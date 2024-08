Da Todi: Esordio positivo per Maestrelli “contento del pubblico numeroso, il tifo aiuta molto”

È Francesco Maestrelli il vincitore del primo incontro serale alla 16ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. Il tennista pisano ha sconfitto Andrea Picchione, costretto al ritiro per un problema alla schiena quando il risultato era di 7-6(4) 3-2 per la testa di serie numero quattro. Il torneo perde Giovanni Fonio e Gabriele Piraino, sconfitti rispettivamente da Cezar Cretu (6-2 6-1) e Carlos Lopez Montagud (6-1 6-2). Avanza l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, capace di piegare la testa di serie numero due Filip Cristian Jianu per 6-4 0-6 6-3. Nella giornata di martedì 13 agosto spazio agli esordi di Gianluca Mager, impegnato contro Felix Gill, e Stefano Travaglia, il quale avrà davanti Juan Bautista Torres.

Maestrelli bagna l’esordio in notturna – Una battaglia durissima per due ore, poi un problema alla schiena ha fermato Andrea Picchione. Il tennista abruzzese ha prima chiesto un medical time out sull’1-1 del secondo parziale, per poi alzare bandiera bianca quando era sotto 3-2. “Faccio i complimenti ad Andrea per il suo percorso di crescita molto importante – ha detto Maestrelli dopo l’incontro –. Queste non sono partite dove bisogna guardare la classifica perché abbiamo dimostrato che nel 2024 questa ha un valore relativo. Non sono in un momento facile e la discontinuità è sempre stata il mio tallone d’achille, ma sono consapevole del duro lavoro che faccio ogni giorno per arrivare in alto”. Il pisano classe 2002 attende uno tra Lukas Neumayer e Luka Pavlovic al secondo turno a Todi, ma potrà contare sul sostegno del folto pubblico già presente al suo esordio: “Sono davvero sorpreso dalla presenza di tutte queste persone che sono venute a supportarci. Per noi è molto importante avere l’energia da fuori, serve per mantenere il focus elevato. Sono contento di questa serata e mi dà molta fiducia anche per il prosieguo del torneo”.

Risultati di lunedì 12 agosto

1° turno

Carlos Lopez Montagud b. Gabriele Piraino 6-1 6-2

Francesco Maestrelli (4) b. Andrea Picchione (Alt) 7-6(4) 6-2

Cezar Cretu b. Giovanni Fonio 6-2 6-1

Matej Dodig b. Andrea Collarini (6) 6-3 7-5

Santiago Rodriguez Taverna b. Filip Cristian Jianu 6-4 0-6 6-3

Turno finale qualificazioni

Inigo Cervantes (Alt) b. Luciano Emanuel Ambrogi (11) 6-2 4-3 rit.

Gianluca Cadenasso b. Gonzalo Villanueva (2) 6-0 6-4

Luka Pavlovic (3) b. Gabriele Vulpitta (WC) 2-6 7-6(3) 6-2

Pierluigi Basile (WC) b. Lorenzo Rottoli 6-3 6-2

Luca Castagnola b. Matthew Dellavedova (5) 6-0 6-4

Facundo Juarez b. Max Alcala Gurri (9) 6-3 7-6(3)