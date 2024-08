Tsitsipas tocca il fondo agli US Open: “Non sono più il giocatore di prima. Lo sento dall’inizio dell’anno e non si risolverà smettendo di giocare per un po’ o staccando con una vacanza”

Il suo ingresso nell’élite del tennis è stato brillante e sembrava destinato a cambiare questo sport. Tuttavia, Stefanos Tsitsipas si è gradualmente dissolto con il passare del tempo e sembra aver toccato il fondo in questo US Open 2024. Le sue dure confessioni ai media mettono in luce che il greco si trova in un pozzo a livello mentale.

Doppio finalista di Grand Slam, campione delle ATP Finals, numero 3 del mondo, tre volte vincitore di Masters 1000… Sono solo alcuni dei meriti accumulati da Tsitsipas prima di compiere 26 anni, che lo collocavano come un talento generazionale, una stella dirompente che avrebbe guidato una nuova era nel tennis. La speranza e l’entusiasmo hanno ceduto il passo alla frustrazione e alla paura di aver perso per sempre la sua migliore versione.

“In questo momento non sono nulla rispetto al giocatore che ero prima”, ha esordito Tsitsipas dopo la sua eliminazione precoce agli US Open 2024. Il suo record a Wimbledon e US Open è di 15 vittorie e 14 sconfitte, inaccettabile per un tennista del suo calibro. “Ricordo quando ero più giovane, competevo con adrenalina in campo e sentivo che la mia vita dipendeva da ogni partita. Quella sensazione è completamente svanita e ho perso la mia consistenza come giocatore”, ha ammesso.

Tsitsipas è in questa spirale negativa da quasi due anni e non ne conosce il motivo. Nonostante alcuni sporadici momenti brillanti, soprattutto a Montecarlo (senza pensare al regalo in semifinale contro Sinner), questa tendenza negativa è evidente da tempo. “Non riesco più a concentrarmi come facevo prima e sento di aver bisogno di quella fame di gloria che mi spingeva a dare il meglio di me. Sto cercando di rigenerare quelle sensazioni perché ero felice giocando a tennis quando le provavo. Direi che sono in questa dinamica da uno o due anni e non ne conosco il motivo”, ha affermato prima di essere interrogato sull’esaurimento mentale.

“Non sono un esperto di psicologia o psichiatria, ma ho parlato con persone di questi ambiti e la sensazione è che ho sofferto un esaurimento massimo da tempo, che va oltre il fisico. Lo sento dall’inizio dell’anno e non si risolverà smettendo di giocare per un po’ o staccando con una vacanza”, ammette il giocatore, ora fuori dalla top-10 e che fatica a mantenere il suo posto tra i migliori del mondo.

La sua separazione turbolenta dal padre potrebbe aver approfondito questo cammino senza direzione per Tsitsipas, che cerca disperatamente di trovare aria. “Faccio molta fatica a trovare quel livello di consistenza che mi permetteva di vincere partite con continuità nei tornei Masters 1000. Sono molto lontano da quello, in questo momento. Ho bisogno di trovare il modo di accumulare alcune vittorie, acquisire fiducia e avvicinarmi alla mia migliore versione”, spiega con disperazione il tennista greco dopo essere stato eliminato dagli US Open 2024.

Le parole di Tsitsipas rivelano una profonda crisi di identità e fiducia, un fenomeno non raro nel tennis di alto livello ma sempre doloroso da osservare. Il futuro dirà se il talentoso greco riuscirà a ritrovare la strada per tornare ai vertici del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico