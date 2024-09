Sinner di US Open avrebbe battuto quello dell’Australian Open? Risposta di Jannik (video)

Barbara Schett, ex pro austriaca e da anni opinionista di Eurosport, ha posto a Sinner un’interessante domanda dopo la vittoria a US Open: la versione di Jannik che ha trionfato a New York, avrebbe battuto quella vincente agli Australian Open, o sarebbe stato un duro match su 5 set? “Questa è una buona domanda…” riflette il n.1, che nel video seguente fornisce la sua risposta.

“Oggi non ho servito così bene” continua Sinner, “così sarebbe stato piuttosto complicato tenere i miei game di servizio. Sicuramente questa è una parte del mio gioco nella quale devo migliorare. La battuta non è così consistente come il mio rovescio o il diritto. Ma il mio vero obiettivo è che l’ultima versione di Jannik Sinner possa battere quello che ha vinto gli Australian Open, e quindi il prossimo anno superare quello che ha vinto quest’anno perché vorrebbe dire che sono riuscito a migliorarmi. Spero che in futuro sarà così”.

Una risposta intelligente, interessante, che condividiamo in pieno. Jannik Sinner ha trionfato a US Open 2024 forte di una maggior esperienza e forza mentale, mentre a livello di puro tennis quello che vinse a Melbourne era più travolgente e veloce. Ma conta di più la forza mentale, resistenza e lucidità nel giocare i momenti importanti, oppure un gioco più aggressivo e rapido resta la via maestra per vincere? A voi la parola…

Questo il video con l'intervista completa di Sinner a Eurosport dopo la vittoria a Flushing Meadows





Marco Mazzoni