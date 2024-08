Challenger Siviglia: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Siviglia – Tabellone Principale – terra

(1) Roberto Carballes Baena vs Remy Bertola

Gastao Elias vs (WC) Inaki Montes-De La Torre

Carlos Taberner vs Maxime Janvier

Qualifier vs (6) Oriol Roca Batalla

(4) Albert Ramos-Vinolas vs Geoffrey Blancaneaux

Enrico Dalla Valle vs (Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo

Qualifier vs Pedro Sakamoto

(Alt) Alberto Barroso Campos vs (8) Calvin Hemery

(7) Vilius Gaubas vs Santiago Rodriguez Taverna

Qualifier vs Qualifier

Javier Barranco Cosano vs Clement Tabur

Qualifier vs (3) Daniel Altmaier

(5) Alexander Ritschard vs Pedro Cachin

Qualifier vs Franco Agamenone

(WC) David Jorda Sanchis vs (WC) Gerard Campana Lee

Sebastian Fanselow vs (2) Federico Coria

Challenger Siviglia – Tabellone Qualificazione – terra

P. Martin Tiffon (1) vs L. Wessels

P. Araujo vs R. Brancaccio (7)

G. Den Ouden (2) vs W. Grant (Alt)

C. Quevedo Brea (WC) vs G. Pennaforti (9)

C. Lopez Montagud (3) vs I. Lopez Morillo (Alt)

B. Winter Lopez (WC) vs D. Merida (10)

R. Nijboer (4) vs T. Pereira

G. Elicha Navas (WC) vs M. Chazal (8)

M. Damas (5) vs N. Alvarez Varona (WC)

J. Domingues (Alt) vs D. Michalski (11)

A. Marti Pujolras (6) vs D. Vale

A. Sanchez Quilez vs M. Alcala Gurri (12)

