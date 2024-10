Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Sabato 05 Ottobre 2024. In campo 5 azzurri tra cui Sinner, Musetti e Berrettini

STADIUM COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Carlos Alcaraz vs Juncheng Shang

2. [1] Jannik Sinner vs Taro Daniel

3. Alex Michelsen vs [4] Novak Djokovic (non prima ore: 12:30)

4. [Q] Mattia Bellucci vs [2] Alexander Zverev

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [6] Andrey Rublev vs Jakub Mensik

2. [7] Taylor Fritz vs [Q] Terence Atmane

3. [13] Frances Tiafoe vs [WC] Yi Zhou

4. [28] Flavio Cobolli vs [WC] Stan Wawrinka

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alexander Shevchenko vs [27] Francisco Cerundolo

2. Zizou Bergs vs [9] Grigor Dimitrov

3. Matteo Berrettini vs [12] Holger Rune

4. [15] Lorenzo Musetti vs David Goffin

COURT 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Yosuke Watanuki vs [32] Brandon Nakashima

2. [20] Alexei Popyrin vs Miomir Kecmanovic

3. Roman Safiullin vs [23] Alexander Bublik

4. [26] Jordan Thompson vs Tallon Griekspoor

COURT 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Luciano Darderi / Alejandro Tabilo vs [Alt] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas

2. [33] Jiri Lehecka vs Jaume Munar

3. Marcos Giron vs [24] Karen Khachanov

4. [WC] Jamie Murray / John Peers vs Ugo Humbert / Adrian Mannarino

COURT 6 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Ariel Behar / Robert Galloway vs [WC] Fajing Sun / Rigele Te

2. Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Arthur Fils / Ben Shelton

3. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry

4. Adam Pavlasek / Jean-Julien Rojer vs [6] Harri Heliovaara / Henry Patten