Cincinnati amara per Arnaldi: L’argentino Etcheverry lo elimina all’esordio

Matteo Arnaldi ha dovuto dire addio al Masters 1000 di Cincinnati già al primo turno. Il ligure, numero 30 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.37 ATP) con il punteggio di 6-3 6-7(3) 6-2 in un match caratterizzato da alti e bassi.

La partita ha visto un Arnaldi particolarmente falloso, soprattutto nei momenti cruciali dell’incontro. Il primo set è stato emblematico di questa prestazione altalenante: dopo aver subito un break iniziale, l’italiano è riuscito a pareggiare i conti, ma poi si è perso in un bicchier d’acqua, concedendo troppo al suo avversario. Etcheverry, più solido e concreto, ne ha approfittato chiudendo il parziale 6-3.

Il secondo set ha mostrato il lato migliore di Arnaldi, capace di colpi spettacolari come un passante di dritto da posizione impossibile che gli è valso il break nel nono game. Tuttavia, la sua incostanza è emersa nuovamente quando, servendo per il set, ha sprecato l’occasione concedendo il contro-break. È stato necessario il tie-break per decidere le sorti del parziale, vinto dall’azzurro 7-3 grazie a un gioco più solido.

Le speranze di rimonta sono state però spente nel set decisivo. Un game al servizio particolarmente negativo ha consegnato il break all’argentino. Il momento chiave è arrivato nel sesto gioco, quando Arnaldi non è riuscito a sfruttare tre palle consecutive del contro-break. Da quel momento, il contraccolpo psicologico è stato evidente, e l’italiano ha subito un secondo break che ha sancito la fine dell’incontro.

Questa sconfitta rappresenta una battuta d’arresto per Arnaldi, che aveva mostrato segnali positivi nelle ultime uscite. La sua prestazione è stata caratterizzata da troppi errori, specialmente di dritto, che hanno minato la sua capacità di gestire i momenti cruciali del match.

ATP Cincinnati Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 7 2 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 2-2 → 2-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 0-0 → 1-0

Statistiche 🇦🇷 Etcheverry 🇮🇹 Arnaldi Punteggio servizio 259 213 Ace 4 9 Doppi falli 2 8 Percentuale prime di servizio 57% (54/95) 50% (44/88) Punti vinti con la prima 67% (36/54) 68% (30/44) Punti vinti con la seconda 56% (23/41) 41% (18/44) Palle break salvate 67% (6/9) 42% (5/12) Giochi di servizio giocati 14 15 Punteggio risposta 196 132 Punti vinti in risposta sulla prima 32% (14/44) 33% (18/54) Punti vinti in risposta sulla seconda 59% (26/44) 44% (18/41) Palle break convertite 58% (7/12) 33% (3/9) Giochi di risposta giocati 15 14 Punti vinti a rete 60% (28/47) 53% (9/17) Vincenti 31 29 Errori non forzati 16 23 Punti vinti al servizio 62% (59/95) 55% (48/88) Punti vinti in risposta 45% (40/88) 38% (36/95) Punti totali vinti 54% (99/183) 46% (84/183) Velocità massima servizio 222 km/h 213 km/h Velocità media prima di servizio 203 km/h 184 km/h Velocità media seconda di servizio 149 km/h 154 km/h





Francesco Paolo Villarico