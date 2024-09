ENORME SINNER! VINCE US Open!!! Batte Fritz in tre set, secondo Slam per l’azzurro

ENORME JANNIK SINNER!!! VINCE US OPEN 2024!!!! L’azzurro gioca il suo miglior tennis solo a tratti, serve con numeri modesti ma nello scambio, nella pressione e soprattutto nei punti importanti gioca da campione ritrovando qualità ed efficacia. Sinner batte l’americano per 6-3 6-4 7-5, ennesima dimostrazione di solidità e concretezza, bravissimo ad alzare l’attenzione e il livello nei momenti chiave. È il secondo Slam dell’anno e in carriera per il n.1. Sei finali e sei trofei per il n.1, sedicesimo torneo in carriera. Settimo Slam nella storia per il tennis italiano, tra uomini e donne.

in aggiornamento

La cronaca

La finale di US Open 2024 inizia con Fritz alla battuta, ha vinto il sorteggio Sinner e ha scelto di rispondere. Jannik si prende il primo punto con un’accelerazione clamorosa di diritto lungo linea, pallata bellissima e imprendibile. Fritz non mette la prima di servizio, e la risposta di Sinner è profonda, lo pressa sul rovescio e quindi spara forte sul diritto, provocando l’errore dello statunitense. 30-0. Si sblocca Taylor, ma sul 15-30 Jannik impone la sua pressione in progressione, che è troppo intensa per Fritz. 15-40, due palle break immediate per l’italiano. Salva la prima l’americano, nonostante la seconda palla, bravo a rischiare un diritto a tutta e venire avanti. Combina un vero disastro sulla seconda: dopo una gran prima palla, tira malamente largo lo smash sulla risposta bloccata di Jannik. BREAK Sinner, 1-0 avanti. Gioca il primo punto al servizio con grande pazienza Jannik, una palla a destra e l’altra a sinistra, macina chilometri Taylor e alla fine sbaglia. Rischia tutto col rovescio Fritz, ma è scomposto e la palla è larga. Solo 6 minuti, ma la pressione imposta dal n.1 sembra già molto pesante. Troppo. E il diritto cross di Jannik mette in enorme difficoltà Taylor, che gioca corto o sbaglia. 2-0 Sinner. Fritz trova un buon game, la prima lo aiuta e riesce a spingere col diritto, 1-2, e spinge a tutto braccio in risposta sulle seconde palle di Sinner, 15-30. Sbaglia un rovescio di scambio Jannik, errore banale e grave (anche se due centimetri…), 15-40, due chance per rientrare per lo statunitense. Ottimo servizio al T sulla prima, e via smash comodo, 30-40; servizio e diritto pesante sulla seconda, Fritz non regge. Purtroppo commette un doppio fallo Jannik e spreca la chance per chiudere il game, quindi subisce un’accelerazione di rovescio cross ottima di Fritz, PB #3. No, disastro di Jannik… affossa in rete un diritto al volo, impatto pessimo e BREAK per Fritz, 2 pari. Vantaggio sprecato. Tanti errori in questa fase, si forza molto i colpi ma c’è poca precisione. Taylor subisce la risposta di Jannik, scivola di nuovo sotto 30-40, impatta male due palle ma gli restano in campo ed è Sinner il primo a sbagliare. Con un po’ di fortuna, salva la palla break e vince il game, è avanti 3-2. Molto aggressivo Fritz, gioca a tutta e cerca la massima profondità, tanto che Sinner stecca un altro diritto. Sul 30 pari ne trova finalmente un altro vincente, cross, bellissimo. 3 pari. La miglior tattica per Sinner sembra costruire, pazienza, imporre grandi ritmi con discreti margini, alla fine Fritz tende a sbagliare per primo. 15-30. Un doppio fallo costa al californiano il 15-40. Ecco la prima palla corta di Sinner, dove 3 contropiedi sul lato del diritto, Taylor ci arriva a malapena. BREAK Sinner, avanti 4-3, un gran game, giocato con totale focus e sapienza tattica, sfruttando le poche prime palle del rivale. Ogni volta che Jannik riesce a chiudere l’angolo col diritto cross, Fritz in allungo perde controllo perché ci arriva con passo troppo lungo, come sul punto che vale a Jan il 30-15. 5-3 Sinner. Impressionante la risposta vincente di diritto sullo 0-15, una “foto”, poca apertura e impatto imperiale. Regale. 0-30. IMPRESSIONANTE il ritmo di Jannik, nemmeno un nastro che rallenta la palla aiuta Taylor, che soccombe sotto un rovescio cross che spezza le gambe del rivale. 0-40, tre Set Point! NO! Altro schiaffo al volo sbagliato sul secondo set point… troppa foga. 30-40… Sul terzo Fritz perde totalmente un rovescio di scambio. 6-3 Sinner. Un set non facile, complicato dal contro break e qualche errore di troppo. La tattica più funzionale è l’intensità e la pressione.

Inizia alla grande Jannik il secondo set, prima palla in gioco, pressione, pure un diritto vincente lungo linea da sinistra che pizzica la riga. 1-0 Sinner, può fare corsa di testa. Buon game anche per Fritz, 1 pari. Appena cala con la prima palla, Jannik subisce la pallata in risposta del rivale, 15-30. Appena torna la prima di battuta, ha più tempo per aggredire la palla e chiudere. Il set avanza sui game di battuta, entrambi con la prima palla ottengono quasi il massimo. Tennis verticale quasi senza scambi. Sul 3 pari si supera l’ora di gioco. Nel settimo game Jannik torna a toccare la “smorza” e ancora non ci arriva bene. Ottima selezione dei colpi, l’effetto sorpresa paga, ma la percentuale di prime dell’italiano deve risalire, il 55% non è un abbastanza per essere sicuri. 4-3 Sinner. È molto salito il rendimento di Taylor col servizio (89% di prime in campo!), la risposta dell’azzurro è disarmata, nonostante provi a stazionare anche molto dietro. 4 pari. Fantastica la palla corta di Sinner sul 15 pari, non ci prova nemmeno Fritz tanto è precisa, poi una bella prima al corpo. Vincendo uno scambio a tutto braccio, Sinner si porta 5-4. Vince il primo punto in risposta Sinner, bravo a tirare un diritto molto più carico di spin che manda fuori ritmo Fritz. Poi Jannik si allunga a destra e tira un diritto in contro balzo di polso molto difficile, e Taylor sbaglia. 0-30. Si carica l’americano dopo aver tirato un diritto a tutta, 15-30, poi la prima non va e… sbaglia il rovescio in scambio, qua timoroso. 15-40, due Set Point Sinner!!! Prova l’ace esterno, non va, si scambia… e che scambio! Si va di ritmo sul cross di rovescio, poi Jannik all’improvviso si appoggia con equilibrio assoluto e cambia in lungo linea, pallata che incoccia l’angolino. SET SINNER! 6-4. Impressionante come l’azzurro, pur servendo male (56%) non ha concesso nulla e si è preso il break nel game decisivo, imponendo la su freddezza e forza. I numeri impressionanti di Fritz al servizio sono distrutti da uno di Sinner: ha vinto solo 6 punti in risposta ma si è preso il break. Che Campione!

Terzo set, Sinner to serve. Inizia male, la prima palla non va e Fritz lascia correre il braccio a tutta dalla risposta. L’americano si procura tre chance sullo 0-40. Gioca con calma Jannik, ottimo lo scambio e il cambio col rovescio lungo linea sulla seconda, 30-40. Prima solida sulla terza, parità. ACE di Sinner, finalmente (quinto del match, pochi), poi altra pallata e smash. Cancella l’attimo di distrazione ritrovando focus, servizio e precisione. 5 punti di fila e via, 1-0. Assalto respinto, e il morale di Taylor sotto i tacchi… Regge comunque alla battuta Fritz, 1 pari. È più sciolto con il rovescio Sinner, impressionante un’altra accelerazione di rovescio nel terzo game, dalla diagonale passa a lungo linea con una disinvoltura assoluta. 2-1 Sinner, che in risposta cerca di confondere le idee del rivale cambiando frequentemente la sua posizione, da molto dietro a molto avanti. Ma quando è troppo dietro, è bravo Taylor a usare lo slice e poi entrare col diritto in contro piede. Sinner vince due punti mettendo pressione, 30 pari. Che peccato… con una prodezza Jannik piazza la risposta nell’angolino e porta fuori posizione ed equilibrio l’americano, ma sbaglia il colpo successivo. Piccola chance non sfruttata, e 2 pari. Molto rapido l’azzurro nel muoversi sul campo, spostarsi a sinistra e tirare col diritto una traiettoria così rapida e angolata da diventare ingiocabile. Solo la prima palla resta altalenante e Fritz sulla seconda gioca al massimo, e gioca spesso bene prendendosi il campo di forza. Quando invece entra la prima, Jannik vince praticamente tutti i punti. Commette il secondo doppio fallo del match l’italiano, ma chiude il quinto game con un’accelerazione di diritto molto carica di spin, che controllo del corpo quasi cadendo all’indietro. 3-2. Sesto game, la pressione di Jannik cresce. Vince il primo punto con un diritto inside out strettissimo, poi costringe Fritz a prendersi rischi e accelera troppo i tempi. Due errori e… 15-40, due palle per Sinner. Esagera sulla risposta di diritto Jannik, era una chance vista la seconda palla, ma carica troppo il colpo di spin; si scambia sulla seconda, da difesa passa ad attacco Jannik, ma Fritz con fortuna regge nello scambio (una palla centrata non benissimo gli resta in campo di un niente), e poi è Sinner a sbagliare un diritto. Erano “quasi” match-point… invece Fritz si salva e con un dirtto pesantissimo impatta lo score 3 pari. Fritz sul 15 pari vince un gran punto costruito con una smorzata ottima, l’Ashe salta in aria e c’è pandemonio, e 15-30. Con un altro scambio eccellente Taylor piazza un diritto potente e vola a rete a chiudere. 15-40, ora è lui con due palle break. Doppio Fallo Sinner… da potenziale 4-2, ora si ritrova sotto 4-3 e di un break. Male, sulle palle break si poteva far meglio. Fritz commette ben due doppi falli nell’ottavo game, quindi stecca un diritto che forza il game ai vantaggi. Chiude poi con un Ace l’americano, 5-3. Solo il 36% di prime palle in campo nel parziale per l’azzurro, dato terribile che spiega lo score, oltre a qualche errore di troppo col diritto. Resta in scia 4-5 Jannik, Fritz serve per chiudere il parziale. Non parte Taylor, errore col diritto (gran risposta di Jannik). Si rimette FINALMENTE a macinare tennis di pressione Jannik, alto ritmo e poco rischio, e forza l’errore dell’americano. 15-30, poi sbaglia di poco la risposta, 30 pari. Ottimo il pressing col diritto di Sinner, 30-40, palla del contro break! Seconda di servizio… BREAK!!!! scambio duro, palla corta e via, lo punisce sul net. 5 pari. È tornato a giocare di pressione Sinner, e la differenza è enorme, perché Fritz non regge, non ha pazienza e sbaglia per primo. Torna anche il servizio, preciso al T. 30-0, ma solo un attimo… addio prima e pure doppio fallo. 30 pari. Si soffre, ma vince il game e c’è il sorpasso. 6-5. Ora tutta la pressione è sulle spalle del californiano. Molto dietro in risposta Jannik, questa situazione destabilizza Fritz che cerca l’angolo troppo acuto e commette doppio fallo, 0-15. Jannik entra in modalità “tenaglia”, sposta il rivale con ritmo e profondità, ottimo ora il diritto. 0-30, è due punti dalla vittoria. Rischia la palla corta Sinner dopo un lungo scambio, lo vince Taylor, stavolta bravo a correre avanti (e la smorzata non era abbastanza corta). 15-30. NOOOO disastro di Fritz, diritto al volo che finisce il tribuna. Due Match, anzi Championships Point Sinner sul 15-40!!! Niente prima in… duro scambio, Sinner forza il rivale a sinistra e cambia sul diritto. Lo vince Jannik!!!! Game Set Match Sinner, che durezza e forza nei momenti decisivi, come il rimontare un terzo set con solo il 40% di prime palle in campo. Clamoroso e fortissimo!

J. Sinner vs T. Fritz



Slam Us Open J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 7 T. Fritz [12] T. Fritz [12] 3 4 5 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0