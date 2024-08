Qualificazioni US Open: Stefanini, Napolitano e Bellucci avanzano, Gigante si ferma (con il programma completo di oggi)

Lucrezia Stefanini ha aperto le danze con una convincente vittoria per 6-3 4-6 6-1 contro la colombiana Emiliana Arango, numero 137 del ranking. La toscana, che recentemente ha raggiunto le semifinali del W100 di Cary, affronterà al prossimo turno la giovane promessa statunitense Julieta Pareja, classe 2009.

Grande prestazione per Stefano Napolitano, che ha dominato il tedesco Yannick Hanfmann, numero 98 del mondo, con un netto 6-2 6-1. Il piemontese, nonostante un periodo non brillantissimo, ha ritrovato il suo miglior tennis proprio nel momento cruciale. Il suo prossimo avversario sarà il polacco Maks Kasnikowski.

Continua l’ottimo momento di Mattia Bellucci, che ha superato la wild card statunitense Aidan Mayo per 6-2 7-5. L’azzurro, reduce dalla finale al Challenger di Cary e dal primo quarto di finale ATP ad Atlanta, è ormai alle porte della top 100. Al secondo turno se la vedrà con l’argentino Federico Agustin Gomez.

Nota dolente della giornata è stata l’eliminazione di Matteo Gigante, sconfitto dal colombiano Daniel Elahi Galan per 7-6(7) 6-4. Il romano, ancora alla ricerca del suo primo main draw in uno Slam, ha mancato due set point nel tie-break del primo set, non riuscendo poi a ribaltare l’inerzia del match.

US Open – hard

Q1 Hanfmann – Napolitano 2 incontro dalle 17:00



Slam Us Open Y. Hanfmann [2] Y. Hanfmann [2] 2 1 S. Napolitano S. Napolitano 6 6 Vincitore: S. Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Napolitano 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Y. Hanfmann 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 1-4 → 1-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Q1 Gigante – Galan 4 incontro dalle 17:00



Slam Us Open M. Gigante M. Gigante 6 4 D. Galan [26] D. Galan [26] 7 6 Vincitore: D. Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Galan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Galan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 D. Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Q1 Bellucci – Mayo 4 incontro dalle 17:00



Slam Us Open M. Bellucci [12] M. Bellucci [12] 6 7 A. Mayo A. Mayo 2 5 Vincitore: M. Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Mayo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 A. Mayo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Mayo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Mayo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Mayo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mayo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Mayo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Mayo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 A. Mayo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mayo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Q1 Stefanini – Arango ore 17:00



Slam Us Open L. Stefanini L. Stefanini 6 4 6 E. Arango [30] E. Arango [30] 3 6 1 Vincitore: L. Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Arango 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 E. Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-5 → 4-5 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Arango 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Arango 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 E. Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 E. Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 E. Arango 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Stadium 17 – Ore: 17:00

V. Gaubas 🇱🇹 vs R. Gasquet 🇫🇷

T. Tirante 🇦🇷 vs D. Schwartzman 🇦🇷

M. Bjorklund 🇸🇪 vs E. Mandlik 🇺🇸

H. Baptiste 🇺🇸 vs N. Schunk 🇩🇪

M. Bellucci 🇮🇹 vs F. Gomez 🇦🇷

Court 5 – Ore: 17:00

A. Sasnovich 🇧🇾 vs H. Watson 🇬🇧

P. Jubb 🇬🇧 vs O. Virtanen 🇫🇮

V. Royer 🇫🇷 vs E. Quinn 🇺🇸

S. Janicijevic 🇫🇷 vs L. Boskovic 🇭🇷

F. Jones 🇬🇧 vs E. Shibahara 🇯🇵

Court 10 – Ore: 17:00

J. Rodionov 🇦🇹 vs C. Tseng 🇹🇼

M. Bassols Ribera 🇪🇸 vs M. Stoiana 🇺🇸

K. Von Deichmann 🇱🇮 vs Y. Miyazaki 🇬🇧

B. Harris 🇬🇧 vs M. Dellien 🇧🇴

V. Vacherot 🇲🇨 vs J. Choinski 🇬🇧

Court 11 – Ore: 17:00

K. Rakhimova 🇷🇺 vs M. Timofeeva 🇷🇺

A. Parks 🇺🇸 vs D. Papamichail 🇬🇷

A. Shelbayh 🇯🇴 vs M. Krueger 🇺🇸

J. Wolf 🇺🇸 vs Q. Halys 🇫🇷

R. Marino 🇨🇦 vs A. Hartono 🇳🇱

Court 12 – Ore: 17:00

H. Chang 🇺🇸 vs T. Gibson 🇦🇺

V. Lepchenko 🇺🇸 vs V. Glozman 🇺🇸

A. Escoffier 🇫🇷 vs B. Bonzi 🇫🇷

A. Bolt 🇦🇺 vs N. Basavareddy 🇺🇸

K. Majchrzak 🇵🇱 vs D. Galan 🇨🇴

Court 13 – Ore: 17:00

P. Hon 🇦🇺 vs D. Snigur 🇺🇦

A. Konjuh 🇭🇷 vs J. Riera 🇦🇷

J. De Loore 🇧🇪 vs E. Spizzirri 🇺🇸

L. Riedi 🇨🇭 vs J. Kym 🇨🇭

N. Parrizas Diaz 🇪🇸 vs A. Eala 🇵🇭

Court 4 – Ore: 17:00

X. Gao 🇨🇳 vs Y. Starodubtseva 🇺🇦

M. Hontama 🇯🇵 vs D. Aiava 🇦🇺

S. Napolitano 🇮🇹 vs M. Kasnikowski 🇵🇱

B. Gojo 🇭🇷 vs Y. Bu 🇨🇳

Court 6 – Ore: 17:00

J. Teichmann 🇨🇭 vs Z. Sonmez 🇹🇷

S. Mochizuki 🇯🇵 vs R. Burruchaga 🇦🇷

K. Birrell 🇦🇺 vs V. Erjavec 🇸🇮

A. Karatsev 🇷🇺 vs M. Polmans 🇦🇺

Court 7 – Ore: 17:00

J. de Jong 🇳🇱 vs D. Yevseyev 🇰🇿

R. Sramkova 🇸🇰 vs U. Arconada 🇺🇸

M. Marterer 🇩🇪 vs P. Kypson 🇺🇸

A. Li 🇺🇸 vs A. Sharma 🇦🇺

M. Cressy 🇺🇸 vs P. Herbert 🇫🇷

Court 8 – Ore: 17:00

L. Tu 🇦🇺 vs M. Trungelliti 🇦🇷

N. Hibino 🇯🇵 vs K. Mladenovic 🇫🇷

J. Fonseca 🇧🇷 vs C. Hemery 🇫🇷

C. Naef 🇨🇭 vs M. Sawangkaew 🇹🇭

Court 9 – Ore: 17:00

S. Hong 🇰🇷 vs K. Jacquet 🇫🇷

H. Mayot 🇫🇷 vs L. Pouille 🇫🇷

E. Lys 🇩🇪 vs O. Gadecki 🇦🇺

A. Rodionova 🇦🇺 vs I. Bara 🇷🇴

Y. Ma 🇨🇳 vs E. Ruse 🇷🇴

Court 14 – Ore: 17:00

S. Kartal 🇬🇧 vs S. Waltert 🇨🇭

L. Van Assche 🇫🇷 vs R. Albot 🇲🇩

G. Diallo 🇨🇦 vs T. Droguet 🇫🇷

I. Shymanovich 🇧🇾 vs M. Joint 🇦🇺

Court 15 – Ore: 17:00

C. Wong 🇭🇰 vs Y. Hsu 🇹🇼

S. Sierra 🇦🇷 vs E. Seidel 🇩🇪

J. Ponchet 🇫🇷 vs L. Ciric Bagaric 🇭🇷

H. Medjedovic 🇷🇸 vs D. Ajdukovic 🇭🇷

Court 16 – Ore: 17:00

H. Grenier 🇫🇷 vs F. Passaro 🇮🇹

S. Jang 🇰🇷 vs S. Wei 🇨🇳

J. Pareja 🇺🇸 vs L. Stefanini 🇮🇹

B. Zhukayev 🇰🇿 vs T. Skatov 🇰🇿