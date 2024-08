Us Open: La conferenza stampa integrale di Novak Djokovic. Sul caso Sinner: “Serve un approccio standardizzato per tutti i giocatori”

IL MODERATORE: Novak, bentornato a New York. Quanto è stato speciale celebrare la tua medaglia d’oro durante il Kids’ Day e raccontaci degli ultimi giorni dopo la tua storica vittoria a Parigi.

NOVAK DJOKOVIC: Sì, è bello essere di nuovo a New York. Salve a tutti. È stato un momento molto bello ovviamente quello che mi è stato concesso di vivere dalla USTA e dagli US Open un’ora fa al Kids’ Day di Arthur Ashe, un grande video tributo e ovviamente un po’ di divertimento colpendo i bersagli alla fine.

Ho condiviso i miei pensieri, le mie emozioni e le esperienze di riflessione su quello che per me è, credo, ora che mi guardo indietro, il più grande risultato e il più grande momento della mia carriera in assoluto, vincere l’oro per la Serbia.

Ho avuto alcune sconfitte strazianti ai Giochi Olimpici, ho lavorato molto duramente per cercare di mettermi in condizione di lottare per l’oro. E a 37 anni ho pensato, non so, potrebbe essere l’ultima occasione? Forse. Quindi ho dovuto spingere più che mai di quanto abbia mai fatto.

Si è rivelata una delle migliori prestazioni che ho avuto in anni, in generale, per tutto il torneo. Ovviamente in finale contro Carlos, è stato una sorta di scenario da sogno avere mia moglie e i miei figli lì, l’intera nazione che guardava. Semplicemente un momento di grande orgoglio nel vivere la medaglia d’oro, sapete, intorno al mio collo con l’inno serbo e la bandiera serba. Molto, molto speciale. Probabilmente le emozioni più intense che abbia mai provato su un campo da tennis.

Stavo dicendo che portare la bandiera, essere il portabandiera per il mio paese, all’apertura dei Giochi del 2012 a Londra alle Olimpiadi, è stata la sensazione migliore che abbia mai avuto nella mia carriera professionale, superando ogni slam che ho vinto, fino a quando non ho vinto la medaglia d’oro. Penso che il momento in cui l’ho ottenuta, come l’ho ottenuta, dopo anni di tentativi, il percorso, che è stato quello che è stato, credo lo renda ancora più unico.

IL MODERATORE: Domande in inglese.

D. La prima volta che sei venuto a New York è stato nel 2003 per il torneo juniores. Vorrei sapere quali ricordi conservi della prima volta che hai scoperto la città? Come hai vissuto New York a 16 anni?

NOVAK DJOKOVIC: Sì, ricordo che non ho giocato la partita juniores degli US Open all’aperto. Abbiamo giocato al coperto perché pioveva. Abbiamo dovuto viaggiare in autobus verso una struttura diversa per giocare. Quindi non ho davvero vissuto gli US Open in quel momento.

Ma poco dopo ho giocato il mio primo tabellone principale come giocatore professionista. Ho avuto un paio di grandi partite e alcune maratone con Gaël Monfils, ricordo, e Mario Ancic, se non sbaglio, nel mio primo US Open da professionista.

Sì, è stato fantastico far parte di un Grand Slam e, sapete, giocare sui campi esterni, molto diversi dal campo centrale. Ricordo la prima volta che ho giocato all’Ashe Stadium, è stato travolgente, sapete, per un giovane giocatore.

Quindi è stato un bel viaggio. Sono davvero grato per tutto ciò che ho vissuto da allora (sorridendo).

D. Dal 2008, quando hai partecipato per la prima volta alle Olimpiadi, sei arrivato fino al 2024 per vincere il tuo primo oro. C’è una strana statistica agli US Open secondo cui nessun uomo ha difeso il titolo degli US Open dal 2008. Cosa devi fare di diverso quest’anno come campione in carica per cambiare questa statistica?

NOVAK DJOKOVIC: Cercare di vincere il titolo, penso, per cominciare (risata).

Sì, non lo sapevo. Sapevo che probabilmente era il caso per cinque, dieci anni, ma non sapevo che fosse così lungo.

Sì, voglio dire, speriamo che cambi quest’anno. Voglio dire, questo è l’obiettivo. Sapete, l’obiettivo per me è sempre cercare di arrivare fino in fondo e lottare per il trofeo. Voglio dire, questo tipo di mentalità o approccio non è diverso per me quest’anno.

Sapete, la gente mi chiederà, ora che hai praticamente vinto tutto con la medaglia d’oro, cos’altro c’è da vincere? Sento ancora la spinta. Sapete, ho ancora lo spirito competitivo. Voglio ancora fare più storia e divertirmi nel tour. Spero ancora di ispirare molti giovani a guardare il tennis, a giocare a tennis.

Queste sono alcune delle ragioni per cui continuo ancora. I Grand Slam sono i pilastri del nostro sport. Sono “gli” eventi tennistici storici più importanti che abbiamo. Quindi se non ti carichi e non ti ispiri a giocare il tuo miglior tennis ai Grand Slam, è difficile farlo altrove.

Gli US Open sono lo slam che ospita il più grande campo da tennis al mondo, lo stadio di tennis. Sapete, le sessioni notturne agli US Open sono molto famose, le più famose nel nostro sport.

Giocherò la mia prima partita qui lunedì sera, quindi non vedo l’ora di essere sotto i riflettori. Il rumore, l’energia dello stadio sono semplicemente diversi da qualsiasi altra cosa.

Sapete, non vedo l’ora.

D. Volevo chiederti, come top player, come una sorta di statista del gioco, coinvolto nella PTPA, e con grandi pensieri sul gioco, volevo avere la tua prospettiva su ciò che è successo con Jannik. Alcuni giocatori si sono chiesti ad alta voce se sia un sistema equo, se vengano applicate regole diverse a giocatori diversi. Volevo chiederti il tuo pensiero su questo caso.

NOVAK DJOKOVIC: Beh, casi come questo sono la ragione stessa per cui abbiamo fondato la PTPA. L’ethos della PTPA è il giocatore, rappresentare al 100% i diritti dei giocatori e assicurarsi di poter coprire ogni possibile angolo per far sì che il giocatore sia in grado non solo di resistere nel tour ma di vivere di questo sport. Abbiamo parlato della profondità delle classifiche e dei giocatori che sono in grado di vivere di questo sport, e credo che questo debba essere migliorato.

Quindi ci sono molti argomenti di cui si parla e su cui si lavora dal punto di vista della PTPA. La PTPA non è stata ancora, credo, riconosciuta tanto quanto vorremmo che fosse riconosciuta nell’ecosistema. Molte le ragioni del perché, sapete, ma non entrerò in questo.

Per quanto riguarda il caso di Jannik, sapete, come ho detto, questo tipo di casi sono la ragione stessa per cui abbiamo fondato la PTPA che sostiene sempre protocolli equi, protocolli chiari per approcci standardizzati a questo tipo di casi.

Capisco che la frustrazione dei giocatori ci sia per la mancanza di coerenza. Per come ho capito, il suo caso è stato archiviato praticamente nel momento in cui è stato annunciato. Ma, sapete, credo che siano passati cinque o sei mesi da quando la notizia è stata portata a lui e al suo team.

Quindi, sì, ci sono molti problemi nel sistema. Vediamo la mancanza di protocolli standardizzati e chiari. Posso capire i sentimenti di molti giocatori che si chiedono se vengono trattati allo stesso modo.

Speriamo che gli organi di governo del nostro sport saranno in grado di imparare da questo caso e avere un approccio migliore per il futuro. Penso che collettivamente ci debba essere un cambiamento, e credo che questo sia ovvio.

Molti giocatori – senza fare nomi – sono sicuro che sappiate già chi sono questi giocatori, hanno avuto casi simili o uguali, praticamente gli stessi casi, in cui non hanno avuto lo stesso esito, e ora la domanda è se si tratti di una questione di fondi, se un giocatore può permettersi di pagare una somma significativa per uno studio legale che poi rappresenterebbe più efficacemente il suo caso.

Non lo so. È questo il caso o no? È qualcosa che davvero sento che dobbiamo collettivamente investigare di più, guardare nel sistema e capire come questi casi non accadano, intendo non il caso in sé, ma come possiamo standardizzare tutto in modo che ogni giocatore, indipendentemente dalla sua classifica o status o profilo, sia in grado di ottenere lo stesso tipo di trattamento.

Quindi, sì, direi che questa è probabilmente la mia opinione e osservazione generale su tutto questo caso di cui abbiamo letto e osservato e parlato negli ultimi giorni.

D. Mi chiedevo, a questo punto della tua carriera, non c’è molto rimasto nella tua lista di cose da fare a livello tennistico, quindi i tuoi confronti con giocatori specifici influenzano la tua pianificazione a lungo termine? Per esempio, dopo Wimbledon, quasi immediatamente hai avuto questo enorme successo contro Carlos. Come influisce quel risultato sulla tua pianificazione riguardo al confronto con questi giovani talenti, quelli che sembrano più propensi a rappresentare una sfida negli anni a venire?

NOVAK DJOKOVIC: Voglio dire, sono in giro da parecchi anni, e diverse generazioni di giocatori, sapete, si sono alternate e nuovi giocatori, giocatori entusiasmanti stanno entrando nel tour, si stanno creando nuove rivalità, che penso siano importanti per il tour, in generale.

Questo tipo di rivalità che ho con Jannik e Carlos, in particolare, ovviamente, insieme ad altri ragazzi della generazione precedente, come Zverev, Medvedev, Tsitsipas, sapete, sono il tipo di confronti che mi portano ancora quella gioia della competizione e mi ispirano a, veramente, su base settimanale quando non sto gareggiando, spingermi a perfezionare il gioco e a darmi la possibilità di poter correre per ore con loro sul palcoscenico più grande.

C’è una grande differenza d’età, ma, sapete, questo non mi sta ancora influenzando in modo significativo. Mi sento bene con me stesso, con il mio gioco, con dove sono e con ciò che ho ottenuto negli ultimi anni, ma ovviamente devo essere un po’ più selettivo nella mia strategia di calendario e in come scelgo gli eventi e dove voglio essere al mio meglio e giocare il miglior tennis.

Quindi quando si tratta di questo, sono i Grand Slam e rappresentare il mio paese. Questo è ciò che in realtà mi motiva di più. Questo è ciò che mi spinge di più ancora. Sì, questo è legato alla motivazione guidata dalla competizione in campo.

Poi ho anche molte cose fuori dal campo che fanno ancora scorrere i miei succhi. Amo far parte della storia del tennis, e la PTPA di cui abbiamo parlato è anche qualcosa che mi motiva, sapete, su cui ho lavorato per molti anni, anche prima che fosse fondata, e ho sempre cercato di sostenere i giocatori e anche prima di quello nel consiglio dei giocatori all’interno della struttura ATP.

Quindi sento che fa anche parte della mia responsabilità essere qualcuno che ha un nome importante e uno status nello sport, e molti giocatori guardano a me e a Federer, Nadal, sapete, le leggende del gioco, e cercano una sorta di guida e ascoltano attentamente le nostre parole e azioni, e sperano di ottenere quel tipo di leadership, anche.

Quindi questo è quello che personalmente sento. Cerco sempre di bilanciare le cose, ma penso di poter contribuire a certe cose in modo positivo, ed è per questo che sono ancora qui.