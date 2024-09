Trevisan brilla a Guadalajara: Nei quarti sfiderà Gadecki

Martina Trevisan continua la sua corsa al WTA 500 di Guadalajara, conquistando un posto nei quarti di finale dopo una vittoria convincente sulla beniamina di casa Renata Zarazua. La tennista toscana ha dimostrato grinta e determinazione, imponendosi con il punteggio di 6-4, 6-3 in un match durato due ore.

La partita si è rivelata una vera e propria battaglia fin dai primi scambi. Il primo set è stato caratterizzato da game lunghi e combattuti, con entrambe le giocatrici che hanno lottato su ogni punto. Zarazua è riuscita a strappare il servizio a Trevisan nel settimo game, ma l’azzurra ha risposto immediatamente. Il momento chiave è arrivato nel nono game, quando Trevisan ha annullato due palle break che avrebbero potuto portare la messicana sul 5-4. Con un colpo di reni, l’italiana ha poi piazzato il break decisivo a 15 nell’ultimo game del set.

Il secondo set ha visto una Trevisan in stato di grazia. Nonostante il tifo contrario del pubblico messicano, l’azzurra è partita come un fulmine, volando sul 4-0. Tuttavia, la chiusura del match non è stata semplice. Pur raggiungendo il 5-1, Trevisan ha subito un break che hanno riacceso le speranze di Zarazua. Ma la toscana non si è lasciata sopraffare dalla pressione e ha chiuso l’incontro al terzo match point.

Questa vittoria proietta Trevisan in un quarto di finale inaspettato contro l’australiana Olivia Gadecki, che ha superato l’americana Danielle Collins con un doppio 6-3. Sarà una sfida interessante tra due giocatrici in forma, con l’italiana che cercherà di sfruttare il momento positivo per spingersi ancora più avanti nel torneo.

WTA Guadalajara 500 Martina Trevisan • Martina Trevisan 0 6 6 0 Renata Zarazua Renata Zarazua 0 4 3 0 Vincitore: Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi