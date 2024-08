Us Open: Le dichiarazioni dei tennisi italiani nel Day 2. Parlano Paolini, Bellucci, Cobolli, Arnaldi e Cocciaretto (sintesi video delle partite)

Jasmine Paolini: E’ stato un match difficilissimo, alla fine ero stanca ma molto soddisfatta di averlo portato a casa. Nel primo set ho fatto tanta fatica, soprattutto di dritto non riuscivo a colpire bene la palla. C’era un po’ di nervosismo perché non riuscivo a sciogliermi e mi è sfuggito di mano. Nel secondo set sono partita subito meglio, più rilassata e più aggressiva. Mi sono lasciata andare e da lì ho trovato sensazioni migliori. Il terzo set è stata una battaglia fisica e mentale in cui tutte e due abbiamo espresso un buon tennis. Sono contenta di come l’ho gestita”.

Un primo turno Slam è sempre tosto a maggior ragione contro una avversaria fortissima che questo torneo lo ha anche vinto. Nei giorni scorsi mi sono ripetuta che sarebbe stato un match duro e che dovevo fare prestazione per avere delle chances. Allo stesso tempo mi sono anche ripetuta che, se fosse andata male, ci poteva stare. Non può sempre andar bene, mi sono detta… ma è andata bene, quindi ne siamo felici”.

Cerco di tenere sempre stesso mindset , non facile ma è importante cercare di mantenere lo stesso atteggiamento di sempre. Come dice sempre Renzo, bisogna scendere in campo con un mix di concentrazione e serenità. Cercare di dare il meglio senza mettermi addosso troppa pressione e troppe aspettative anche perché sarebbero solo inutili e dannose.

Con la Pliskova mi aspetto un altro match duro ci ho giocato tanto tempo fa e non so esattamente cosa aspettarmi. Lei serve bene e cercherà di portare il match su pochi scambi. Dovrò mettere tanta attenzione sulla risposta e sul servizio, dovrò essere reattiva e cercare, appena possibile, di farla muovere, anche perché se inizia a comandare lei diventa una molto pericolosa”.

Mattia Bellucci: “E’ una serata speciale, che rimarrà nella mia carriera, ma voglio che sia un punto di partenza. Sono fiero di quello che ho fatto e di quello che sto facendo, ma sto anche cercando di gestirla nel modo più tranquillo possibile. Ci stiamo godendo i tanti momenti buoni di questo ultimo periodo, lavoriamo con dedizione ma anche con grande serenità; sono felicissimo per questo momento, ma consapevole che si possa fare ancora meglio”.

Gestione è la parola chiave per questa sera, gestire il pubblico, il campo numero 17 dello Us Open e un avversario che ha vinto qui e che ho sempre seguito alla tv, è stato impegnativo. Tante cose nuove per me ed è stato complicato a livello mentale. Io gioco gli Slam da due anni, per me si tratta dell’ottavo Slam e del quarto nel main draw… tante cose nuove. Avevo tanta consapevolezza di potergli creare dei problemi, so che stavo facendo bene e che nell’ultimo periodo avevo messo in fila tanti buoni risultati, ma la vittoria negli Slam non era mai arrivata, quindi mi sono ritrovato di fronte a situazioni che fino a poco tempo fa mi avrebbero messo in difficoltà. Per tutti questi motivi sono contentissimo di come le ho sapute gestire”.

Non devo pensare alla Top 100 immediata ma all’obiettivo a lungo termine, vale a dire stare tra i 100 a lungo e magari fare anche di più. Per questo mi godo questo momento, consapevole che O’Connell è un giocatore incredibile. Mi giocherò le mie chances ma resta comunque un giocatore con costanza e classifica migliori della mia. Entrerò in campo propositivo ma so che affronterò un avversario che presenterà delle grandi difficoltà”.

Flavio Cobolli: “E’ stata una partita molto complicata. James non va sottovalutato, è molto forte soprattutto su questa superficie, sono i campi che predilige. Sapevo di dover affrontare qualche difficoltà, ad un certo punto sono diventate anche un po’ troppe, ma ne sono uscito bene, con il giusto atteggiamento. Ci sono stati un po’ di game in cui mi ero un po’ perso ma sono stato bravo a ritrovarmi e a gestire bene il resto della partita.

So di poter giocare bene sul cemento e i risultati mi stanno dando ragione. Ho buone sensazioni e sono soddisfatto di come arrivo ad ogni partita, sempre con la voglia di migliorarmi. Vado avanti passo dopo passo, senza mettermi addosso pressioni o fretta e al momento le cose stanno andando bene”.

La vedevo dura venire così presto negli Stati Uniti la vedevo dura. Ma una volta arrivato qui ho chiuso in fretta quella parentesi Olimpica e ho pensato solo a giocare a tennis. La chiave è stata proprio quella, riuscire a resettare in quel modo quella parentesi. I risultati poi mi hanno aiutato e sono riuscito a proseguire in questa condizione”.

Matteo Arnaldi: “E’ stata una bella partita, contento di come l’ho gestita. Negli ultimi giorni non mi sentivo al 100% tennisticamente. Non dico che fossi preoccupato ma il primo turno non è mai facile e comunque si trattava di un primo turno non semplicissimo. Sono contento di come ho giocato, ho servito bene e sono sempre stato in comando per tutta la partita. Lui forse non era al meglio, ma sono contento di come l’ho affrontata.

Ho servito molto bene, e quando succede sono pericoloso. Spero di mantenere questo livello nei prossimi match.

Sentivo un po’ di pressione anche perché per la prima volta dovevo difendere un risultato importante (gli ottavi di finale qui). Sono contento del modo in cui sono entrato in campo oggi, ero concentrato e deciso. Rispetto a 12 mesi fa ora ho molta più esperienza, lo scorso anno ero contento del 4° turno, per me in quel momento era il torneo dell’anno, questa volta invece ho aspettative più alte. So di avere la possibilità di giocar bene con chiunque e sono consapevole della qualità del mio lavoro”.

Elisabetta Cocciaretto: E’ la prima vittoria a New York, ci voleva! Ci provavo da tre anni, non è mai stata la mia miglior trasferta. Sono contenta dei miglioramenti e della partita che ritengo essere stata davvero buona”. E’ felice, Elisabetta Cocciaretto, vincitrice in due set contro l’ucraina Baindl e finalmente approdata al secondo turno a Flushing Meadows. “Sono contenta anche del fatto che sto tornando in forma e sto giocando sempre più partite. Qui le condizioni mi piacciono, i campi sono veloci e il mio gioco si adatta bene, inoltre è una superficie che consente di migliorarmi perché mi obbliga a prendere l’iniziativa – ha ancora sottolineato – Il secondo turno sarà un altro buon test per vedere a che punto sono e un’ottima opportunità per crescere e migliorarmi.

Il problema è alle spalle ma non nascondo di aver fatto tanta fatica a tornare in forma e a riprendermi. Per tre settimane sono stata al letto e per 12 giorni ho preso antibiotici… mi hanno ammazzato, ko tecnico. Sono stata fortunata ad aver giocato le Olimpiadi. Ho fatto cinque giorni di allenamento e sono andata, non volevo mancare. Era il mio obiettivo e il mio sogno, anche perché non si sa mai cosa potrà accadere tra quattro anni. Volevo andare a Parigi, anche zoppa, l’ho fatto e ne sono felice.

Mi piace moltissimo, gioca davvero bene a tennis Anastasia Pavlyuchenkova, ha dei movimenti stupendi inoltre è una bravissima ragazza, molto simpatica. Sono felice di confrontarmi con una giocatrice di quel livello, una giocatrice che mi metterà in difficoltà. Dovrò cercare di trovare le contromisure e anche se so che si tratterà di una partita tosta, sono convinta di poter far bene”.