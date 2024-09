Draper riflette sulla semifinale degli US Open: ‘Ho lottato nonostante i problemi fisici, Sinner è il numero 1 per un motivo”

Jack Draper lascerà gli US Open con un po’ di amaro in bocca a causa dei problemi di stomaco che non gli hanno permesso di essere al 100% contro Jannik Sinner. Tuttavia, il britannico potrà essere più che orgoglioso di aver raggiunto la sua prima semifinale in un Grande Slam e di aver lottato fino alla fine contro il numero 1 del mondo. In conferenza stampa, Draper ha spiegato cosa gli è successo e l’esperienza che ha guadagnato in questo tipo di tornei grazie al suo passaggio a New York.

Cosa gli è successo?

“È stata una partita molto fisica. Ecco perché Jannik è il numero 1 del mondo, perché quando giochi contro giocatori top, l’intensità è diversa, è un passo in più. È una grande occasione per me e, anche se in generale mi sento abbastanza rilassato, oggi mi sono sentito più nervoso. Sono una persona molto ansiosa e quando sommi tutto questo a volte sento nausea in campo e mi sento un po’ male quando tutto diventa più difficile. Non avevo problemi prima della partita, è stato qualcosa che si è accumulato.”

Sul vomitare in campo

“Non ti senti meglio, anzi ti senti sempre peggio, perché non puoi mangiare nulla. Quando giochi partite lunghe hai bisogno di bere e mangiare, dare al tuo corpo i supplementi di cui ha bisogno per continuare. Quindi quando ti senti male, non puoi ingerire nulla perché altrimenti lo rigetti e quella è la peggior sensazione che ci sia. È un sentimento orribile e ti senti sempre più stordito e malato.”

Gli è passato per la testa di ritirarsi?

“Non mi ritirerò in semifinale di un Grande Slam. L’ultimo set non è stato uno spettacolo, ma alla fine cerco sempre di dare il meglio di me. Nel secondo set non mi sentivo molto bene e nonostante ciò l’ho portato al tie-break. Ho lottato duramente e sono orgoglioso di me stesso. Ho cercato di combattere il meglio che potevo, ma non sarei riuscito a ottenere nulla contro qualcuno così.”

Acquisendo più esperienza nei Grand Slam

“Sto acquisendo sempre più esperienza come giocatore e questo è ciò che mi sta aiutando questa stagione a sentirmi meglio, più esperienze hai di certe situazioni, più le cose diventano facili. Bisogna prendere tutto con calma. Jannik è già passato per questa situazione in varie occasioni, quindi può identificarsi con i sentimenti. Ho una mentalità molto forte e spendo molta energia mentale perché desidero molto le cose. Anche se questo non aiuta molto a volte, soprattutto in queste partite al meglio dei 5 set. Quell’ansia può accumularsi. È una forza, ma anche una debolezza e devo lavorarci su.”

Su Sinner

“Jannik ha già una grande esperienza e il motivo per cui è il numero 1 del mondo e perchè non perde praticamente mai una partita è perché è molto consistente e solido da ogni punto di vista. La sua intensità, la sua velocità di palla… Ha pochi punti deboli ed è capace di essere lì punto per punto e alzare il suo livello quando ne ha bisogno. Sta sempre migliorando mentalmente, fisicamente ed emotivamente ed è solido come una roccia in tutte le aree. È difficile da battere.”

Cosa ti manca per fare quel piccolo passo?

“Non credo di dover fare nulla di diverso, è solo questione di tempo. Sto cercando di migliorare costantemente, ho grandi persone intorno a me e faccio le cose giuste. Credo che si tratti più di continuare a fare ciò che faccio. Jannik, Carlos e questi giovani giocatori hanno imparato in modo costante, vincendo e perdendo continuamente, sperimentando la sconfitta nei quarti o in semifinale di Grande Slam. Questo è il mio primo anno in condizioni adeguate a causa dei miei infortuni, quindi sono qualche anno indietro rispetto a loro.”