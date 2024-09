Benoit Paire: Una sconfitta vergognosa al Challenger di Rennes (Video)

Il tennista francese Benoit Paire continua a far parlare di sé, purtroppo non per le sue prestazioni in campo. Al primo turno dell’ATP Challenger di Rennes 2024, Paire ha offerto uno spettacolo a dir poco imbarazzante, perdendo contro Jacob Fearnley in soli 37 minuti.

Ciò che ha lasciato interdetto il pubblico non è stata tanto la sconfitta in sé, quanto l’atteggiamento mostrato in campo dal giocatore transalpino. Paire sembra aver perso completamente la bussola, vagando per il campo senza alcun obiettivo apparente se non quello di concludere il match il prima possibile.

Il comportamento antisportivo non si è limitato alla prestazione in campo. Al termine dell’incontro, Paire ha lasciato il campo tra i fischi del pubblico, rispondendo con baci ironici alla folla delusa e indignata.

Ni porque estaba en casa😳 Benoit Paire🇫🇷 solo fue a cobrar al Challenger de Rennes luego de caer ante Jacob Fearnley🇬🇧 por 6-1 y 6-0, en apenas 37 minutos de juego pic.twitter.com/scPhHTzUw5 — Iván Aguilar (@ivabianconero) September 11, 2024





Francesco Paolo Villarico