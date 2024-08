Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Finale Sabalenka vs Pegula. Tiafoe elimina Rune al tiebreak del terzo set dopo aver salvato due match poiint

Frances Tiafoe, 26 anni, sta sorprendendo tutti in Ohio. Il tennista statunitense, che stava vivendo una stagione molto deludente fino a questa settimana, si è qualificato domenica sera tardi per la finale dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, la più importante della sua carriera.

L’americano, attualmente 27° nel ranking ATP ma destinato a rientrare nella top 20, ha sconfitto in semifinale il danese Holger Rune, 16° ATP, con il punteggio di 4-6, 6-1 e 7-6(4), in un incontro in cui si è trovato in svantaggio per 2-5 nel terzo set e ha salvato due match point, incluso uno con un vincente dopo che la palla aveva toccato il nastro. E non è stata la prima volta in quel finale di partita…

Tiafoe affronterà l’italiano Jannik Sinner, numero uno del mondo, nella finale di lunedì (ore 24 italiane). L’italiano è in vantaggio negli scontri diretti per 3-1.

1. [1] Iga Swiatekvs [3] Aryna Sabalenka

2. J. Pegula vs P. Badosa (non prima ore: 19:00)



3. [1] Jannik Sinner vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 21:00)



4. Frances Tiafoe vs [15] Holger Rune (non prima ore: 00:00)



5. L. Fernandez / Y. Putintseva vs A. Muhammad / E. Routliffe



P&G Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [WC] Mackenzie McDonald / Alex Michelsen



2. [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Ivan Dodig / Jamie Murray