi. Ancora una palla break che Taro salva con una prima. Arriva la terza palla break annullata con un dritto incrociato e poi la quarta. Daniel ritrova il servizio e con altri due ace riesce a tenere il gioco : 3-2. Sinner inizia con due ace (siamo ad 11 una media di due a game) e chiude il gioco : 4-2. Non molla Daniel. Ritrova il servizio ed accorcia le distanze : 4-3. Serve Jannik che per la prima volta si trova sotto 15-30. Prima vincente, poi seconda al corpo, ace n.12 e game per Sinner : 5-3. Serve Taro che si difende con la prima : 5-4. Sinner serve per il match. Servizio e dritto e pnti giocati con attenzione. Schiaffo al volo. Primo doppio fallo del match e 30 pari. Ancora una prima ed arriva il match point. Servizio vincente ed in un’ora 17 minuti Jannik si qualifica per il terzo turno 6-4.

Le Statistiche

Al servizio, Sinner è stato particolarmente efficace, piazzando 12 ace contro i 5 del suo avversario. La sua percentuale di prime di servizio del 78% e l’84% dei punti vinti con la prima sono stati cruciali per mantenere il controllo del gioco.

Ma è stata la prestazione in risposta di Sinner a fare davvero la differenza. Ha vinto il 47% dei punti in risposta, contro solo il 24% di Daniel. Questa pressione costante ha portato a 9 palle break, di cui 3 convertite.

I 38 vincenti di Sinner, confrontati con soli 11 di Daniel, sottolineano l’aggressività e la precisione del suo gioco. Inoltre, la sua eccellente performance a rete, vincendo il 94% dei punti, dimostra la sua versatilità in campo.

La velocità del servizio di Sinner, con una massima di 209 km/h, ha anche contribuito a mettere sotto pressione Daniel durante tutto l’incontro.

ATP Shanghai Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Taro Daniel Taro Daniel 1 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Daniel 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 40-30 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 J. Sinner 🇯🇵 T. Daniel Punteggio servizio 313 227 Ace 12 5 Doppi falli 1 0 Percentuale prime di servizio 78% (38/49) 69% (44/64) Punti vinti con la prima 84% (32/38) 64% (28/44) Punti vinti con la seconda 45% (5/11) 30% (6/20) Palle break salvate 0% (0/0) 67% (6/9) Giochi di servizio giocati 9 8 Punteggio risposta 177 70 Punti vinti in risposta sulla prima 36% (16/44) 16% (6/38) Punti vinti in risposta sulla seconda 70% (14/20) 55% (6/11) Palle break convertite 33% (3/9) 0% (0/0) Giochi di risposta giocati 8 9 Punti vinti a rete 94% (15/16) 40% (6/15) Vincenti 38 11 Errori non forzati 17 16 Punti vinti al servizio 76% (37/49) 53% (34/64) Punti vinti in risposta 47% (30/64) 24% (12/49) Punti totali vinti 59% (67/113) 41% (46/113) Velocità massima servizio 209 km/h 204 km/h Velocità media prima di servizio 197 km/h 180 km/h Velocità media seconda di servizio 160 km/h 155 km/h





