Arnaldi domina all’esordio degli US Open: Svajda ko in tre set

Esordio perfetto di Matteo Arnaldi che domina in tre set 6-3 6-2 6-1 l’americano Zachary Svajda uno delle promesse del tennis americano entrato in tabellone come wild card. Troppo veloce e troppo regolare il tennis di Matteo che gioca da testa di serie n.30 come il suo best ranking attuale guadagnato grazie alla semifinale nel Masters 1000 di Montreal. La partita si presentava piena di incognite. Svajda classe 2002 e numero 102 del ranking è Il veterano del gruppo dei giovani americani nati dopo l’anno 2000. Il nativo della California ha giocato sei eventi a livello di tour quest’anno, con il suo miglior risultato ATP arrivato la scorsa settimana a Winston Salem, raggiungendo il terzo turno come lucky loser. Svajda ha battuto Laslo Djere, poi ha continuato a ottenere la più grande vittoria della sua giovane carriera, battendo il numero 29 del mondo e la testa di serie numero 3 Francisco Cerundolo prima di perdere contro Pavel Kotov. Si presentava quindi come un giocatore in forma alla sua terza apparizione agli US Open dove nel 2021, aveva raggiunto il secondo turno, battendo il nostro Marco Cecchinato.

La partita è stata equilibrata fino al tre pari del primo set. Poi Matteo ha messo la quinta ed è volato via. Sul 5-2 del secondo set Svajda chiede il fisio che arriva accompagnato dal medico e praticamente l’incontro finisce. Ora per Matteo Roman Safiullin (57) che ha battuto tre set a zero l’americano Matthew Forbes classe 2006 e 1848 del ranking. Un secondo turno non facile con il russo vincitore dell’uncio precedente nel gennaio di quest’anno a Brisbane. Un’occasione comunque per il vincitore della Davis 2023 di consolidare e migliorare il best ranking.

Primo set. Arnaldi al servizio. Nessun problema . Serve Svajda che deve salvare una palla break, senza problemi. L’incontro deve ancora entrare nel vivo. Matteo va avanti 2-1, ma anche il servizio dello statunitense funziona 2-2. Nessuna aemozione e si va avanti con servizio e dritto come schema principale. Si scambia poco e non è un male con il caldo newyorchese. Arnaldi mette a segno anche una smorzata 4-3. Il dritto di Svajda si mostra ballerino. Arnaldi gioca al centro e guadagna due palle break. La prima se ne va con un servizio vincente. La seconda è Matteo che mette fuori un dritto che aveva toccato la riga. Arriva la terz palla break. Doppio fallo di Svajda 5-3. Arnaldi serve per il set. Il braccio non trema . Primo parziale per Arnaldi

Secondo set. Poco da dire sulla seconda frazione. Gioco equilibrato fino al 2 pari poi la palla di Matteo diventa troppo veloce per Svajda. Parziale di quattro giochi a zero con l’americano che chiama anche il medical time out per un problema alla schiena e per spezzare il ritmo dell’azzurro. Niente da fare secondo set Arnaldi 6-2.

Terzo set. Meglio non poteva iniziare per Arnaldi che toglie subito il servizio a Svajda e conferma il break a zero. L’americano sembra in rottura prolungata. Non riesce a tenere il ritmo di Arnaldi che un punto in più te lo fa sempre giocare. Parziale di 12 punti a due e doppio break per Matteo che va al cambio campo avanti tre giochi a zero. Nonostante i problemi agli addominali Svajda infila tre risposte vincenti e recupera uno dei break di svantaggio. Il recupero dell’americano dura lo spazio di quattro servizi. Il n.30 del mondo ritrova il ritmo e si riprende i due break di vantaggio 4-1. Arnaldi va 40-0 e poi si complica la vita. Un doppio fallo rimette in corsa Svajda che guadagna un’altra palla break. Il rimedio è un servizio vincente. Finalmente Matteo ritrova la concentrazione 5-1 . Ormai con la testa sotto la doccia Svajda regala con un doppio fallo due palle match all’azzurro. La prima se ne va con una risposta sbagliata, la seconda è quella buona. Un’ora e quarantaquattro ed Arnaldi stacca il biglietto per il secondo turno.

M. Arnaldi vs Z. Svajda



Slam Us Open M. Arnaldi [30] M. Arnaldi [30] 6 6 6 Z. Svajda Z. Svajda 3 2 1 Vincitore: M. Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-1 → 6-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 Z. Svajda 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 Z. Svajda 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 Z. Svajda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 M. Arnaldi 🇺🇸 Z. Svajda Ace 12 1 Doppi falli 6 4 Percentuale prime di servizio 55% (49/89) 47% (33/70) Punti vinti con la prima 84% (41/49) 58% (19/33) Punti vinti con la seconda 40% (16/40) 41% (15/37) Punti vinti a rete 80% (8/10) 71% (5/7) Palle break convertite 58% (7/12) 11% (1/9) Punti vinti in risposta 51% (36/70) 36% (32/89) Vincenti 37 22 Errori non forzati 24 30 Punti totali vinti 93 66 Distanza coperta 2522.1 ft 2740.3 ft Distanza coperta per punto 15.9 ft 17.2 ft





Enrico Milani