Sinner vince a Cincinnati: ‘Fisicamente posso migliorare, ma l’anca reagisce bene”

Il numero 1 del mondo ha ottenuto la sua prima vittoria nel torneo Masters 1000 di Cincinnati, un torneo in cui Jannik Sinner ammette di non avere un buon feeling con le condizioni. Per ora, l’italiano ha già posto la prima pietra dopo aver sconfitto Alex Michelsen e con Jordan Thompson all’orizzonte. E, sebbene vittorioso, Sinner sta dovendo fare i conti con problemi all’anca che ultimamente gli stanno dando più grattacapi di quanto vorrebbe. Come si è sentito in questo primo approccio?

“Senza dubbio ho pensato che il mio primo match fosse una sfida di qualità. Alex ha servito molto bene e anche da fondo campo ha giocato un tennis molto solido. È un giocatore molto giovane e prevedo un buon futuro per lui. Dal mio punto di vista, è stata una partita dura. Fisicamente posso migliorare, senza dubbio, ma oggi mi sono sentito così. Mi muovevo molto meglio, la mia anca ha reagito molto bene e sono molto contento di questo. Ora avrò un giorno di riposo, che mi fa bene, e spero di essere pronto per la sfida di venerdì” ha detto Sinner in conferenza stampa

– Perché è un torneo che non favorisce il suo tennis?

“Direi per le condizioni generali del torneo, anche se quest’anno ho avuto la sensazione che tutto sia un po’ diverso. Il campo è un po’ più veloce. L’anno scorso, invece, la palla rimbalzava di più. Questo tipo di cose possono cambiare molto rapidamente. Dipende anche se giochi di giorno o di notte. In generale, credo che oggi sia stata una buona prova per me, anche mentalmente. Ho cercato di mantenere la calma, soprattutto nei momenti più critici della partita, quindi è stata una giornata positiva per questo.”

– Valutazione della sua stagione a questo punto dell’anno, si sente ancora motivato come all’inizio del 2024?

“Sento che il momento è ancora positivo. Ho avuto risultati molto costanti, quarti a Wimbledon, quarti a Montreal, tutto questo dopo non essermi ripreso completamente fisicamente. Il mio obiettivo è fare del mio meglio e non penso tanto al fatto che quello che ho fatto in passato o all’inizio dell’anno possa sicuramente darmi più fiducia. Le cose possono cambiare molto rapidamente, quindi cerco di essere positivo ogni volta che posso. Ovviamente, non è facile giocare al massimo livello per un anno, ci saranno sempre un paio di momenti in cui cali un po’, ma con la mentalità giusta, puoi riprenderti. Quindi sto cercando di farlo e poi vedremo.”

– Il suo diritto, chiave contro Michelsen

“Avevo la sensazione che fosse un colpo molto importante da giocare contro di lui. È un giocatore molto intelligente, usa molto bene il suo rovescio. Quindi ho cercato di pressare un po’ di più con il diritto quando ne ho avuto l’opportunità. Ovviamente, il campo è abbastanza scivoloso e veloce, quindi più piatto puoi giocare a volte, meglio è. Ho cercato di variare i colpi, giocando alcune palle più alte, con un po’ più di top spin, cercando di rompere il ritmo. Senza dubbio, il diritto si è rivelato un colpo molto importante oggi.”