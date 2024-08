Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Djokovic avanza non senza problemi agli US Open – Djere si ritira nel terzo set

Novak Djokovic ha superato un difficile ostacolo nel secondo turno degli US Open 2024, battendo il connazionale Laslo Djere con il punteggio di 6-4, 6-4, 2-0 in 2 ore e 12 minuti di gioco. La partita si è conclusa con il ritiro del numero 109 del ranking mondiale a causa di problemi fisici.

Nonostante il risultato apparentemente netto, Djokovic ha dovuto faticare non poco per avere la meglio su un avversario che gli ha dato filo da torcere per gran parte dell’incontro. La sfida, disputata sul campo centrale Arthur Ashe con il tetto chiuso a causa della pioggia, ha visto Djere mettere in seria difficoltà il più quotato rivale.

Il primo set è rimasto in equilibrio per un’ora, finché Djokovic non è riuscito a strappare il servizio a Djere nel momento decisivo, aggiudicandosi la frazione per 6-4. Subito dopo la conclusione del set, il numero 2 del mondo ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema allo stomaco.

Nel secondo parziale, Djere è riuscito addirittura a breakkare Djokovic, approfittando di un’insolita serie di doppi falli del campione serbo (ben 8 in 16 game). Tuttavia, come nel set precedente, nei momenti chiave è emersa la classe di Nole, che ha recuperato immediatamente il break di svantaggio e chiuso ancora per 6-4.

L’inizio del terzo set ha visto Djokovic prendere il comando delle operazioni, portandosi sul 2-0. A quel punto, Djere, già in precedenza assistito dal fisioterapista per un problema all’anca, ha deciso di alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla competizione.

Nonostante la sconfitta, la prestazione di Djere è stata di alto livello, mettendo in seria difficoltà uno dei favoriti per la vittoria finale. Dal canto suo, Djokovic ha dimostrato ancora una volta di saper alzare il proprio rendimento nei momenti decisivi, pur non esprimendo il suo miglior tennis.

Con questa vittoria, Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno degli US Open 2024, dove affronterà l’australiano Alexei Popyrin.

Slam Us Open M. Keys [14] M. Keys [14] 6 6 M. Joint M. Joint 4 0 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 M. Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 M. Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Joint 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Joint 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Keysvs M. Joint

A. Shevchenko vs F. Tiafoe



Slam Us Open A. Shevchenko A. Shevchenko 0 4 1 0 F. Tiafoe [20] • F. Tiafoe [20] 0 6 6 1 Vincitore: F. Tiafoe per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Tiafoe 0-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open T. Maria T. Maria 4 0 C. Gauff [3] C. Gauff [3] 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 T. Maria 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-4 → 0-5 C. Gauff 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Maria 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Gauff 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 T. Maria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 T. Maria 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Gauff 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Maria 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 T. Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

T. Mariavs C. Gauff

L. Djere vs N. Djokovic



Slam Us Open L. Djere L. Djere 0 4 4 0 N. Djokovic [2] • N. Djokovic [2] 0 6 6 2 Vincitore: N. Djokovic per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Djokovic 0-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 df 15-15 ace 15-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Djere 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Townsend vs P. Badosa



Slam Us Open T. Townsend T. Townsend 3 5 P. Badosa [26] P. Badosa [26] 6 7 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Townsend 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Badosa 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Badosa 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 T. Townsend 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 P. Badosa 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 P. Badosa 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 T. Townsend 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 P. Badosa 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 T. Townsend 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 P. Badosa 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Muller vs A. Zverev



Slam Us Open A. Muller A. Muller 4 6 1 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 7 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 A. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 ace 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

L. Bronzetti vs A. Sabalenka



Slam Us Open L. Bronzetti L. Bronzetti 3 1 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 L. Bronzetti 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open V. Azarenka [20] V. Azarenka [20] 6 6 C. Burel C. Burel 1 4 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Burel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Burel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-3 → 2-3 V. Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Burel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Azarenka 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-1 → 6-1 C. Burel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 V. Azarenka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 C. Burel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-0 → 4-0 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

V. Azarenka vs C. Burel

M. Berrettini vs T. Fritz



Slam Us Open M. Berrettini M. Berrettini 3 6 1 T. Fritz [12] T. Fritz [12] 6 7 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Fritz 15-0 30-0 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace df 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 15-0 30-0 30-15 30-30 2-5 → 3-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Grandstand – Ore: 17:00

B. Krejcikova vs E. Ruse



Slam Us Open B. Krejcikova [8] B. Krejcikova [8] 4 5 E. Ruse E. Ruse 6 7 Vincitore: E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 E. Ruse 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 B. Krejcikova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace A-40 40-40 df ace A-40 4-3 → 5-3 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-2 → 2-2 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruse 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Q. Zheng vs E. Andreeva



Slam Us Open Q. Zheng [7] Q. Zheng [7] 6 6 6 E. Andreeva E. Andreeva 7 1 2 Vincitore: Q. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 E. Andreeva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 E. Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 E. Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 E. Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 E. Andreeva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 Q. Zheng 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 E. Andreeva 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Q. Zheng 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 E. Andreeva 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 Q. Zheng 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. Andreeva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Q. Zheng 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Andreeva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 E. Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

B. Shelton vs R. Bautista Agut



Slam Us Open B. Shelton [13] B. Shelton [13] 6 6 6 R. Bautista Agut R. Bautista Agut 3 4 4 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 B. Shelton 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-40 30-40 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

C. Ruud vs G. Monfils



Slam Us Open C. Ruud [8] C. Ruud [8] 6 6 2 7 G. Monfils G. Monfils 4 2 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 G. Monfils 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 G. Monfils 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df 4-2 → 5-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-0 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 G. Monfils 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Monfils 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Stadium 17 – Ore: 17:00

R. Hijikata vs G. Dimitrov



Slam Us Open R. Hijikata R. Hijikata 1 1 6 G. Dimitrov [9] G. Dimitrov [9] 6 6 7 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 ace 0*-2 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 df 1-6* 2-6* df 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 1-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-5 → 1-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 0-4 → 0-5 R. Hijikata 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

A. Rublev vs A. Rinderknech



Slam Us Open A. Rublev [6] A. Rublev [6] 4 5 6 6 6 A. Rinderknech A. Rinderknech 6 7 1 2 2 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 5-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 5-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-0 → 4-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0

E. Navarro vs A. Rus



Slam Us Open E. Navarro [13] E. Navarro [13] 6 6 A. Rus A. Rus 1 1 Vincitore: E. Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Rus 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-0 → 5-0 A. Rus 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 E. Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 A. Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Svitolina vs A. Kalinina



Slam Us Open E. Svitolina [27] E. Svitolina [27] 6 6 A. Kalinina A. Kalinina 1 2 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 A. Kalinina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 A. Kalinina 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Kalinina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 17:00

M. Krueger vs J. Lehecka



Slam Us Open M. Krueger M. Krueger 7 6 4 4 5 J. Lehecka [32] J. Lehecka [32] 6 0 6 6 7 Vincitore: J. Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 M. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 M. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Krueger 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Lehecka 1-0 → 1-1 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Krueger 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Krueger 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Lehecka 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 M. Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 J. Lehecka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 M. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 M. Krueger 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 M. Krueger 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 6-2* df 6*-3 ace 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. Krueger 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 M. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 M. Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

H. Dart vs M. Kostyuk



Slam Us Open H. Dart H. Dart 6 1 M. Kostyuk [19] M. Kostyuk [19] 7 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Dart 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 H. Dart 0-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Dart 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* df 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 df 7-8* 8-8* df 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* df 10*-11 6-6 → 6-7 H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Kostyuk 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df df 5-5 → 6-5 H. Dart 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 5-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 H. Dart 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 H. Dart 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Dart 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

M. Kecmanovic vs L. Musetti



Slam Us Open M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 4 4 6 5 L. Musetti [18] L. Musetti [18] 3 6 6 2 7 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 5-7 M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 6-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

P. Stearns vs D. Kasatkina



Slam Us Open P. Stearns P. Stearns 6 7 D. Kasatkina [12] D. Kasatkina [12] 1 6 Vincitore: P. Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 df 2*-0 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 6-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-4 → 5-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 15-40 3-3 → 4-3 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 D. Kasatkina 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Stearns 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Stearns 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 6-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 P. Stearns 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 17:00

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Kessler / S. Santamaria



Slam Us Open N. Melichar-Martinez / E. Perez [5] N. Melichar-Martinez / E. Perez [5] 40 6 6 M. Kessler / S. Santamaria • M. Kessler / S. Santamaria 30 4 5 Vincitore: N. Melichar-Martinez/E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kessler / S. Santamaria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 df 5-5 → 6-5 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Kessler / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kessler / S. Santamaria 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Kessler / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Kessler / S. Santamaria 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

M. McDonald / A. Michelsen vs J. Cash / R. Galloway



Slam Us Open M. McDonald / A. Michelsen M. McDonald / A. Michelsen 6 1 J. Cash / R. Galloway J. Cash / R. Galloway 7 6 Vincitore: J. Cash/R. Galloway Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Cash / R. Galloway 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 M. McDonald / A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Cash / R. Galloway 15-0 40-0 1-3 → 1-4 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Cash / R. Galloway 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 M. McDonald / A. Michelsen 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Cash / R. Galloway 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Cash / R. Galloway 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Cash / R. Galloway 15-0 30-0 40-15 5-4 → 5-5 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Cash / R. Galloway 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Cash / R. Galloway 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Cash / R. Galloway 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cash / R. Galloway 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald / A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

D. Parry vs Y. Wang



Slam Us Open D. Parry D. Parry 0 4 Y. Wang Y. Wang 6 6 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Wang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 D. Parry 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 Y. Wang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Parry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 D. Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

N. Barrientos / S. Mansouri vs N. Filin / A. Razeghi



Slam Us Open N. Barrientos / S. Mansouri N. Barrientos / S. Mansouri 6 6 N. Filin / A. Razeghi N. Filin / A. Razeghi 4 3 Vincitore: N. Barrientos/S. Mansouri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Filin / A. Razeghi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 N. Filin / A. Razeghi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 30-0 2-2 → 3-2 N. Filin / A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Filin / A. Razeghi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Filin / A. Razeghi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Barrientos / S. Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Filin / A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Filin / A. Razeghi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Filin / A. Razeghi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Filin / A. Razeghi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Barrientos / S. Mansouri 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

M. Uchijima vs J. Niemeier



Slam Us Open M. Uchijima M. Uchijima 4 0 J. Niemeier J. Niemeier 6 6 Vincitore: J. Niemeier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Uchijima 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-5 → 0-6 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 M. Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 M. Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 J. Niemeier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Uchijima 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Niemeier 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 2-3 → 2-4 J. Niemeier 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Niemeier 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Uchijima 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Niemeier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

B. Nakashima vs A. Cazaux



Slam Us Open B. Nakashima B. Nakashima 6 6 6 A. Cazaux A. Cazaux 4 4 2 Vincitore: B. Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Cazaux 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 5-3 → 5-4 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Popyrin vs P. Martinez



Slam Us Open A. Popyrin [28] A. Popyrin [28] 6 6 6 P. Martinez P. Martinez 2 4 0 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-0 → 5-0 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-0 → 4-0 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 2-3 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Popyrin 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Collins / C. Garcia vs A. Rogers / A. Smith



Slam Us Open V. Golubic / T. Moore V. Golubic / T. Moore 6 6 A. Rogers / A. Smith A. Rogers / A. Smith 2 2 Vincitore: V. Golubic/T. Moore Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Golubic / T. Moore 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Rogers / A. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 V. Golubic / T. Moore 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Rogers / A. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 V. Golubic / T. Moore 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-0 → 3-1 A. Rogers / A. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 V. Golubic / T. Moore 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Rogers / A. Smith 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Golubic / T. Moore 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Rogers / A. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 V. Golubic / T. Moore 15-0 15-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Rogers / A. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 V. Golubic / T. Moore 0-15 df 15-15 30-15 2-1 → 3-1 A. Rogers / A. Smith 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Golubic / T. Moore 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Rogers / A. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 17:00

F. Cerundolo vs T. Etcheverry



Slam Us Open F. Cerundolo [29] F. Cerundolo [29] 3 6 4 6 3 T. Etcheverry T. Etcheverry 6 4 6 1 6 Vincitore: T. Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 F. Cerundolo 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 T. Etcheverry 0-15 0-30 df 15-30 30-30 df 4-1 → 5-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Alexandrova vs I. Jovic



Slam Us Open E. Alexandrova [29] E. Alexandrova [29] 4 6 7 I. Jovic I. Jovic 6 4 5 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 5-4 → 5-5 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Jovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 I. Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 I. Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-3 → 5-3 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Alexandrova 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Jovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 df df 3-4 → 3-5 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 I. Jovic 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 I. Jovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

D. Vekic vs G. Minnen



Slam Us Open D. Vekic [24] D. Vekic [24] 7 6 G. Minnen G. Minnen 5 1 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 G. Minnen 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Vekic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Minnen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Minnen 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Vekic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Vekic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Vekic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 G. Minnen 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Vekic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Krueger / S. Stephens vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Slam Us Open A. Krueger / S. Stephens A. Krueger / S. Stephens 7 2 4 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo [11] M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo [11] 5 6 6 Vincitore: M. Bouzkova/S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Krueger / S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Krueger / S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Krueger / S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 A. Krueger / S. Stephens 15-0 30-0 0-2 → 1-2 A. Krueger / S. Stephens 1-1 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Krueger / S. Stephens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Krueger / S. Stephens 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Krueger / S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Krueger / S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Krueger / S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Krueger / S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Krueger / S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 A. Krueger / S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Krueger / S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 1-3 A. Krueger / S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 0-2 A. Krueger / S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 17:00

J. Cristian / A. Moratelli vs U. Eikeri / I. Neel



Slam Us Open J. Cristian / A. Moratelli J. Cristian / A. Moratelli 6 6 U. Eikeri / I. Neel [15] U. Eikeri / I. Neel [15] 3 4 Vincitore: J. Cristian/A. Moratelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 U. Eikeri / I. Neel 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 U. Eikeri / I. Neel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 U. Eikeri / I. Neel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 U. Eikeri / I. Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 U. Eikeri / I. Neel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 U. Eikeri / I. Neel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 U. Eikeri / I. Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 U. Eikeri / I. Neel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 U. Eikeri / I. Neel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Murray Sharan / C. Rosatello vs R. Montgomery / C. Ngounoue



Slam Us Open S. Murray Sharan / C. Rosatello S. Murray Sharan / C. Rosatello 6 2 R. Montgomery / C. Ngounoue R. Montgomery / C. Ngounoue 7 6 Vincitore: R. Montgomery/C. Ngounoue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Murray Sharan / C. Rosatello 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 S. Murray Sharan / C. Rosatello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Murray Sharan / C. Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Murray Sharan / C. Rosatello 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Murray Sharan / C. Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Murray Sharan / C. Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Murray Sharan / C. Rosatello 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Montgomery / C. Ngounoue 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 S. Murray Sharan / C. Rosatello 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Montgomery / C. Ngounoue 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 S. Murray Sharan / C. Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 R. Montgomery / C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Murray Sharan / C. Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Montgomery / C. Ngounoue 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

R. Carballes Baena vs J. Shang



Slam Us Open R. Carballes Baena R. Carballes Baena 2 3 6 J. Shang J. Shang 6 6 7 Vincitore: J. Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 J. Shang 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Shang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Carballes Baena 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 J. Shang 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Shang 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Shang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-4 → 2-5 J. Shang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Shang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

G. Escobar / A. Nedovyesov vs K. Krawietz / T. Puetz



Slam Us Open G. Escobar / A. Nedovyesov G. Escobar / A. Nedovyesov 6 4 K. Krawietz / T. Puetz [10] K. Krawietz / T. Puetz [10] 7 6 Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Escobar / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 G. Escobar / A. Nedovyesov 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Grant / A. Kovacevic vs C. Ngounoue / L. Tien



Slam Us Open T. Grant / A. Kovacevic T. Grant / A. Kovacevic 6 6 C. Ngounoue / L. Tien C. Ngounoue / L. Tien 3 4 Vincitore: T. Grant/A. Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Ngounoue / L. Tien 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Ngounoue / L. Tien 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Ngounoue / L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 C. Ngounoue / L. Tien 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Ngounoue / L. Tien 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 C. Ngounoue / L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Ngounoue / L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. Ngounoue / L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Ngounoue / L. Tien 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 17:00

T. Boyer / E. Nava vs S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin



Slam Us Open T. Boyer / E. Nava T. Boyer / E. Nava 6 4 6 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [9] S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin [9] 2 6 4 Vincitore: T. Boyer/E. Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Boyer / E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Boyer / E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Boyer / E. Nava 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Boyer / E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Boyer / E. Nava 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Boyer / E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Fils / G. Mpetshi Perricard vs M. Arevalo / M. Pavic



Slam Us Open A. Fils / G. Mpetshi Perricard A. Fils / G. Mpetshi Perricard 3 4 M. Arevalo / M. Pavic [4] M. Arevalo / M. Pavic [4] 6 6 Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Fils / G. Mpetshi Perricard 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Babos / N. Kichenok vs S. Kenin / B. Mattek-Sands



Slam Us Open T. Babos / N. Kichenok T. Babos / N. Kichenok 1 4 S. Kenin / B. Mattek-Sands [9] S. Kenin / B. Mattek-Sands [9] 6 6 Vincitore: S. Kenin/B. Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Babos / N. Kichenok 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Babos / N. Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 T. Babos / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-2 → 1-2 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Babos / N. Kichenok 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 T. Babos / N. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Babos / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 0-1 → 0-2 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Borges / F. Cabral vs Z. Bergs / F. Marozsan



Slam Us Open N. Borges / F. Cabral N. Borges / F. Cabral 7 6 Z. Bergs / F. Marozsan Z. Bergs / F. Marozsan 6 2 Vincitore: N. Borges/F. Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Z. Bergs / F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 Z. Bergs / F. Marozsan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 ace 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Borges / F. Cabral 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Borges / F. Cabral 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 Z. Bergs / F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Z. Bergs / F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Borges / F. Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 17:00

R. Seggerman / P. Trhac vs Y. Bhambri / A. Olivetti



Slam Us Open R. Seggerman / P. Trhac R. Seggerman / P. Trhac 3 4 Y. Bhambri / A. Olivetti Y. Bhambri / A. Olivetti 6 6 Vincitore: Y. Bhambri/A. Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Seggerman / P. Trhac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 R. Seggerman / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Seggerman / P. Trhac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Seggerman / P. Trhac 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Seggerman / P. Trhac 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 R. Seggerman / P. Trhac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 R. Seggerman / P. Trhac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 R. Seggerman / P. Trhac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace 40-A df df 1-2 → 1-3 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Seggerman / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Dolehide / D. Krawczyk vs H. Baptiste / W. Osuigwe



Slam Us Open C. Dolehide / D. Krawczyk [4] C. Dolehide / D. Krawczyk [4] 7 6 H. Baptiste / W. Osuigwe H. Baptiste / W. Osuigwe 5 1 Vincitore: C. Dolehide/D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Baptiste / W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 H. Baptiste / W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Baptiste / W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Dolehide / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Baptiste / W. Osuigwe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 6-5 → 7-5 H. Baptiste / W. Osuigwe 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 C. Dolehide / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Baptiste / W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 C. Dolehide / D. Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 H. Baptiste / W. Osuigwe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Baptiste / W. Osuigwe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 C. Dolehide / D. Krawczyk 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 H. Baptiste / W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Dolehide / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Baptiste / W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

H. Chan / V. Kudermetova vs E. Cocciaretto / C. Tauson



Slam Us Open H. Chan / V. Kudermetova [10] H. Chan / V. Kudermetova [10] 4 6 6 E. Cocciaretto / C. Tauson E. Cocciaretto / C. Tauson 6 4 3 Vincitore: H. Chan/V. Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 E. Cocciaretto / C. Tauson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 E. Cocciaretto / C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 E. Cocciaretto / C. Tauson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 E. Cocciaretto / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-0 30-0 15-30 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto / C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1

P. Martic / S. Rogers vs A. Tomljanovic / V. Tomova



Slam Us Open P. Martic / S. Rogers P. Martic / S. Rogers 6 5 6 A. Tomljanovic / V. Tomova A. Tomljanovic / V. Tomova 0 7 2 Vincitore: P. Martic/S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 5-1 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-0 → 3-0 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Martic / S. Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Tomljanovic / V. Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 A. Tomljanovic / V. Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 A. Tomljanovic / V. Tomova 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Tomljanovic / V. Tomova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 P. Martic / S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Tomljanovic / V. Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-0 → 3-0 P. Martic / S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic / V. Tomova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 17:00

A. Tomljanovic vs E. Mertens



Slam Us Open A. Tomljanovic A. Tomljanovic 3 2 E. Mertens [33] E. Mertens [33] 6 6 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-5 → 2-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-4 → 1-4 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 3-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Mertens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

S. Baez vs T. Griekspoor



Slam Us Open S. Baez [21] • S. Baez [21] 0 1 0 T. Griekspoor T. Griekspoor 0 6 2 Vincitore: T. Griekspoor per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Baez 0-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-5 → 1-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

U. Humbert vs F. Comesana



Slam Us Open U. Humbert [17] U. Humbert [17] 7 4 4 4 F. Comesana F. Comesana 5 6 6 6 Vincitore: F. Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Comesana 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 U. Humbert 0-15 0-30 df 0-40 df 4-4 → 4-5 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 U. Humbert 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 0-30 df 0-40 5-3 → 5-4 F. Comesana 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 U. Humbert 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Comesana 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

F. Cobolli / D. Stricker vs S. Kwon / D. Shapovalov



Slam Us Open F. Cobolli / D. Stricker F. Cobolli / D. Stricker 6 6 S. Kwon / D. Shapovalov S. Kwon / D. Shapovalov 4 4 Vincitore: F. Cobolli/D. Stricker Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 S. Kwon / D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli / D. Stricker 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 S. Kwon / D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Kwon / D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 F. Cobolli / D. Stricker 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Kwon / D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 17:00

O. Gadecki / F. Wu vs C. Osorio / A. Parks



Slam Us Open O. Gadecki / F. Wu O. Gadecki / F. Wu 4 7 1 C. Osorio / A. Parks C. Osorio / A. Parks 6 6 6 Vincitore: C. Osorio/A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Osorio / A. Parks 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 O. Gadecki / F. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Osorio / A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 O. Gadecki / F. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Osorio / A. Parks 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 O. Gadecki / F. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Osorio / A. Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 C. Osorio / A. Parks 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 5-6 → 6-6 O. Gadecki / F. Wu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Osorio / A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Gadecki / F. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Osorio / A. Parks 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 O. Gadecki / F. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Osorio / A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Gadecki / F. Wu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Osorio / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 O. Gadecki / F. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Osorio / A. Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Gadecki / F. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Osorio / A. Parks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 O. Gadecki / F. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 4-5 C. Osorio / A. Parks 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 O. Gadecki / F. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 C. Osorio / A. Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 O. Gadecki / F. Wu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 C. Osorio / A. Parks 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 O. Gadecki / F. Wu 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 0-3 C. Osorio / A. Parks 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 O. Gadecki / F. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

N. Skupski / M. Venus vs H. Gaston / G. Jacq



Slam Us Open N. Skupski / M. Venus [8] N. Skupski / M. Venus [8] 6 6 H. Gaston / G. Jacq H. Gaston / G. Jacq 3 3 Vincitore: N. Skupski/M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Gaston / G. Jacq 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Gaston / G. Jacq 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 N. Skupski / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Gaston / G. Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Gaston / G. Jacq 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Skupski / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Gaston / G. Jacq 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 H. Gaston / G. Jacq 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Gaston / G. Jacq 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Skupski / M. Venus 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Gaston / G. Jacq 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Skupski / M. Venus 15-0 30-0 1-1 → 2-1 H. Gaston / G. Jacq 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Skupski / M. Venus 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Giron / B. van de Zandschulp vs M. Purcell / J. Thompson



Slam Us Open M. Giron / B. van de Zandschulp M. Giron / B. van de Zandschulp 4 5 M. Purcell / J. Thompson [7] M. Purcell / J. Thompson [7] 6 7 Vincitore: M. Purcell/J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 M. Purcell / J. Thompson 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Purcell / J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Giron / B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 3-1 → 4-1 M. Purcell / J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Purcell / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Giron / B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron / B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 M. Purcell / J. Thompson 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Giron / B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Rakhimova / A. Sasnovich vs E. Avanesyan / K. Piter



Slam Us Open K. Rakhimova / A. Sasnovich K. Rakhimova / A. Sasnovich 6 6 E. Avanesyan / K. Piter E. Avanesyan / K. Piter 2 4 Vincitore: K. Rakhimova/A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Avanesyan / K. Piter 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 K. Rakhimova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Avanesyan / K. Piter 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 3-4 → 4-4 K. Rakhimova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 E. Avanesyan / K. Piter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Rakhimova / A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 E. Avanesyan / K. Piter 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 K. Rakhimova / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Avanesyan / K. Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Rakhimova / A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Avanesyan / K. Piter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Rakhimova / A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 E. Avanesyan / K. Piter 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Rakhimova / A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Avanesyan / K. Piter 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 K. Rakhimova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Avanesyan / K. Piter 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Rakhimova / A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

G. Andreozzi / N. Balaji vs M. Daniell / M. Reyes-Varela



Slam Us Open G. Andreozzi / N. Balaji G. Andreozzi / N. Balaji 5 6 7 M. Daniell / M. Reyes-Varela M. Daniell / M. Reyes-Varela 7 1 6 Vincitore: G. Andreozzi/N. Balaji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 7-4* 7-5* 7*-6 8*-6 9-6* 9-7* 9*-8 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Andreozzi / N. Balaji 0-15 0-30 0-40 df 5-4 → 5-5 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Andreozzi / N. Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 G. Andreozzi / N. Balaji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Daniell / M. Reyes-Varela 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Daniell / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Andreozzi / N. Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

K. Boulter / A. Kalinskaya vs X. Wang / S. Zheng



Slam Us Open K. Boulter / A. Kalinskaya K. Boulter / A. Kalinskaya 2 7 6 X. Wang / S. Zheng X. Wang / S. Zheng 6 5 2 Vincitore: K. Boulter/A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 X. Wang / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 ace 40-40 df ace 40-A 3-1 → 4-1 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 X. Wang / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 X. Wang / S. Zheng 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-5 → 6-5 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 X. Wang / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 X. Wang / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 X. Wang / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 X. Wang / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 X. Wang / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 X. Wang / S. Zheng 15-0 ace 1-3 → 1-4 K. Boulter / A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 1-3 X. Wang / S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Boulter / A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 X. Wang / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

S. Doumbia / M. Guinard vs H. Heliovaara / H. Patten



Slam Us Open S. Doumbia / M. Guinard S. Doumbia / M. Guinard 4 5 H. Heliovaara / H. Patten [6] H. Heliovaara / H. Patten [6] 6 7 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Doumbia / M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 S. Doumbia / M. Guinard 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Doumbia / M. Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Doumbia / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Doumbia / M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-5 → 4-6 S. Doumbia / M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Doumbia / M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 S. Doumbia / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Doumbia / M. Guinard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Doumbia / M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Mannarino / A. Rinderknech vs T. Monteiro / M. Navone



Slam Us Open A. Mannarino / A. Rinderknech A. Mannarino / A. Rinderknech 2 3 T. Monteiro / M. Navone T. Monteiro / M. Navone 6 6 Vincitore: T. Monteiro/M. Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mannarino / A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 T. Monteiro / M. Navone 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Mannarino / A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Monteiro / M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Mannarino / A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 T. Monteiro / M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Mannarino / A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 T. Monteiro / M. Navone 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino / A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Monteiro / M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Mannarino / A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 T. Monteiro / M. Navone 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Mannarino / A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Monteiro / M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Mannarino / A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 T. Monteiro / M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino / A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Hsieh / J. Zielinski vs K. Volynets / R. Ram



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

C. Frantzen / H. Jebens vs A. Krajicek / J. Rojer



Slam Us Open C. Frantzen / H. Jebens C. Frantzen / H. Jebens 7 5 4 A. Krajicek / J. Rojer [15] A. Krajicek / J. Rojer [15] 6 7 6 Vincitore: A. Krajicek/J. Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Krajicek / J. Rojer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Frantzen / H. Jebens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 5-7 C. Frantzen / H. Jebens 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Krajicek / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Frantzen / H. Jebens 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* 6*-3 df 6-6 → 7-6 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Frantzen / H. Jebens 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Frantzen / H. Jebens 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 1-2 → 2-2 A. Krajicek / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Frantzen / H. Jebens 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Krajicek / J. Rojer 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Bucsa / Y. Xu vs M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova



Slam Us Open C. Bucsa / Y. Xu [14] C. Bucsa / Y. Xu [14] 3 7 6 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 6 6 7 Vincitore: M. Andreeva/A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 3*-7 df 3-8* 3-9* 4*-9 df 6-6 → 6-7 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 ace 4-4 → 4-5 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Bucsa / Y. Xu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Bucsa / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-5 → 5-5 C. Bucsa / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 2-4 → 2-5 C. Bucsa / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Bucsa / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

J. Aney / J. Failla vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Slam Us Open J. Aney / J. Failla J. Aney / J. Failla 3 3 L. Kichenok / J. Ostapenko [7] L. Kichenok / J. Ostapenko [7] 6 6 Vincitore: L. Kichenok/J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Aney / J. Failla 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df df 2-5 → 3-5 J. Aney / J. Failla 0-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Aney / J. Failla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Aney / J. Failla 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Aney / J. Failla 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Aney / J. Failla 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 J. Aney / J. Failla 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Aney / J. Failla 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-2 → 0-3 J. Aney / J. Failla 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Gonzalez / A. Molteni vs N. Jarry / C. Rodriguez



Slam Us Open M. Gonzalez / A. Molteni [16] M. Gonzalez / A. Molteni [16] 6 6 N. Jarry / C. Rodriguez N. Jarry / C. Rodriguez 4 4 Vincitore: M. Gonzalez/A. Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Gonzalez / A. Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Jarry / C. Rodriguez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Jarry / C. Rodriguez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Jarry / C. Rodriguez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Jarry / C. Rodriguez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry / C. Rodriguez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Jarry / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Jarry / C. Rodriguez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Jarry / C. Rodriguez 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Jarry / C. Rodriguez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / A. Molteni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry / C. Rodriguez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Zhang / M. Arevalo vs C. Bucsa / J. Vliegen



Slam Us Open S. Zhang / M. Arevalo S. Zhang / M. Arevalo 8 6 3 0 C. Bucsa / J. Vliegen • C. Bucsa / J. Vliegen 9 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Bucsa / J. Vliegen 0-1 ace 1-1 2-1 ace 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 9-6 9-7 ace 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Zhang / M. Arevalo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Zhang / M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Zhang / M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 C. Bucsa / J. Vliegen 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Zhang / M. Arevalo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Zhang / M. Arevalo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Zhang / M. Arevalo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Zhang / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 C. Bucsa / J. Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 S. Zhang / M. Arevalo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 C. Bucsa / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 S. Zhang / M. Arevalo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 17:00

D. Schuurs / L. Stefani vs S. Aoyama / E. Hozumi



Slam Us Open D. Schuurs / L. Stefani [8] D. Schuurs / L. Stefani [8] 6 6 S. Aoyama / E. Hozumi S. Aoyama / E. Hozumi 3 2 Vincitore: D. Schuurs/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Schuurs / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 D. Schuurs / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

I. Dodig / A. Pavlasek vs C. Harrison / V. Kirkov



Slam Us Open I. Dodig / A. Pavlasek [14] I. Dodig / A. Pavlasek [14] 6 6 C. Harrison / V. Kirkov C. Harrison / V. Kirkov 3 4 Vincitore: I. Dodig/A. Pavlasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Harrison / V. Kirkov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 C. Harrison / V. Kirkov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 C. Harrison / V. Kirkov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 C. Harrison / V. Kirkov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Harrison / V. Kirkov 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Harrison / V. Kirkov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / V. Kirkov 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Dodig / A. Pavlasek 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Harrison / V. Kirkov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Dodig / A. Pavlasek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 C. Harrison / V. Kirkov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Dodig / A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

B. Haddad Maia / L. Siegemund vs V. Gracheva / O. Kalashnikova



Slam Us Open B. Haddad Maia / L. Siegemund [12] B. Haddad Maia / L. Siegemund [12] 6 6 V. Gracheva / O. Kalashnikova V. Gracheva / O. Kalashnikova 3 2 Vincitore: B. Haddad Maia/L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 B. Haddad Maia / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Gracheva / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Gracheva / O. Kalashnikova 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

L. Stefani / R. Matos vs K. Siniakova / J. Peers