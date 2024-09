WTA 1000 Pechino: Paolini cede nettamente a Linette

Giornata nera per Jasmine Paolini che saluta Pechino sconfitta in due set (6-4 6-0) dalla polacca Magda Linette. Doveva essere un match tranquillo contro un’avversaria che gioca bene sul cemento, ma che non doveva impensierire la numero 5 del mondo. E’ stato un incubo per Jasmine Paolini che esce al terzo turno del WTA 1000 di Pechino battuta seccamente dalla polacca Magda Linette, trentuno nel seeding e numero 45 del ranking, con un best al 19. La polacca è tennista di medio livello, con il cemento come superficie favorita, che nel singolare ha raggiunto il terzo turno in tutte le prove del Grande Slam, mentre nel doppio è arrivata fino alla semi-finale dell’Open di Francia. Tre tornei vinti in carriera di cui uno nel 2024 sul cemento di Praga.

Parte male Jasmine che va subito sotto tre giochi a zero. Ci si attende una reazione che arriva puntualmente. La lucchese conquista quattro giochi consecutivi e va avanti 4-3. AL momento di dare il colpo del ko Jasmine si spenge. Lenta negli spostamenti la finalista di Wimbledon accumula errori su errori. Certo il cemento non è la sua superficie preferita, ma oggi Paolini era inguardabile. Senza strafare nove giochi consecutivi per Linette ed un 6-0 pesante nella seconda frazione che può minare il morale. Jasmine ha il gioco e le risorse per ritornare. Ritrovare gioco e specialmente le gambe. Le Finals sono sempre raggiungibili.

Primo Set. Si inizia con Paolini che vince il sorteggio e sceglie di servire. Due errori di fretta e Jasmine subito sotto 0-30. Un ace ed un servizio vincente non servono ad evitare la prima palla break per la polacca. Finalmente lo scambio si allunga e l’azzurra costringe Linette all’errore. Purtroppo il dritto ancora non è a regime. Arriva la seconda palla break. Pazienza è la parola chiave per Jasmine. Fare allungare lo scambio e lavorare l’avversaria ai fianchi. Seconda palla break annullata con un lungolinea di rovescio vincente. Un gioco da dimenticare per Jasmine che dopo dieci punti giocati prende il break con un doppio fallo. Al servizio Linette. Gioco frammentato con Jasmine che guadagna una palla break, ma poi non concretizza e lascia il gioco a Linette : 0-2. Si iniza con un doppio fallo ed un vincente della polacca. Urge alzare il livello, ma purtroppo è la n.32 del mondo che guadagna tre break point consecutivi. Linette monta in cattedra, rovescio vincente e terzo gioco consecutivo: 0-3. Linette al servizio per confermare il doppio break, ma è Jasmine che finalmente rompe il digiuno : 1-3. Ora importante tenere il gioco di battuta e far giocare la polacca senza la fretta di chiudere il punto. Si inizia a vedere qualcosa del gioco vero della lucchese : 2-3. Ora alla ricerca del break. Due vincenti uno di dritto ed uno splendido rovescio incrociato per Jasmine 30-0. Ed arrivano due palle break. Rimonta completata : 3-3. La partenza a freddo è dimenticata, ma manca ancora un po’ di velocità negli spostamenti. Jasmine arriva a volte in ritardo sull’incrociato, ma ci pensa Linette a semplificare le cose. Quarto gioco consecutivo per l’azzurra 4-3. Serve la polacca che mette a segno il suo primo ace del match. Linette accumula errori su errori. Arriva una palla break, cancellata con una prima. Linette in lacrime, motivo non chiaro, ma si guadagna la possibilità del 4 pari con una ottima prima. Un ace ed un errore di Jasmine : 4-4. La finalista di Wimbledon subisce l’aggressività della polacca. Palla break che Linette trasforma costringendo all’errore la lucchese : 4-5. La trentuno del mondo al servizio per il set. Gioco discontinuo. Risposta vincete dell’italiana, volè della polacca. Palla corta di Jasmine che sbaglia il passante successivo. Ricamo di Paolini e break point. Si difende Linette che annulla. A rete Jasmine, ancora un break point. Rovescio in rete la palla break vola via. Contropiede della polacca e primo set-point. Rovescio in rete di Jasmine. Primo set a Linette 4-6.

Secondo set. Parte male Jasmine. Ancora tradita dal rovescio subisce il break ed il quarto gioco consecutivo perso dal 4-3 in suo favore del primo set : 0-1. Cerca di reagire Paolini, che guadagna una palla break, ma oggi le gambe non ci sono. Linette annulla con un contropiede. Troppo fallosa oggi la finalista del Roland Garros. Linette tiene il servizio 0-2. Servizio a Paolini che deve reagire per non far scappare via la polacca. Purtroppo continua la fiera degli errori con Linette in fiducia che spinge e cerca il vincente. Palla break, annullata, poi arriva il terzo doppio fallo ed ancora un’altra palla break. Jasmine affossa il rovescio in rete e Linette conquista il sesto gioco consecutivo 0-3. La situazione si fa complicata, sotto di un set e doppio break nel secondo si attende una reazione della numero cinque del mondo. Gioco lottato, Jasmine gaudagna un break point, annullato con un vincente. Poi ancora due errori, la rimonta non parte, Linette allunga 0-4. Continua il momento no per Jasmine. Ancora due palle break molto simili a due match point. Ancora un dritto fuori. Jasmine oggi non c’è : 0-5. Linette serve per il set. Ace della polacca. Dritto in rete di Jasmine. Ancora un errore di dritto. Tre match e logica conclusione.

Enrico Milani

