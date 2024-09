Jannik Sinner: ‘Momento difficile, ma resto concentrato sul tennis’ – Il campione si apre sulle sfide del caso doping”

Jannik Sinner vuole riconfermare il titolo all’ATP di Pechino e si sta avvicinando sempre di più al suo obiettivo dopo aver sconfitto Jiri Lehecka e qualificandosi per le semifinali. Il numero 1 del mondo rimane molto concentrato sul suo tennis e sul miglioramento quotidiano, come fa da mesi e mesi. Tuttavia, con tutto ciò che è accaduto riguardo al suo caso di doping e con l’ultimo ricorso dell’Agenzia Mondiale Antidoping, ogni sua vittoria ha molto più merito. In conferenza stampa, Sinner ha parlato della difficile situazione che sta affrontando e di come la sta gestendo.

Sensazioni sulla sua partita con Lehecka

“Sentivo di aver iniziato molto bene la partita, con buona fiducia. Poi ho avuto alcune opportunità molto rapidamente nel secondo set che non sono riuscito a sfruttare completamente. È un giocatore molto difficile da affrontare, quando serve molto bene, colpisce la palla con molta forza. Ho cercato di rimanere lì mentalmente quando ero sotto 4-6 nel tie-break. Sono felice di aver vinto in due set e di essere di nuovo in semifinale qui”.

Obiettivo: migliorare a rete

“Non c’è dubbio che Jiri sia un giocatore molto aggressivo. Quando va su una palla ad alta velocità, è una palla molto difficile da controllare. Certo, avrei potuto fare meglio, specialmente sul 6-5 del secondo set. Ho avuto un paio di dritti facili quando lui era a rete. Non ho sfruttato le opportunità e quando non le sfrutti, rischi di perdere il set. Anche se non ci penso durante la partita, sicuramente è qualcosa su cui lavorerò”.

Come è riuscito a mantenere la concentrazione sul tennis con tutto quello che è successo riguardo al suo caso di doping?

“Innanzitutto, non è una situazione in cui mi piacerebbe trovarmi, è molto delicata e difficile e anche diversa. L’unica cosa che so è che cerco di ripetermi che non ho fatto nulla di male, cosa che ti mette già in una posizione di vantaggio. Ovviamente ho passato notti insonni durante questo periodo e ora di nuovo non sarà facile. Sono deluso di trovarmi di nuovo in questa situazione, ma sto solo cercando di rimanere concentrato in qualche modo sul mio lavoro e di fare tutto il possibile per essere pronto per ogni partita che gioco. Ma sì, è un momento difficile per me e anche per la mia squadra. Non sono solo io in questa situazione, ma anche la mia squadra. Sto tenendo vicine le persone con cui mi trovo bene e che mi conoscono come persona, loro mi conoscono”.