Nadal: “Non credo che Sinner volesse doparsi in nessun modo. La giustizia c’è. Alcaraz? È arrivato a NY saturo”

Rafa Nadal torna a parlare dopo la delusione olimpica e difende senza mezzi termini la buona fede di Sinner. Lo spagnolo nel corso del programma “El Hormiguero” sul canale Antena 3 ha parlato di molti temi di attualità e della sua condizione. Ha confermato la sua presenza alla Laver Cup di Berlino a fine mese, quindi vedrà quel che succede. Netto il parere Pro Sinner: c’è una giustizia che ha fatto il suo corso e ha visto che l’azzurro non si è dopato e non aveva alcuna intenzione di farlo. Non è preoccupato per la condizione di Alcaraz, apparso molto nervoso dopo la sconfitta ai giochi olimpici, ritenendo che il giovane connazionale sia saturo dopo mesi ricchi di successi – 2 Slam, Parigi e Wimbledon – ma sia nell’ordine delle cose.

“I miei obiettivi per l’anno sono finiti” afferma Nadal. “Non ho ottenuto quello che avrei voluto, non sono stato in salute come avrei voluto. E quando sono tornato è stato difficile. Cosa succede ora? Mi concedo il mio tempo, mi godo altre cose nella vita e mi alleno ogni giorno, Non posso vivere ogni giorno pensando al ritiro, come e quanto accadrà. Datemi del tempo, prenderò la decisione quando mi sarà tutto più chiaro”.

Ecco il passaggio su Sinner, riportiamo anche il video dal programma tv. “Io ho una virtù, o difetto… credo nella buona fede delle persone. Conosco Sinner, non credo in alcuna maniera che Sinner si volesse dopare. E poi, c’è la giustizia, e non credo che il corso della giustizia debba piacerci solo quando qualcosa si risolve nel modo in cui la pensiamo. La giustizia fa il suo corso, credo negli organi che devono prendere le decisioni, e le prendono guardando i fatti e quello che loro credono sia giusto. Se non lo hanno sanzionato è perché guardando al caso hanno visto in modo molto chiaro che i fatti portavano a nessuna sanzione. Non penso assolutamente che non lo abbiano sanzionato perché era Sinner e che se fosse stato un altro lo avrebbero incolpato. Questo lo credo profondamente, ne sono fermamente convinto. Rispetto le opinioni degli altri, ma questa è la mia opinione al riguardo”.

Questo invece il pensiero del campione di Maiorca sul connazionale Alcaraz, uscito non bene dalla sconfitta a Parigi 2024: ““Non penso che Alcaraz abbia problemi di tenuta mentale. Forse è saturo o stanco per tutto ciò che hai ottenuto in estate. C’è un momento in cui la mente ha bisogno di riposo, ma non vedo alcun problema, anzi. Il calendario, con l’anno olimpico, diventa più complicato. È abbastanza bravo da non farsi condizionare dai paragoni con gli altri. Si sta facendo la sua strada e penso che sia una coincidenza molto piacevole che dopo una carriera come quella che io sto avendo sia emerso qualcuno come Carlos in Spagna. Difficile che dallo stesso Paese, dopo un giocatore come me, ne emerga un altro che farà la storia dello sport. Cerchiamo di fare del nostro meglio, possono capitare cose così, vanno lette, capite e accettate” conclude Rafael.

Mario Cecchi