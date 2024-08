Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo tre azzurri in singolare (LIVE)

Us Open 2024 - Day 3

US Open (USA 🇺🇸) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

M. Keysvs M. Joint

A. Shevchenko vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

T. Mariavs C. Gauff

L. Djere vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Townsend vs P. Badosa



Il match deve ancora iniziare

A. Muller vs A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

L. Bronzetti vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

V. Azarenka vs C. Burel

M. Berrettini vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

B. Krejcikova vs E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

Q. Zheng vs E. Andreeva



Il match deve ancora iniziare

B. Shelton vs R. Bautista Agut



Il match deve ancora iniziare

C. Ruud vs G. Monfils



Il match deve ancora iniziare

Stadium 17 – Ore: 17:00

R. Hijikata vs G. Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

A. Rublev vs A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

E. Navarro vs A. Rus



Il match deve ancora iniziare

E. Svitolina vs A. Kalinina



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

M. Krueger vs J. Lehecka



Il match deve ancora iniziare

H. Dart vs M. Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

M. Kecmanovic vs L. Musetti



Il match deve ancora iniziare

P. Stearns vs D. Kasatkina



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Kessler / S. Santamaria



Il match deve ancora iniziare

M. McDonald / A. Michelsen vs J. Cash / R. Galloway



Il match deve ancora iniziare

D. Parry vs Y. Wang



Il match deve ancora iniziare

N. Barrientos / S. Mansouri vs N. Filin / A. Razeghi



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

M. Uchijima vs J. Niemeier



Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima vs A. Cazaux



Il match deve ancora iniziare

A. Popyrin vs P. Martinez



Il match deve ancora iniziare

D. Collins / C. Garcia vs A. Rogers / A. Smith



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

F. Cerundolo vs T. Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova vs I. Jovic



Il match deve ancora iniziare

D. Vekic vs G. Minnen



Il match deve ancora iniziare

A. Krueger / S. Stephens vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

J. Cristian / A. Moratelli vs U. Eikeri / I. Neel



Il match deve ancora iniziare

S. Murray Sharan / C. Rosatello vs R. Montgomery / C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

R. Carballes Baena vs J. Shang



Il match deve ancora iniziare

G. Escobar / A. Nedovyesov vs K. Krawietz / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

T. Grant / A. Kovacevic vs C. Ngounoue / L. Tien



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

T. Boyer / E. Nava vs S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

A. Fils / G. Mpetshi Perricard vs M. Arevalo / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

T. Babos / N. Kichenok vs S. Kenin / B. Mattek-Sands



Il match deve ancora iniziare

N. Borges / F. Cabral vs Z. Bergs / F. Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

R. Seggerman / P. Trhac vs Y. Bhambri / A. Olivetti



Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide / D. Krawczyk vs H. Baptiste / W. Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

H. Chan / V. Kudermetova vs E. Cocciaretto / C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

P. Martic / S. Rogers vs A. Tomljanovic / V. Tomova



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

A. Tomljanovic vs E. Mertens



Il match deve ancora iniziare

S. Baez vs T. Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

U. Humbert vs F. Comesana



Il match deve ancora iniziare

F. Cobolli / D. Stricker vs S. Kwon / D. Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

O. Gadecki / F. Wu vs C. Osorio / A. Parks



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / M. Venus vs H. Gaston / G. Jacq



Il match deve ancora iniziare

M. Giron / B. van de Zandschulp vs M. Purcell / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

K. Rakhimova / A. Sasnovich vs E. Avanesyan / K. Piter



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

G. Andreozzi / N. Balaji vs M. Daniell / M. Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

K. Boulter / A. Kalinskaya vs X. Wang / S. Zheng



Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia / M. Guinard vs H. Heliovaara / H. Patten



Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino / A. Rinderknech vs T. Monteiro / M. Navone



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / J. Zielinski vs K. Volynets / R. Ram



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

C. Frantzen / H. Jebens vs A. Krajicek / J. Rojer



Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa / Y. Xu vs M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

J. Aney / J. Failla vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez / A. Molteni vs N. Jarry / C. Rodriguez



Il match deve ancora iniziare

S. Zhang / M. Arevalo vs C. Bucsa / J. Vliegen



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

D. Schuurs / L. Stefani vs S. Aoyama / E. Hozumi



Il match deve ancora iniziare

I. Dodig / A. Pavlasek vs C. Harrison / V. Kirkov



Il match deve ancora iniziare

B. Haddad Maia / L. Siegemund vs V. Gracheva / O. Kalashnikova



Il match deve ancora iniziare

L. Stefani / R. Matos vs K. Siniakova / J. Peers



Il match deve ancora iniziare