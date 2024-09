ITF Le Neubourg e Reus: I Main Draw

ITF LE NEUBOURG(Fra 75k cemento outdoor)

[1] Daria Snigur vs Olga Helmi

Tessah Andrianjafitrimo vs Ayana Akli

Ekaterina Maklakova vs Tamira Paszek

Julie Belgraver vs [8] Lina Glushko

[4] Julia Avdeeva vs Yana Morderger

Amarni Banks vs Anja Wildgruber

Pauline Payet vs Nigina Abduraimova

Emeline Dartron vs [6] Margaux Rouvroy

[7] Harmony Tan vs Aravane Rezai

Alice Robbe vs Tayisiya Morderger

Gina Feistel vs Marine Szostak

Joanna Garland vs [3] Linda Klimovicova

[5] Manon Leonard vs Alyssa Reguer

Katarina Stresnakova vs Anastasia Kulikova

Audrey Albie vs Diana Martynov

Liv Hovde vs [2] Anastasia Tikhonova

ITF REUS(Esp 35k terra)

[1] Katharina Hobgarski vs Andrea Palazon

Paula Ormaechea vs TBD

Meritxell Teixido garcia vs TBD

[7] Alice Rame vs TBD

[3] Eva Vedder vs Francesca Curmi

Sada Nahimana vs Yleymi Lugiana Muelle valdez

Carolina Kuhl vs TBD

Julia Grabher vs [8] Iva Primorac

[6] Ylena In-albon vs TBD

Lia Karatancheva vs Cristina Diaz adrover

Cagla Buyukakcay vs Michaela Laki

[4] Madison Sieg vs TBD

[5] Kajsa Rinaldo persson vs TBD

Caroline Werner vs Lucia Llinares domingo

Nahia Berecoechea vs TBD

Maria Jose Portillo ramirez vs [2] Carlota Martinez cirez