Federer a New York: “Il caso Sinner solleva domande sull’equità del sistema”

Roger Federer, leggenda vivente del tennis, è arrivato a New York per assistere ai quarti di finale degli US Open 2024. L’ex campione svizzero, atteso questa sera all’Arthur Ashe Stadium, non ha esitato a condividere le sue riflessioni sul recente caso di doping che ha coinvolto Jannik Sinner, sollevando interrogativi che vanno oltre la semplice questione di colpevolezza o innocenza.

“Queste non sono le notizie che vorremmo vedere nel nostro sport, indipendentemente dal fatto che abbia fatto qualcosa o meno,” ha esordito Federer in un’intervista rilasciata oggi a New York al quotidiano Today. Il campione elvetico ha sottolineato la complessità della situazione, definendola “l’incubo di ogni atleta”.

Federer ha evidenziato il peso psicologico che grava quotidianamente sugli atleti: “Compiliamo quei moduli ogni giorno. Vivi con questo pensiero costantemente. Ti svegli chiedendoti se qualcuno busserà alla porta per un test.”

Il punto cruciale sollevato da Federer riguarda la gestione del caso Sinner, che secondo molti avrebbe goduto di un trattamento preferenziale. “Capisco la frustrazione di altri, se sia stato trattato come tutti gli altri. Qui sta il nocciolo della questione,” ha affermato lo svizzero.

La riflessione più incisiva di Federer arriva quando tocca il cuore del problema: “Credo che tutti pensiamo che Jannik non abbia fatto nulla, ma la questione qui è l’incoerenza di non averlo potenzialmente sanzionato mentre non erano sicuri al 100% di cosa stesse succedendo. Questa è la domanda che deve trovare risposta.”

L’ex numero uno del mondo suggerisce che Sinner avrebbe potuto essere sospeso in via precauzionale mentre si chiarivano tutti gli aspetti del caso. Tuttavia, Federer conclude con un appello alla fiducia nel sistema: “Dobbiamo confidare nel processo e nelle persone coinvolte.”

Le parole di Federer aggiungono un nuovo, autorevole capitolo a una vicenda che continua a far discutere il mondo del tennis, sollevando interrogativi non solo sulla gestione del caso specifico, ma anche sull’intero sistema di controlli antidoping nello sport professionistico.





Francesco Paolo Villarico