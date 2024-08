Challenger Jinan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Jinan – Tabellone Principale – hard

(1) Shimizu, Yuta vs (WC) Jin, Yuquan

Ayeni, Alafia vs Zhou, Yi

Henning, Philip vs Moriya, Hiroki

Qualifier vs (6) Cui, Jie

(3) Peniston, Ryan vs Qualifier

(Alt) Rai, Ajeet vs Weber, Arthur

Van Wyk, Kris vs McHugh, Aidan

Bobrov, Bogdan vs (5) Noguchi, Rio

(8) Uchida, Kaichi vs Qualifier

Sun, Fajing vs Karlovskiy, Evgeny

Sakellaridis, Stefanos vs (WC) Wu, Yibing

(WC) Xiao, Linang vs (4) Wu, Tung-Lin

(7) Haliak, Mikalai vs Qualifier

Palan, Dominik vs Qualifier

Qualifier vs Ochi, Makoto

Donskoy, Evgeny vs (2) Bai, Yan

(1) Bradshaw, Jacob vs (Alt) Ho, Ray

Philippov, Evgeny vs (9) Bar Biryukov, Petr

(2) Bouzige, Moerani vs Chung, Yun seong

Shin, Woobin vs (12) Winter, Edward

(3) Agafonov, Egor vs (Alt) Liu, Hanyi

(WC) Pang, Renlong vs (10) Mo, Ye Cong

(4) Shin, Sanhui vs Wang, Aoran

(WC) Chen, Charles vs (8) Nishiwaki, Kazuki

(5) Huang, Tsung-Hao vs Zhukov, Maxim

(WC) Li, Zekai vs (7) Nam, JiSung

(6) Smith, Keegan vs (Alt) Watanabe, Seita

(WC) Dong, Zhenxiong vs (11) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Centre Court – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Egor Agafonov vs [Alt] Hanyi Liu

2. [WC] Renlong Pang vs [10] Ye Cong Mo

3. [WC] Zhenxiong Dong vs [11] Wishaya Trongcharoenchaikul

4. [WC] Charles Chen vs [8] Kazuki Nishiwaki

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Jacob Bradshaw vs [Alt] Ray Ho

2. [2] Moerani Bouzige vs Yun seong Chung

3. [WC] Zekai Li vs [7] JiSung Nam

4. [4] Sanhui Shin vs Aoran Wang

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Evgeny Philippov vs [9] Petr Bar Biryukov

2. Woobin Shin vs [12] Edward Winter

3. [6] Keegan Smith vs [Alt] Seita Watanabe

4. [5] Tsung-Hao Huang vs Maxim Zhukov