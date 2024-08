Daniel Evans nella storia: vince il match più lungo degli US Open rimontando da 0-4 nel quinto set (Video)

Daniel Evans, attualmente fuori dalla top 100 ATP (184°) sulla scia di una stagione 2024 che è stata un vero incubo, è entrato martedì nella storia del tennis vincendo il match più lungo di sempre agli US Open. Il britannico 34enne ha sconfitto il russo Karen Khachanov, 22° nella gerarchia mondiale, per 6-7(6), 7-6(2), 7-6(4), 4-6 e 6-4, in incredibili 5 ore e 35 minuti, in un incontro che prometteva di essere emozionante ma che ha superato ogni aspettativa.

Questo match supera le 5 ore e 26 necessarie a Stefan Edberg per battere un indomabile Michael Chang nella semifinale del 1992 (6-7(3), 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-4 lo score), che lancio lo svedese verso il suo secondo titolo a New York (sconfisse Sampras in finale).

Ogni set è durato più di un ora: 68 minuti il primo set, 67 il secondo, 72 il terzo, 67 il quarto e 61 il quinto, nel quale il russo si è ritrovato avanti 4-0 e 15-40, teoricamente a soli 5 punti dalla vittoria.

E il duello ha assunto contorni ancora più epici perché Khachanov era arrivato a comandare il quinto set per 4-0! Evans ha recuperato in modo surreale, infilando sei giochi consecutivi per ottenere una vittoria che non dimenticherà mai. Al secondo turno, il veterano britannico affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 36 del ranking mondiale.

Dan Evans era arrivato agli US Open con l’urgenza di chi occupa la posizione numero 184 del ranking mondiale e non ha vinto una partita in un Grand Slam in tutto l’anno. Una situazione complicata per il britannico, anche se complicato è stato il match del primo turno che gli ha proposto Karen Khachanov. Ha dovuto salvare uno 0-4 nel quinto set e fermare l’orologio oltre le cinque ore, lasciando un registro leggendario negli archivi dell’evento. Poi, in conferenza stampa, pesavano tanto il sollievo quanto la stanchezza.

“Sono immensamente orgoglioso di aver superato questa partita, è molto piacevole vincere un incontro così dopo aver perso tanti primi turni. Si hanno sempre dubbi quando non si vince, quindi questo è un incontro molto speciale. Quando sei un bambino ti dicono solo che devi lottare fino alla fine, questa è come la regola numero uno fin dall’inizio, qualcosa che penso di aver sempre rispettato nel corso della mia carriera. Oggi, dopo tanta sofferenza, ne è valsa la pena”, ha commentato il britannico, che ha affermato che questo mercoledì si sarebbe riposato invece di allenarsi.

Questi i quattro match più lunghi di sempre a US Open:

2024: Daniel Evans b. Karen Khachanov (1° turno) 6-7(6), 7-6(2), 7-6(4), 4-6, 6-4 – 5 ore e 35 minuti

1992: Stefan Edberg b. Michael Chang (semifinale) 6-7(3), 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-4 – 5 ore e 26 minuti

2022: Carlos Alcaraz b. Jannik Sinner (quarti di finale) 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5, 6-3 – 5 ore e 15 minuti (Jannik ebbe un match point)

2004: Sargis Sargsian b. Nicolás Massu (2° turno) 6-7(6), 6-4, 3-6, 7-6(6), 6-4 – 5 ore e 9 minuti





Francesco Paolo Villarico