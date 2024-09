ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Rune Crolla a Hangzhou: Sorpresa Uchiyama

Holger Rune, numero 14 del ranking mondiale, continua la sua deludente stagione 2024 con un’inaspettata eliminazione al torneo ATP 250 di Hangzhou, in Cina. Il danese, testa di serie numero uno, è stato sconfitto al suo esordio nel secondo turno dal qualificato giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 160 ATP.

Rune, che solo un anno fa era alle porte della top 5, ha offerto una prestazione disastrosa, perdendo 7-5, 6-4 contro il trentaduenne nipponico. Nonostante un vantaggio iniziale di 3-0 nel secondo set, il danese non è riuscito a mantenere il controllo del match, commettendo oltre 40 errori non forzati e affrontando ben 14 palle break in soli due set.

Nei quarti di finale, Uchiyama affronterà il croato Marin Cilic, ex numero 3 del mondo. Cilic ha confermato il suo ritorno ai quarti di un torneo ATP dopo due anni, ottenendo una convincente vittoria contro Yoshihito Nishioka per 6-1, 6-4.

Questo risultato sottolinea le continue difficoltà di Rune in questa stagione, mentre per Uchiyama rappresenta un’importante opportunità per avanzare ulteriormente nel torneo.

Yi Zhouvs Adrian Mannarino

Lorenzo Musetti vs Christopher O’Connell



Roman Safiullin vs Juncheng Shang (Non prima 10:30)



Court 1 – ore 08:00

Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo vs Yuki Bhambri / Albano Olivetti



Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Evan King / Reese Stalder



Federico Agustin Gomez vs Alexander Bublik (Non prima 10:30)



Court 2 – ore 08:00

Miguel Reyes-Varela / John-Patrick Smith vs David Pel / Bart Stevens



Ye Cong Mo / Sheng Tang vs Ivan Dodig / Rafael Matos



ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 (Cina) – 2° Turno, cemento

Marin Cilicvs Yoshihito Nishioka

Roberto Carballes Baena vs Mitchell Krueger



Holger Rune vs Yasutaka Uchiyama (Non prima 10:30)



Zhizhen Zhang vs Mattia Bellucci (Non prima 13:30)



Jamie Murray/ John Peersvs Rinky Hijikata/ Mackenzie McDonald

Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Yunchaokete Bu / Rigele Te vs Ariel Behar / Robert Galloway (Non prima 10:00)