Laver Cup 2024: L’Europa vince l’edizione di Berlino. Battuto il Resto del Mondo per 13-11. Alcaraz trascina l’Europa alla vittoria nella Laver Cup 2024

In una rimonta epica, il Team Europe ha conquistato la Laver Cup 2024, grazie a una prestazione stellare di Carlos Alcaraz. Il giovane fenomeno spagnolo ha guidato la sua squadra alla vittoria finale, ribaltando uno svantaggio che sembrava insormontabile.

La giornata conclusiva si è aperta con il Team Europe in difficoltà, sotto per 4-8. Ma Alcaraz aveva altri piani. Prima ha trionfato nel doppio insieme a Casper Ruud, poi ha dato spettacolo nel singolare decisivo contro Taylor Fritz, vincendo 6-2 7-5 e regalando il trofeo al Team Europe dopo due edizioni di digiuno.

Contro Fritz, Alcaraz ha offerto una vera e propria lezione di tennis. Fin dai primi scambi, il murciano ha mostrato un’aggressività e una varietà di colpi che hanno lasciato l’americano senza risposte. Dritti potenti, volée precise, palle corte impossibili: l’arsenale di Alcaraz era al completo, nonostante l’ammissione di sentire il peso di un calendario fitto di impegni.

Il primo set è stato un monologo dello spagnolo. Nel secondo, nonostante un momento di calo che ha permesso a Fritz di portarsi sul 5-4 dal 2 a 4, Alcaraz ha ritrovato la concentrazione chiudendo l’incontro senza bisogno del tie-break.

Dall’altra parte della rete, Fritz appariva sopraffatto dalla potenza e dalla creatività del suo avversario. Il capitano John McEnroe, visibilmente frustrato, sembrava a corto di soluzioni tattiche per contrastare lo spagnolo scatenato.

Il momento clou è arrivato sull’ultimo punto, quando Alcaraz ha sigillato la vittoria con un potente “¡VAMOS!”, scatenando l’invasione di campo dei compagni di squadra in estasi.

Questa vittoria non solo conferma il talento straordinario di Alcaraz, ma sottolinea anche la sua capacità di brillare nei momenti decisivi. Con una prestazione da vero trascinatore, ha dimostrato ancora una volta perché è considerato il presente e il futuro del tennis mondiale.

Il punteggio finale della Laver Cup 2024 recita 13-11 per il Team Europe, ma i numeri raccontano solo in parte l’emozione di una competizione che si è decisa all’ultimo respiro, grazie alla magia di un giovane campione chiamato Carlos Alcaraz.

ATP Laver Cup Carlos Alcaraz / Casper Ruud Carlos Alcaraz / Casper Ruud 6 7 Ben Shelton / Frances Tiafoe Ben Shelton / Frances Tiafoe 2 6 Vincitore: Alcaraz / Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 C. Alcaraz / Ruud 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Alcaraz / Ruud 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Shelton / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Alcaraz / Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton / Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 C. Alcaraz / Ruud 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton / Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton / Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz / Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 B. Shelton / Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Alcaraz / Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 B. Shelton / Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz / Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Shelton / Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz / Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz/ Casper Ruudvs Ben Shelton/ Frances Tiafoe

Daniil Medvedev vs Ben Shelton



ATP Laver Cup Daniil Medvedev Daniil Medvedev 7 5 7 Ben Shelton Ben Shelton 6 7 10 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 D. Medvedev 0-1 D. Medvedev 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Frances Tiafoe



ATP Laver Cup Alexander Zverev Alexander Zverev 6 7 10 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 7 5 5 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 F. Tiafoe 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 ace 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* ace 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Taylor Fritz



ATP Laver Cup Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 6 7 Taylor Fritz Taylor Fritz 2 5 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-40 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Fritz 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

1. **Carlos Alcaraz** 🇪🇸 (Spagna)2. **Grigor Dimitrov** 🇧🇬 (Bulgaria)3. **Daniil Medvedev** 🇷🇺 (Russia)4. **Casper Ruud** 🇳🇴 (Norvegia)5. **Stefanos Tsitsipas** 🇬🇷 (Grecia)6. **Alexander Zverev** 🇩🇪 (Germania)

Riserve:

– **Flavio Cobolli** 🇮🇹 (Italia)

– **Jan-Lennard Struff** 🇩🇪 (Germania)

Capitano:

– **Björn Borg** 🇸🇪 (Svezia)

Vice-Capitano:

– **Thomas Enqvist** 🇸🇪 (Svezia)

🌍 Team Resto del Mondo

1. **Francisco Cerundolo** 🇦🇷 (Argentina)

2. **Taylor Fritz** 🇺🇸 (Stati Uniti)

3. **Thanasi Kokkinakis** 🇦🇺 (Australia)

4. **Ben Shelton** 🇺🇸 (Stati Uniti)

5. **Alejandro Tabilo** 🇨🇱 (Cile)

6. **Frances Tiafoe** 🇺🇸 (Stati Uniti)

Capitano:

– **John McEnroe** 🇺🇸 (Stati Uniti)

Vice-Capitano:

– **Patrick McEnroe** 🇺🇸 (Stati Uniti)