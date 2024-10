Berrettini torna alla vittoria a Shanghai: “Apprezzo ogni momento in campo” (sintesi video della partita)

Matteo Berrettini ha ottenuto la sua prima vittoria al Masters 1000 di Shanghai, un risultato significativo che rafforza la sua fiducia nel proprio livello di gioco. Dopo un 2023 segnato da numerosi infortuni, il tennista italiano sembra pronto a riaffermarsi nel circuito professionistico dopo lo stop a Tokyo che aveva fatto preoccupare tutti i suoi tifosi.

In conferenza stampa, Berrettini ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione passata: “L’anno scorso è stato molto difficile, uno dei peggiori anni della mia carriera e anche della mia vita. Quando non puoi fare il tuo lavoro e ciò che ti piace fare, è sempre una lotta. Per questo sto apprezzando ogni momento che ho la possibilità di passare in campo, di competere e di dare il meglio di me.”

Il giocatore romano ha sottolineato l’importanza di vedere il suo percorso come un processo: “So che è un processo. Ho fatto un grande lavoro quest’anno per recuperare la mia posizione nel ranking e mi sento bene, quindi spero di avere anche un ottimo finale di stagione.”

Nonostante le difficoltà affrontate, Berrettini afferma di non aver mai dubitato del proprio livello di gioco. Ora, il suo sguardo è rivolto al futuro, con un obiettivo chiaro per l’inizio del prossimo anno: “Sarebbe bello essere tra i 32 migliori alla fine dell’anno ed essere testa di serie in Australia. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti.”

Tuttavia, Berrettini mantiene una prospettiva equilibrata, sottolineando che la salute e la capacità di giocare regolarmente sono le sue priorità principali: “Allo stesso tempo, per me la cosa più importante è essere in salute e poter giocare, questo è ciò che conta di più.”





Marco Rossi