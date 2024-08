WTA 125 Barranquilla: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con i risultati completi del primo turno di Quali (LIVE)

WTA 125 Barranquilla – Tabellone Principale – terra

(1) Tatjana Maria vs (WC) Maria Herazo Gonzalez

Elizabeth Mandlik vs Qualifier

Katarzyna Kawa vs Francesca Jones

Qualifier vs (6) Suzan Lamens

(3) Maria Lourdes Carle vs Qualifier

Su Jeong Jang vs Solana Sierra

Varvara Lepchenko vs Gergana Topalova

Antonia Ruzic vs (7) Emiliana Arango

(8) Elsa Jacquemot vs Linda Klimovicova

Maria Timofeeva vs Mariam Bolkvadze

Carole Monnet vs Xinyu Gao

Xiaodi You vs (WC/4) Nadia Podoroska

(5) Emina Bektas vs Despina Papamichail

Destanee Aiava vs Viktoria Hruncakova

(WC) Maria Paulina Perez Garcia vs Anastasiia Sobolieva

Qualifier vs (2) Greet Minnen

(1) Lina Glushkovs ByeBye vs (5) Aleksandra Krunic

(2) Carol Zhao vs Bye

(WC) Ana Becerra vs (8) Jessica Failla

(3) En-Shuo Liang vs Bye

Bye vs (6) Emily Appleton

(4) Madison Sieg vs Bye

Martina Okalova vs (7) Hiroko Kuwata

21:00 Becerra A. M. (COL 🇨🇴) – Failla J. (USA 🇺🇸)

21:00 Liang E. S. (TPE 🇹🇼) – Appleton E. (GBR 🇬🇧)



21:00 Okalova M. (SVK 🇸🇰) – Kuwata H. (JPN 🇯🇵)



22:30 Glushko L. (ISR 🇮🇱) – Krunic A. (SRB 🇷🇸)